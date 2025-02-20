時尚永不老!《艾蜜莉在巴黎》Sylvie接珠寶代言 即學法式氣質穿搭

有看過《Emily in Paris》的人，相信都會被主角們的服裝造型吸引，當中擔任女主角Emily上司的Sylvie，更演活出法國人的率性和生活態度，令人不禁敬佩萬分。而現實的Philippine Leroy-Beaulieu，也是充滿氣質魅力。近日她出任米蘭珠寶品牌Pomellato的全球品牌大使，並拍攝形象照，可見61歲的她展現出獨立和堅強的一面，依然煥發年輕光采。



日前Pomellato發布消息，讚揚Philippine Leroy-Beaulieu「完美體現真誠、獨立和自信優雁的品牌價值」。出生於法國的她，於3個月大時搬往意大利羅馬居住和生活，並在16歲時回巴黎修讀電影。她在4年後入行，憑電影《Three Men and a Cradle》獲得凱薩電影獎（César Awards)的提名，人氣也因此急升。而在2020開播的《Emily in Paris》，她飾演的Sylvie更贏得更多人認識。

Pomellato日前宣布Philippine Leroy-Beaulieu出任全球品牌大使。(品牌提供)

雖然出道約40年，但她從不介意年齡，甚至曾在接受訪問時，認為自信源於「經歷」，表示雖然年輕時會在意別人想法，但現在已經不會，「只要我不傷害任何人，我能做任何我想做的事，我覺得這是種內在的自由。」如此灑脫的個性，也能從其日常穿搭中反映，到底她是如何建立隨性與知性氣質的呢？

Sylvie法式穿搭教學1. 輪廓是個好東西

要打造獨立的感覺，造型著重線條輪廓，因此Philippine Leroy-Beaulieu會選擇一些重線條感的單品，如深色造型、立體剪裁和修身腰帶等，打造出好看的身形比例，加上俐落和鮮明的輪廓，更顯時尚玩味及活力。

Sylvie法式穿搭教學2. 衣櫥必備西裝外套

法國人看重儀式感，任何時候都會保持優雅的禮儀。Philippine Leroy-Beaulieu日常很愛以西裝外套作襯搭，看來簡約莊重，卻能展出不同隆重的風格打扮。她愛穿低領口的上衣，搭以闊膊設計的西裝外套，打造出高挑的身形輪廓。

Sylvie法式穿搭教學3. 性感給你看！

不少女生都易有身材焦慮，不過61歲的Philippine Leroy-Beaulieu告訴你，自信漂亮源自正面和勇敢的心態。她日常很喜歡作性感打扮，在美國洛杉磯參與《Emily in Paris》第4季時，更選擇Saint Laurent的透視連身裙，展示出長腿和身材之餘，也流露出灑脫和隨性的法國女生的生活態度。

Sylvie法式穿搭教學4. 浪漫圖案花裙

巴黎被喻為「浪漫之都」，當地女生更愛穿上碎花裙，營造出超夢幻的氛圍。Philippine Leroy-Beaulieu也很喜歡花卉圖案，更會配搭雪紡、輕紗和絲絨質感的服飾，打造出高貴典雅的氣場，同時散發出柔和知性的女性魅力。