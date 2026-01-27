2026春夏高訂時裝周規範/日期/重點！哪位女星曾穿高訂系列出嫁？

2026春夏高訂時裝周｜在2026春夏男裝時裝周過後，便是2026春夏高訂時裝周。除了時尚迷的關注，不少準新娘都會選擇高訂禮服作婚紗行禮，如CHANEL、Dior、Elie Saab和Schiaparelli等，展現出高雅迷人的氣場。《01女生》整理出今個高訂時裝周的必看焦點，以及有關高訂時裝周的資訊，大家千萬不要錯過！



高級訂製是甚麼？

「高級訂製」取自法文的「Haute Couture」，即高級的服飾訂製。這個詞起源於1858年，由英國「高級訂製之父」Charles Frederick Worth，建立初步的概念。他在只得「裁縫師」稱謂的年代，成功引起多個突破，如邀請模特兒展示成品，以及每季展示作品等，讓「裁縫師」得到「設計師」的認證。

1868年，法國高級時裝公會開始編訂「高級服飾」的準則，並在1908年首度出現「高級訂製」一詞。這些準則和規範，至今依然需要遵守，才能申請成為高級訂製服的品牌。而相較一般成衣，高訂服多數以工匠全手工製作每個刺繡、皺褶和珠片等，讓成品更具藝術價值。

高級訂製服的規範：

- 服飾須量身訂做，過程中須經過至少一次的試身。

- 工坊內須聘請至少15位專職人員和20位專業裁縫師。

- 品牌每年須於高訂周展示至少50套全新設計。



哪位女星穿高訂系列出嫁？

高訂禮服的莊重華麗，吸引不少女星選擇作為婚紗。由舊時林青霞、周迅和英國女星Keira Knightley穿著CHANEL高訂服出嫁，直至近年女星們有著更多樣的選擇，例如宋慧喬、Miranda Kerr和何超蓮就偏愛Dior；孫藝珍、金妍兒及特朗普女兒Tiffany Trump等則選擇黎巴嫩設計師品牌Elie Saab。

黎巴嫩戰亂中長大、專製夢幻禮服！Elie Saab為媳婦製婚紗送祝福

2026春夏高訂時裝周日期

2026春夏高訂時裝周在2026年1月26至29日舉行，今次新增多一席，共有29個品牌參與，包括時裝周常容Dior、CHANEL、Valentino及Schiaparelli等。不過，Maison Margiela、Jean Paul Gaultier和Fendi則會暫時缺席今個時裝秀。

2026春夏高訂時裝周日程

26日：Schiaparelli、Julie de Libran、Georges Hobeika、Dior、Rahul Mishra、Imane Ayissi、Giambattista Valli

27日：CHANEL、Gaurav Gupta、Stéphane Rolland、Julien Fournié、RVDK Ronald van der Kemp、Giorgio Armani Privé

28日：Alexis Mabille、Franck Sorbier、Elie Saab、Yuima Nakazato、Valentino、Viktor&Rolf、Zuhair Murad、Robert Wun

29日：Aelis、Peet Dullaert、Ashi Studio、Phan Huy、Celia Kritharioti、Rami Al Ali、Miss Sohee、Germanier



2026春夏高訂時裝周重點

2026春夏高訂時裝周｜Jonathan Anderson 首個Dior高訂時裝秀

呼應2026春夏女裝系列，Dior在高訂時裝秀前展示當中一件作品，以曾展示的輕盈皺褶紡紗，預告時下流行的重點。由LOEWE轉任Dior創意總監，Jonathan Anderson首次交出高訂系列的功課，除了去年在法國城堡附近所拍到的花田，品牌還預告多種天然神秘的寶石材料，並補充「承載記憶、物質或先前意義的物品和材料。」不知將有怎樣的嶄新念頭呢？

2026春夏高訂時裝周｜Jonathan Anderson 首個Dior高訂時裝秀 (品牌提供)

2026春夏高訂時裝周｜Matthieu Blazy 首個CHANEL高訂時裝秀

Matthieu Blazy在2024年末宣布擔任CHANEL創意總監，雖然去年品牌的高訂作品，依舊交由設計團隊創作，但經過在職一年後，他將會公開在品牌的首個春夏高訂系列。預告可見強調工坊的精堪工藝，同時加上可愛的小動物貼圖，如燕子和松鼠等，讓整個構圖充滿輕鬆的氛圍。

2026春夏高訂時裝周｜Armani Privé 大師離世後品牌首個高訂秀

傳奇設計師Giorgio Armani於去年9月與世長辭，享年91歲。繼承大師的意念，侄女Silvana Armani將帶來Armani Privé的2026春夏高訂系列。

2026春夏高訂時裝周｜Armani Privé 大師離世後品牌首個高訂秀 (Getty Images)

▼▼▼ 回顧2025秋冬高訂時裝周重點 ▼▼▼

2025秋冬高訂時裝周｜Dior沒有參與？

作為高訂秀的常客，Dior今次卻不見於行程上？這是因為前任創意總監Maria Grazia Chiuri在離任前，告別作中已包含訂製系列。換言之，2026春夏高訂系列將由Jonathan Anderson首度操刀，令人期待。

Maria Grazia Chiuri在離任前，告別作中已包含訂製系列。(Getty Images)

2025秋冬高訂時裝周｜CHANEL團隊最後之作

CHANEL 2025/26 秋冬高級訂製服系列時裝秀將於8日香港時間晚上8時展開。選址巴黎大皇宮舉行，在前創意總監Virginie Viard宣布離開後，一直執掌設計的CHANEL內部團隊，將會在新任創意總監Matthieu Blazy交出首份高訂作品前，發布最後一個過渡期系列。

CHANEL 2025/26 秋冬高級訂製服系列時裝秀將於8日香港時間晚上8時展開。(CHANEL)

2025秋冬高訂時裝周｜DEMNA最後一場巴黎世家大秀

由上年到今年，多位品牌創作總監換畫，Demna亦離開多年合作的Balenciaga。而此前創作的秋冬高訂系列，亦將會在今個時裝周內（9日）發布，不知會帶來怎樣的驚喜。

2025秋冬高訂時裝周｜DEMNA最後一場巴黎世家大秀 (Getty Images)

2025秋冬高訂時裝周｜Maison Margiela重返天橋

創作鬼才John Galliano曾在2024年1月的高訂時裝周上，為Maison Margiela創作一場話題哄動的大秀。雖然其後沒有參與，但在Glenn Martens接任創意總監後，今次將定於7月8日重辦時裝秀。

2025秋冬高訂時裝周｜Maison Margiela重返天橋 (官網)

▼▼▼ 回顧2025春夏高訂時裝周重點 ▼▼▼

BLACKPINK成員Jisoo出席Dior 2025春夏高級訂製時裝秀。(Dior提供)

2025春夏高訂時裝周行程較為緊密，在1月27至30日進行，由意大利高訂品牌Schiaparelli打頭陣，而善用永續素材作服飾的品牌Germanier則作結尾。

生於學霸家族卻為逃婚離家 創超現實主義禮服、CHANEL都視其為敵

2025春夏高訂時裝周重點

2025春夏高訂時裝周｜韓國品牌MISS SOHEE首度登場

備受BLACKPINK、范冰冰喜歡的品牌MISS SOHEE，終於擠身今次的高訂時裝周，於1月30日帶來2025春夏系列。來自南韓的MISS SOHEE，擅長將傳統韓服元素，糅合現代時尚，打造出拉近歷史與摩登距離的作品，常見於BLACKPINK的造型中，更被指定為演唱會的訂製設計師。創辦人Sohee Park亦對是次時裝秀表示興奮，不知屆時會有甚麼驚喜呢？

這是我職業生涯中的一項重大成就。 Sohee Park

韓國品牌MISS SOHEE首度登場2025春夏高訂時裝周。(IG@miss_sohee)

2025春夏高訂時裝周｜Michele Alessandro於Valentino首個高訂作品

離開GUCCI後的Michele Alessandro，去年初重磅宣布擔任Valentino創意總監，將其標誌性的「極繁主義美學」設計，轉移到Valentino的基因裡。他在品牌的首份作品中，參照Garavani Valentino於1968年的春夏高訂No Colour系列，而這次則是他的首個高訂創作，令人期待。

Michele Alessandro於Valentino首個高訂作品 (IG@alessandro_michele)

2025春夏高訂時裝周｜哪個品牌沒有參與？

由於時裝周的時間較短，今年的春夏高訂時裝周中，Balenciaga將會缺席大秀，而Iris Van Herpen及Thom Browne也不在行程當中。去年缺席秋冬高訂時裝秀的Mugler和Fendi，今次也同樣不會參與。