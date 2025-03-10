巴黎時裝周秀場佈置更吸睛:Valentino廁所辦大事 Courrèges走花路

巴黎時裝周今季話題不斷，創意總監們各出奇謀，除了專注於服飾設計，每個秀場還以獨特主題，來強調品牌特色。每當踏入時裝秀展場，每一個裝潢佈置，都會帶動情緒氣氛，以下眾多的巴黎時裝周展場中，不知哪個氛圍最讓你留下深刻印象呢？



巴黎時裝周展場佈置1. avavav

每次都以怪異展示方式吸引大眾眼球的avavav，今次都沒讓人失望，將陰深的墓地氛圍展示於觀眾眼前。模特兒走出來前，入口為一坪草地，其後有雙手從泥土中爬出，使地面塌陷變成通道，模特兒再穿著哥德風格服飾走到台上。這個恐怖的瞬間，創意總監形容有如其過去一年因身體所承受的負擔，希望透過秀場抒發內心的焦慮起伏。

巴黎時裝周展場佈置1. avavav (Getty Images)

巴黎時裝周展場佈置2. Dior

創意總監Maria Grazia Chiuri在今次秀場特別用心，將展場打造出浩瀚時空轉變和景觀，令人不禁感嘆。主題圍繞英國女作家Virginia Woolf筆下的Orlando，在剛開始時出現一隻史前飛鳥，於舞台上空盤旋，其後隕落岩石、出現火山口，配搭緊湊的音樂節奏，並以冰山場景轉折整個故事。

Dior創意總監落重本！到底誰是Orlando？秀場出現史前飛鳥、隕石

巴黎時裝周展場佈置2. Dior (Dior提供)

巴黎時裝周展場佈置3. Anrealage

將科技元素注入時裝的ANREALAGE，以「SCREEN」（屏幕）為題，在模特兒的黑色服裝上加LED燈，並透過像素組合和變化，顯示出圖案和信息，予一種全新的科技時尚體會。

巴黎時裝周展場佈置3. Anrealage (Getty Images)

巴黎時裝周展場佈置4. Courrèges

不少表演在完結時，都會灑下彩帶展現浪漫完滿的感覺。而以未來主義設計聞名的Courrèges，則在秀場中央散落大量彩帶，伴隨模特兒經過時，使彩帶翻起並於空中翩翩起舞，以締造出繽紛和迷人的法式氛圍。

巴黎時裝周展場佈置4. Courrèges (IG@courreges)

巴黎時裝周展場佈置5. Acne Studios

創意總監將北歐的自然景像，帶到時裝秀會場上。自小於當地成長的他，長大後見證到與大城市之間的對比衝擊，因此透過同一女性的兩個面向，呈現於秋冬系列上。場內亦見冰柱和岩石等自然景象，向觀眾們展示出北歐的獨特魅力。

巴黎時裝周展場佈置5. Acne Studios (Getty Images)

巴黎時裝周展場佈置6. Issey Miyake

擅長運用皺褶探討穿衣多樣性的Issey Miyake，以「模糊」為主題，為服裝的材質、形式和意義帶來嶄新視角。秋冬系列將傳統廓形重新定義為雕塑形式，並強調穿衣自由，因此在時裝秀開始時，藝術家Erwin Wurm便將表演者，透過不同的穿著方式，組合成「一分鐘雕塑」，以呼應主題理念。

巴黎時裝周展場佈置6. Issey Miyake (Issey Miyake提供)

巴黎時裝周展場佈置7. Valentino

去年擔任Valentino創意總監的Alessandro Michele，一貫過往個人風格，於時裝秀場上繼續突圍而出。今次他決定設置一個「公共洗手間」辦大事，以大衛連治（David Lynch）執導的《迷離劫》（Twin Peaks）為靈感，用以探索親密的意義，而洗手間正是個中立之地，介乎私密和共享之間，令人一再深思。整個場地都塗上品牌標誌性的紅色，或許這正意味著品牌向觀眾們展示著最親密的一面。