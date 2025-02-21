ITZY禮志成為Roger Vivier品牌大使！必學6大顯長瘦腿鞋子穿搭法

韓國時尚擁有獨特的魅力，女團ITZY隊長禮志（Yeji）今日（21日）宣布，成為Roger Vivier的全球品牌大使，再次認證K-fashion的魅力。禮志穿上經典方扣平底鞋，襯搭同系列手袋，以展現經典魅力，同時露出性感長腿，看來充滿魅惑感覺。擁有約168厘米模特兒身材的禮志，從日常照片中都能看出她的修長美腿，顯得格外高挑。以下拆解她的鞋子穿搭秘密！



ITZY禮志顯長腿鞋子穿搭法1. 厚底高筒鞋 + 喇叭褲

超高的鞋子可以增高，同時修飾腿形，而禮志再襯搭喇叭褲的話，更能遮住鞋身，避免穿崩，讓整體看來更像真正的長腿。同時喇叭褲的輪廓可以遮住腿形，打造出更纖瘦的感覺。

ITZY禮志顯長腿鞋子穿搭法1. 厚底高筒鞋 + 喇叭褲 (IG@yezyizhere)

ITZY禮志顯長腿鞋子穿搭法2. 中長靴+過長襪子

不少女生都愛穿腳腕長度的中長靴，禮志亦會選擇一對較長的襪子，以延長腿形，而且兩層穿搭可以展露出幼腿的感覺。

ITZY禮志顯長腿鞋子穿搭法2. 中長靴+過長襪子 (IG@yezyizhere)

ITZY禮志顯長腿鞋子穿搭法3. 及膝單品+增高鞋

及膝長靴搭短褲，可讓腿形顯更瘦。禮志還會將及膝單品與增高鞋款組合，以達致同樣效果，甚至能夠視覺上增高。

ITZY禮志顯長腿鞋子穿搭法4. 瑪莉珍鞋展甜美

近期流行的學校風格，禮志以恤衫和百褶裙的穿搭，配搭及膝長襪及厚底的瑪麗珍鞋，打造出可愛魅力。由於瑪麗珍鞋造型可愛和優雅，即便加上厚底設計，也不會有違和感覺，可以視上覺增高和顯長褪。

ITZY禮志顯長腿鞋子穿搭法4. 瑪莉珍鞋展甜美 (IG@yezyizhere)

ITZY禮志顯長腿鞋子穿搭法5. 長靴+超短裙/褲

最基本的顯長腿襯搭，便是長靴搭短褲或短裙。禮志日常也愛這種組合，還會根據當日造型，配上不同款式的長靴，看來充滿個性和品味。

ITZY禮志顯長腿鞋子穿搭法6. 白波鞋+鬆身褲

鞋櫃裡必備的小白鞋，禮志都會襯搭鬆身闊褲，打造悠閒和型格的street fashion。她一般都會穿深色的牛仔褲和工裝褲，可以遮住腿形，同時波鞋一般具內增高功能，以締造出長腿的魅力。