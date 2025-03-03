奧斯卡2025｜解析15大男星造型：胸針成趨勢！香港設計再登奧斯卡

【奧斯卡2025｜男星造型盤點】2025年第97屆奧斯卡（Academy Awards, The Oscars），於今日（3/3）早上8點舉行，舉行地點同樣在洛杉磯杜比戲院（Dolby Theatre），各獎項花落誰家已有定案，而典禮前的星光大道紅地毯亦是同樣精彩！出席奧斯卡紅地毯的陣容有成功二封影帝的《粗獷派建築師》Adrien Brody、憑著《搖滾詩人：巴布狄倫》入圍影帝的「甜茶」Timothée Chalamet、「二代蜘蛛俠」Andrew Garfield等，每位的亮麗現身都讓人驚歎不已。



男星造型在大眾印象中，都是沉穩內斂的西裝，與美輪美奐的女星造型不同。但回顧過去幾年奧斯卡紅地毯的男星，發現不少造型都開始會配上胸針或是一些小細節，不僅更顯個人時尚品味，更成為讓人難以忽視的配件。一起來看看他們的紅地毯造型。

奧斯卡2025｜男星造型盤點1. Adrien Brody：Giorgio Armani定製西裝及Elsa Jin所設計的胸針

Adrien Brody憑著《粗獷派建築師》（The Brutaist）奪得今屆奧斯卡最佳男主角，他早在2003年29歲時以《戰地琴人》（The Pianist）首度奪此獎，所以這次是他第二度獲封奧斯卡影帝，同時亦是至今影史上「奧斯卡最年輕影帝」的紀錄保持者。

Adrien Brody於紅地毯及領獎時，都是身穿優雅的Giorgio Armani定製西裝現身，西裝以午夜藍色、單扣、尖角翻領以及緞面飾邊設計，配上白色襯衫和領結，盡顯他的紳士氣質。而Brody造型還有一個引人注目的地方，就是他特別搭配一枚出自華人珠寶設計師Elsa Jin的胸針，這枚華麗的胸針為造型添色不少！

奧斯卡2025｜男星造型盤點1. Adrien Brody：Giorgio Armani定製西裝及Elsa Jin所設計的胸針（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點1. Adrien Brody：Giorgio Armani定製西裝及Elsa Jin所設計的胸針（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點2. Timothée Chalamet：Givenchy定裝西裝、Cartier珠寶及腕錶

Timothée Chalamet「甜茶」憑著《搖滾詩人：巴布狄倫》（A Complete Unknown）入圍奧斯卡最佳男主角，惜未能奪獎，但甜茶與女友Kylie Jenner甜蜜同框仍引起不少關注。

Timothée Chalamet以一身奶油黃色的Givenchy定製西服現身，這是出自Sarah Burton 的首個Givenchy訂製系列，以短款皮革外套配上雙排扣為設計，再搭配絲質襯衫和同色長褲，並非人人都能駕馭，但甜茶成功完美演繹！而身為Cartier品牌大使的Timothée Chalamet，配戴上品牌的珠寶及腕錶，盡顯他的時尚魅力。

奧斯卡2025｜男星造型盤點2. Timothée Chalamet：Givenchy定裝西裝、Cartier珠寶及腕錶（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點3. Colman Domingo：Valentino西裝及Boucheron珠寶

Colman Domingo以新片《監獄之歌》（Sing Sing）入圍奧斯卡金像獎最佳男主角獎，這也是他第二度角逐影帝。向來認真對待頒獎禮著裝的Colman Domingo，這次以Valentino創意總監Alessandro Michele專門為他設計的造型現身，西裝是亮紅色的絲綢雙排扣訂製外套，配有黑色翻領設計，以及穿上同色系的襯衫及黑色西裝褲，是非常亮眼的造型。

Domingo還配上了Boucheron 1956年典藏作品 Ribbon 編織紋理耳夾、1946年典藏作品黃金繩結密鑲鑽石白金手鍊。此外，他亦配戴Serpent Bohème系列密鑲鑽石黃金耳環及Animaux系列Fuzzy 豹貓白金黑漆飾邊綠碧璽戒指，為造型完整度大大提升。

奧斯卡2025｜男星造型盤點3. Colman Domingo：Valentino西裝及Boucheron珠寶（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點4. Sebastian Stan：Prada西裝及Cartier珠寶及腕錶

Sebastian Stan以在《飛黃騰達》(The Apprentice) 中飾演特朗普 (Donald Trump) 一角，獲提名奧斯卡最佳男主角獎。這次出席頒獎，Sebastian Stan身穿Prada的黑色羊毛披肩領燕尾服出席，搭配淡黃色真絲府綢襯衫、黑色羅緞腰帶、黑色真絲領結以及黑色漆皮靴子；而配飾則是來自Cartier的胸針，以及Santos de Cartier腕錶，整體造型散發著儒雅的復古紳士魅力。

奧斯卡2025｜男星造型盤點4. Sebastian Stan：Prada西裝及Cartier珠寶及腕錶（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點5. Ralph Fiennes：Manolo Blahnik鞋

Ralph Fiennes以《教宗選戰》（CONCLAVE）角逐奧斯卡最佳男主角獎，亦被稱為他最接近獎項的一次，可惜未能奪獎。這次Ralph Fiennes身穿黑色單排扣燕尾服，配上帶有精緻白色飾邊的絲綢領結，皮鞋則是來自Manolo Blahnik 的黑色天鵝絨Mario樂福鞋，完美呈現了他的造型。

奧斯卡2025｜男星造型盤點5. Ralph Fiennes：Manolo Blahnik鞋（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點6. Brady Corbet：Prada西裝及SAUVEREIGN胸針

導演Brady Corbet憑著《粗獷派建築師》（The Brutalist）入圍最佳導演獎，他領獎時的造型同樣引人注目。Brady Corbet身搭Prada的黑色真絲馬海毛西裝，配上海軍藍府綢襯衫並繫上黑色羅緞領帶，帶著煙草色的條紋花紋的口袋方巾，盡顯時尚品味。

而引人注目的定必定是Brady Corbet配上來自香港品牌SAUVEREIGN 的「Endeavours」高級訂製胸針，這是品牌創辦人兼創意總監麥柏靈（Bertrand Mak）所設計，靈感來自《粗獷派建築師》的原始幾何美學，設計簡約且棱角分明。胸針於瑞士由工匠手工打造，採用緞面打磨與拋光切割工藝，細膩呈現立體感，細節中盡顯奢華。其中更運用了高級鐘錶工藝中最具挑戰性的「斜角打磨」技術，呈現多切面光影交錯的視覺效果，凸顯璀璨光芒的精湛工藝。

正如《粗獷派建築師》，SAUVEREIGN『Endeavours』胸針的設計理念同樣是對在逆境中堅持純粹的創意致敬，觸動到我在情感上的共嗚，紀念這重大時刻！ Brady Corbet

奧斯卡2025｜男星造型盤點6. Brady Corbet：Prada西裝及SAUVEREIGN胸針（SAUVEREIGN提供）

奧斯卡2025｜男星造型盤點. Kieran Culkin：Zegna西裝、OMEGA腕錶、Kwiat及Fred Leighton 珠寶

Kieran Culkin憑電影《深痛導賞團》（A Real Pain），以大熱姿態勇奪最佳男配角。Kieran Culkin在走紅地毯及領獎時，在走紅地毯身著Zegna的定制西裝，設計選了海軍藍色外套配上黑色紐帶襯衫、黑色領結及長褲，此外，還配戴了Omega的De Ville Trésor 40mm黃金腕錶，以及Kwiat和Fred Leighton 珠寶，完美展現了他的個人風格。

奧斯卡2025｜男星造型盤點. Kieran Culkin：Zegna西裝、OMEGA腕錶、Kwiat及Fred Leighton 珠寶（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點8. Jeremy Strong：Loro Piana

Jeremy Strong憑電影《狂人法則》（The Apprentice）角逐第97屆奧斯卡最佳男配角，在走紅地毯時身穿Loro Piana 橄欖綠色訂製西裝和Opera皮鞋，風度翩翩的造型引人注目。

奧斯卡2025｜男星造型盤點8. Jeremy Strong：Loro Piana （品牌提供）

奧斯卡2025｜男星造型盤點9. Jeff Goldblum：PRADA

於第97屆奧斯卡入圍多個獎項的《魔法壞女巫》﹐眾星閃耀紅地毯。其中男星Jeff Goldblum，就身穿來自PRADA的象牙色羊毛外套、黑色羊毛長褲、多色花紋襯衫、黑色緞面領結以及戴上了淡紫色雙縐圍巾，搭配黑色漆皮皮鞋，更以華麗的胸花代替胸針，使造型更加奪目。

相信Jeff Goldblum都對自己的造型很滿意，因為他被拍到在台下時竟搜尋有關自己走紅地毯的報道，成為今屆奧斯卡的趣事一則。

奧斯卡2025｜男星造型盤點9. Jeff Goldblum：PRADA（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點9. Jeff Goldblum：PRADA（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點10. Andrew Garfield：Gucci 西裝、Jaeger 腕錶及David Yurman高級珠寶

「二代蜘蛛俠」Andrew Garfield雖然於第97屆奧斯卡沒有獲得提名，但他同樣參與此盛事，瀟灑造型引起不少關注。Andrew Garfield身穿Gucci的棕色羊毛單排扣西裝，內搭棕色真絲襯衫，戴上太陽眼鏡，以發配上Jaeger 的Reverso Tribute Monoface Small Seconds腕錶以及David Yurman的高級珠寶，盡顯他隨性瀟灑的型男魅力。

奧斯卡2025｜男星造型盤點10. Andrew Garfield：Gucci 西裝、Jaeger 腕錶及David Yurman高級珠寶（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點11. Robert Downey Jr.：Gucci西裝及 Tiffany & Co.胸針

Robert Downey Jr. 任頒獎嘉賓頒發最佳男配角，其造型同樣備受矚目。他身穿Gucci的黑色翻領燕尾服，內搭黑色刺繡襯衫，戴上太陽眼鏡，盡顯型男魅力。最值得關注的定必是他身上所配戴的胸針，是來自Tiffany & Co. 的，由Jean Schlumberger於1956年所設計，以鉑金和18k金打造，鑲有紅寶石和鑽石。此胸針完美地展現了Jean Schlumberger的標誌性美學，並體現了他將自然世界轉化為可穿戴藝術的能力。

奧斯卡2025｜男星造型盤點11. Robert Downey Jr.：Gucci西裝及 Tiffany & Co.胸針（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點12. Omar Apollo：Valentino

美國創作歌手Omar Apollo 出席第97屆奧斯卡頒獎典禮時，身穿Valentino創意總監 Alessandro Michele，特別為其打造的Valentino造型，更佩戴來自Valentino Garavani的配飾，展現出他個人獨力魅力。

奧斯卡2025｜男星造型盤點12. Omar Apollo：Valentino（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點13. Andrew Watt：Valentino

Andrew Watt出席第97屆奧斯卡頒獎典禮時，身穿由Valentino創意總監 Alessandro Michele所設計的2025 春夏“Pavillon des Folies”系列服裝，以及佩戴上來自Valentino Garavani 配件。

奧斯卡2025｜男星造型盤點13. Andrew Watt：Valentino（Getty Images）

奧斯卡2025｜男星造型盤點14. 路雲：AMIRI黑色西裝外套及Tiffany & Co.珠寶

奧斯卡金像獎的韓國代表除了有LISA，還有韓國歌手路雲出席，身穿AMIRI的黑色雙排扣西裝外套，飾有水晶條紋，閃爍非凡，盡顯他貴公子的魅力。

此外，身為Tiffany & Co.品牌摯友的路雲，配戴上由Jean Schlumberger 所設計的Apollo 胸針，靈感來自希臘太陽神的神聖之美，是以18k 金和鉑金所打造，胸針上更鑲嵌有總重超過6 克拉的圓形明亮鑽石。胸針其特點是底部的雕塑圓頂效果展現出mise-à-jour 鑲嵌，讓光線從下方進入並放大每顆鑽石的光芒。

奧斯卡2025｜男星造型盤點14. 路雲：AMIRI黑色西裝外套及Tiffany & Co.珠寶（IG@tiffanyandco）

奧斯卡2025｜男星造型盤點15. Joe Alwyn：JW Anderson 及BVLGARI 珠寶

Joe Alwyn出席 2025 年奧斯卡頒獎典禮，身穿JW Anderson的定製燕尾服，並配戴上BVLGARI的花卉高級珠寶胸針，盡顯他迷人的魅力。