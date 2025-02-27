FENDI百周年時裝秀細藏5個巧思！第三代傳人打造、皮草非真皮草？

米蘭時裝周話題眾多，當中要數FENDI的100周年時裝秀，不僅展示最新2025秋冬男女裝系列，而且有著不少100周年的慶祝元素，讓粉絲們發現箇中細節，不知大家都找到多少個呢？



FENDI在1925年創立羅馬門店，以手袋和皮草起家，其後由老佛爺Karl Lagerfeld及Kim Jones相繼接掌設計部門，展示出品牌的精緻工藝和時尚趣味。今次的百周年慶祝，由FENDI第三代傳人Silvia Venturini Fendi負責。她自小在品牌擔任多個職位，甚至是童裝模特兒、禮品包裝員及客服人員（雖然做了半小時便放棄），更與老佛爺攜手創作出Bauguette等熱門手袋。

今次的百周年慶祝，由FENDI第三代傳人Silvia Venturini Fendi負責。(Getty Images)

FENDI 2025男女秋冬時裝秀巧思1. 會場大門有甚麼意思？

FENDI時裝秀於米蘭總部Spazio FENDI舉行，場地都充斥靜奢品味，並以鏡面牆和方柱打造空間感，中間靠牆的木製拱門，仿照昔日FENDI最初羅馬伯格諾納大街精品店（Via Borgognona）的建築設計，並由兩位小孩打開大門，展開一趟時尚的時空旅程。

中間靠牆的木製拱門，仿照昔日FENDI最初羅馬伯格諾納大街精品店的建築設計。(FENDI提供)

FENDI於1925年在羅馬伯格諾納大街開設精品店。(網上圖片)

FENDI 2025男女秋冬時裝秀巧思2. 皮草非真皮草？

整個FENDI時裝秀回顧多個經典設計，特別是代表FF標誌的「Fun Fur」，將貴重的皮草大量應用於服裝和飾品，並貫徹環保理念，利用剪羊毛材質，巧妙地塑造出如狐狸、貂皮和紫貂般的質感，賦予這個代表品牌的元素，有更多美好意義。

皮草利用剪羊毛材質，巧妙地塑造出如狐狸、貂皮和紫貂般的質感。(FENDI提供)

FENDI 2025男女秋冬時裝秀巧思3. 100周年標誌

適逢100周年，品牌特別設計新標誌，在FENDI字樣底下，加上數字「100」，當中兩個「0」相連，看來就似無限符號，予人永恆的感覺。這個標誌亦見於時裝秀的拍照牆上，相當注目。

FENDI 2025男女秋冬時裝秀巧思4. 邀請函是回憶錄

今次的FENDI時裝秀邀請函亦非常特別，以皮革和縫線，打造出可愛的書冊，書套上更印有品牌100周年的標誌，收藏度超高。相冊內記載品牌100年來的經典造型和照片，滿載珍貴回憶。

今次的FENDI時裝秀邀請函以皮革和縫線，打造出可愛的書冊。(FENDI提供)

相冊內記載品牌100年來的經典造型和照片。(FENDI提供)

FENDI 2025男女秋冬時裝秀巧思5. 雨琦獻唱

觀看時裝秀的陣容非常頂盛，除了時尚教主Sarah Jessica Parker、在《Emily in Paris》飾演Mindy的Ashley Park，還有品牌大使宋慧喬、宋雨琦、目黑蓮、方燦和Mina等，都來參與這個百周年派對，當中雨琦更在after party中，向品牌獻唱數首歌曲。