FENDI將Baguette袋變成POKÉMON快龍賀新年！聯乘藤原浩將掀搶購潮

相信日本動畫《精靈寶可夢》（竉物小精靈），是不少人的童年回憶，而近年推出的《Pokemon Go》遊戲，更掀起一股「捉精靈」的熱潮。適逢下年為龍年，時尚品牌FENDI強勢聯手日本潮流教父藤原浩，與POKÉMON合作推出夢幻的龍系服飾系列，為新一年增添甜美活力的氛圍。雖然系列將在下年初推出，不過近日官方釋出一輯系列圖片，可愛程度爆燈，引起不少熱議。



記得小時候最想捕捉的「寶可夢」，便是神秘夢幻的迷你龍，外形有別傳統的威嚴感覺，雙眼帶有水靈感覺，無論進化成哈克龍或快龍，都盡顯親切可愛魅力。全新聯乘為FENDI今年推出的「Friends of FENDI」計劃第二彈，與藤原浩創立的品牌Fragment合作，推出FENDI x FRGMT x POKÉMON系列。

全新聯乘為FENDI今年推出的「Friends of FENDI」計劃第二彈，與藤原浩創立的品牌Fragment合作，推出FENDI x FRGMT x POKÉMON系列。(FENDI)

整個系列以FENDI經典Baguette手袋為主軸，在精緻的手袋上，綴以立體的迷你龍及快龍皮革圖案，牠們看來自由暢快，感覺非常療癒。系列中亦特別將皮革，拼湊成迷你龍和快龍的立體頭型Baguette手袋，並設迷你版手袋吊飾，粉絲們不容錯過！此外，還有一款以刺繡方式，製作出迷你龍、哈克龍和快龍的圖案，造工精緻，配搭如海浪般的流蘇設計，締造出夢幻氛圍，收藏度超高。

整個系列以FENDI經典Baguette手袋為主軸，在精緻的手袋上，綴以立體的迷你龍及快龍皮革圖案。

手袋以刺繡方式，製作出迷你龍、哈克龍和快龍的圖案，造工精緻。(FENDI)

除了手袋外，整個系列亦設飾品，包括精靈球手鏈和哈克龍耳環，入手的話價錢也較親民。最矚目的是由皮革工匠手工打造的限量快龍公仔，每個製作歷時30小時，感覺逼真和精緻，同時披上FENDI圖案印花圍巾，使可愛氛圍加倍。

FENDI同時推出FENDI x FRGMT聯名系列，以經典FF緹花為基礎，上面配搭藤原浩設計的FRGMT圖案，營造簡潔時尚。整個重磅聯乘將於2024年1月4日在全球限定FENDI精品店及官網開售，相信屆時將掀起搶購熱潮。