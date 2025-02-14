外傷重症中心｜男神就是這種穿搭！朱智勛完美詮釋188cm健碩身材

外傷重症中心｜韓國男星朱智勛在《外傷重症中心》中，飾演一位不懼強權的霸氣醫生，引來高收視成績。入行前曾為模特兒的朱智勛，擁有俊俏的高冷外貌，以及188厘米高個子身材，被封為男神絕不為過。而他的穿搭，更能強調衣架子身材，為其增添男神的氣勢。



外傷重症中心｜朱智勛男神穿搭1. 同色系西裝

由於擁有高冷外表，因此成熟穩重的專業風格，更能顯出朱智勛的魅力氣場。而選擇同色系西裝，即西裝外套與恤衫或領呔採用相近色調，可以展現出和諧及優雅格調，加上深色造型的話，更能將焦點集中於帥氣外貌。

外傷重症中心｜朱智勛男神穿搭2. 悠閒總裁造型

朱智勛間中也會穿上度假造型，營造出悠閒的總裁魅力。除了一幅專業和穩重的太陽眼鏡，他還會醒目地利用尼龍物料製作的服飾，展現出具質感的輕奢氛圍，同時有助散熱，非常適合夏天穿著。

外傷重症中心｜朱智勛男神穿搭3. 知性文青造型

學識淵博的形象，總離不開一副文青眼鏡。他以簡約T恤襯搭格紋襯衫，締造出學園風格，而反袖的做法更能展現出闊膊的錯覺，更顯出其高挑身材。重點在於他的金屬框眼鏡，帶有復古氛圍，而且可以修飾面形，為整體打造更好看的身形比例。

外傷重症中心｜朱智勛男神穿搭3. 知性文青造型 (IG@_jujihoon)

外傷重症中心｜朱智勛男神穿搭4. 暖男形象

雖然外表冰冷，內裡卻充滿熱情和溫暖，這種魅力更叫人印象深刻。朱智勛間中都會加入暖男造型的元素，如小企領和針織上衣等，以增添平易近人的親切感覺，而且小企領還可修飾頸部線條，展現出更好的頭身比例。

外傷重症中心｜朱智勛男神穿搭5. 陽光男孩

陽光氣息可以增加男子氣魄。朱智勛會選擇牛仔服飾，加上陽光與海灘，完全展現出sunshine boy的魅力。牛仔外套上亦貼有多個襟章，更添年輕的光采和活力。