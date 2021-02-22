撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-22 13:43

韓國的小眾手袋品牌不只深得小資女的歡心，就連韓國一眾人氣女星Jennie、秀智、泫雅等都是韓國小眾品牌的粉絲。價錢親民而且款式眾多又新穎，在韓國女星的私服中的曝光率極高，這次就為大家介紹3個物美價廉的小資手袋品牌吧！

Nieeh

韓國女團BLACK PINK的jennie是Nieeh的忠實粉絲，這款Nieeh的腋下包更是出鏡率超高！（jennierubyjane@IG）

Nieeh是韓國新穎的小眾服飾品牌，以復古的街頭風格深受一眾時尚達人喜愛，同時由於出現在Jennie的個人IG頻率很高，引起了韓國一眾女生的追捧，特別是品牌的腋下包款式，而在Jennie IG中經常曝光的就是帶著透明塑膠鍊的腋下包，復古感之餘充滿玩味性質，時尚又容易搭配。另外手袋拉鍊位置的品牌標籤也是設計亮點之一，突出品牌的設計風格，低調又時髦，簡單的線條卻很適合用來打造時尚造型。

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Joseph & Stacey

秀智的私服一向給人休閒又隨性的感覺，與BELYSA手袋的簡約設計風格十分合襯。（skuukzky@IG）

Joseph & Stacey是在2019年創立，手袋主要以簡約又摩登復古的英倫風格為主，深得一眾喜歡懷舊復古風的女生歡迎。有「國民初戀」之稱的韓國女星秀智就也是Joseph & Stacey的水桶包粉絲之一。Joseph & Stacey手袋的皮質柔軟有質感，設計簡約卻很好搭配，容量夠大適合物品多的女生，手袋一曝光就引起了熱話。除了水桶袋之外，品牌的針織百摺袋Lucky Pleats Knit系列也是人氣款式之一，糖果色調非常搶眼，造型也十分俏皮，很適合配襯春夏天的服飾，立即提升整體穿搭的活力感。

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BELYSA

BELYSA的迷你手袋在韓國年輕一族中十分有名，有「帶貨女王」之稱的泫雅一曝光BELYSA迷你書包就引起熱話。（hyunah_aa@IG）

近年時尚界一直流行迷你手袋熱潮，各大奢侈品牌都紛紛推出Mini Bag，不難看見一眾女星、時尚名人的私服中都包含Mini Bag的元素。但是大品牌的價格對於小資女生來說可能難以入手，韓國小眾品牌BELYSA就是最佳的替代品。顧名思義，迷你手袋並不實用，但是用來搭配卻是一流，單靠外形就擄獲了一眾韓國女星的歡心，就連太妍、泫雅也是它的忠實粉絲。繽紛顏色盡現甜美氣息，而且還有透明串珠練背帶、撞色鏈帶這些流行的可愛元素，除了迷你尺寸之外，BELYSA其實也有正常的尺寸的手袋選擇，一樣百搭好看，實用性較高。

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