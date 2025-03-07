Dior創意總監落重本！到底誰是Orlando？秀場出現史前飛鳥、隕石

2025秋冬巴黎時裝周話題不斷，Dior在今次時裝秀中，更帶來壯麗和震撼的場景，令人目不暇接。創意總監Maria Grazia Chiuri貫徹個往特色，將對星宿和古前時期的無盡幻想，打造出充滿故事性的篇章，同時襯托出秋冬系列的魅力。以下解構整個時裝秀不容錯過的細節！



巴黎時裝周｜Dior時裝秀重點1. 誰是Orlando？

整個Dior時裝秀都是圍繞Orlando進行，不過到底誰是Orlando？他其實來自英國女文豪Virginia Woolf筆下的暢銷小說人物，由湮遠時代跨越時空和性別認同，令人反思世界與自我。這部小說後來被改編成電影《奧蘭度》（Orlando），由女星Tilda Swinton主演，並獲得歐洲電影獎最佳女主角的提名。

巴黎時裝周｜Orlando其實是來自英國女文豪Virginia Woolf筆下的暢銷小說人物。(Dior提供)

巴黎時裝周｜Dior時裝秀重點2. 重磅打造史前飛鳥、隕石冰山

而Orlando的故事，現今也被帶到時尚世界，透過舞台場景，以及Robert Wilson編排的視覺戲劇創作，模特兒們跟著編排動作，展現出充滿變異的世界。在時裝秀剛開始時，出現一隻史前飛鳥，於舞台上空盤旋，其後隕落岩石、出現火山口，配搭緊湊的音樂節奏，展示故事轉折。而最後的冰山，則斜述對比景況，讓人在短短的20分鐘，感受到不同場景的影響，以及互相的交織。

巴黎時裝周｜Dior時裝秀重點3. 重塑性別定形

就像當年「New Look」的誕生般，Dior再一次重塑性別定義，為女裝加入男性化外套及燕尾服，同時強化身形輪廓，配搭緊身胸衣，並新添蕾絲衣領細節，將過往回響與現代衣櫥混合，展現出女生的多樣可能。Maria Grazia Chiuri亦將白襯衫視為擺脫性別定型，在整個系列中不時見到白襯衫的蹤影，以及多種不同的變化配搭。

巴黎時裝周｜Dior時裝秀重點3. 重塑性別定形 (Dior提供)

巴黎時裝周｜Dior時裝秀重點4. John Galliano設計再現！

時裝秀從過往設計中取靈感，當中由John Galliano設計的標語式J’adore Dior T恤，亦重回到大家眼前，配合巴洛克風格造型，締造出獨特魅力。John Galliano曾為Dior的創意總監，其後轉職Maison Margiela，不過早前經歷一輪時尚界「大風吹」，如Kim Jones、Sabato De Sarno、Luke和Lucie Meier等離任，John Galliano現時亦回復自由身。因此可以看到他過往的作品再現，難免令粉絲感到驚喜。

巴黎時裝周｜Dior時裝秀重點5. Jisoo率先演繹秋冬系列

此外，Dior的時尚盛會絕對是星光燿燿，邀請多位品牌大使及好友共同觀賞，包括Jisoo、新木優子、金珉奎、鄺玲玲及Kornnaphat Sethratanapong（Orm）等。Jisoo更率先展示秋冬系列的白色馬甲恤衫，襯搭Orlando領圈演變而成的可拆卸式衣領，以及經典泡泡袖，締造儼如小公主般的高貴優雅氣場。