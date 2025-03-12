巴黎時裝周｜Sarah Burton延續Givenchy美學：展示何謂女人的浪漫

巴黎時裝周FW25｜若男人的浪漫是豆腐火腩飯，那麼Givenchy創意總監便告訴你，何謂女人的浪漫？Sarah Burton在加入Givenchy不久，便交出自己睽違一年多的作品，證明寶刀未老。Givenchy 2025秋冬系列沒有奢華的噱頭﹐僅限於對服飾的追求，透過時裝展向群眾展示，真正强大的女生需具備的條件。



巴黎時裝周FW25｜誰是Sarah Burton？

在時尚界佔一席位的女性設計師寥寥可數，Sarah Burton算是少有的一兩位。師承時尚鬼才Alexander McQueen，Sarah在前公司工作26年，直至1997年擔任創意總監。她曾為凱特王妃設計婚紗，擅長透過精湛的剪裁和縫紉，為女生締造出曼妙的身材剪影。亦喜愛簡約設計，更能强調女性最純粹的美。

她在2023年辭去總監職位，經過一年的休息，她去年宣布轉往Givenchy，與品牌的設計基因和理念不謀而合。正如她所言，「對我而言，這是關於高級訂制，這是Givenchy的心臟和靈魂。」

巴黎時裝周FW25｜Sarah Burton (Getty Images)

巴黎時裝周FW25｜何謂女人的浪漫？

有時候只有女生才會懂女人。在設計工作室任職多年的Sarah Burton，對畫版或剪樣都同樣熟能生巧，也清楚知道自己的優勢和喜好，因此在塑造女生的輪廓上特別精通，同時她捉摸到女生注重的身材細節，更能釋放出她們想要表達的自信美。

今次的2025秋冬系列時裝秀，設於Hubert de Givenchy在1952年舉辦的首秀地點 –– Alfred de Vigny街道的一座私人府邸內。裡面藏有大量當時的時裝版型，而整場時裝秀亦都保留原來的品牌基因，特別側重出輪廓的呈現。

我想表達現代女性的所有事。力量、軟弱、情商、充滿强勢或性感。這些所有的事。 Givenchy創意總監 Sarah Burton

巴黎時裝周FW25｜台灣女星林心如及泰國演員Jumpol Adulkittiporn都有出席時裝秀。(Givenchy提供)

巴黎時裝周FW25｜Givenchy 2025秋冬系列重點1. Givenchy基因强勢回歸

品牌最讓人印象深刻的設計，必數柯德莉夏萍為拍攝《Breakfast at Tiffany’s》時，所穿的簡潔禮裙，不必複雜和華麗的點綴，就憑强調輪廓，贏得一致好評掌聲。今個秋冬系列，同樣講求輪廓剪影，使用筆挺的線條美感，如標準的漏斗形、A字形和倒三角等，展現出不同的女生個性，並重回到Hubert de Givenchy希望表達出的設計美學。

巴黎時裝周FW25｜Givenchy 2025秋冬系列重點：Givenchy基因强勢回歸 (Givenchy提供)

巴黎時裝周FW25｜Givenchy 2025秋冬系列重點2. 優雅蝴蝶結

整個系列亦注入不少女生元素，最顯見的相信是蝴蝶結，從圍巾的綁結到腰帶的運用，都展現出女性的少女內心。亦有皺褶、東洋風和魚尾裙的剪裁，進一步營造出知性女生的氛圍。此外，Sarah Burton在層次運用方面也很出色，可見不少疊加紡紗的設計，在打造更深刻廓形的同時，依然帶有輕盈、不累贅的感覺。

巴黎時裝周FW25｜Givenchy 2025秋冬系列重點：優雅蝴蝶結 (Givenchy提供)

巴黎時裝周FW25｜Givenchy 2025秋冬系列重點3. 不論身形、身份

Sarah Burton一直强調身形美學，也擁抱女生的多元特徵。不難發現相同服飾的模特兒，都被安排在差不多的次序，而且各自有著不同的身形、膚色和髮色。但神奇的是，她們依然都能駕馭服裝，展現出自己的風格個性。這真的不得不讚嘆，Sarah Burton在剪裁設計方面所施展的奇妙魔法：所有女生都值得擁有美麗。

巴黎時裝周FW25｜巴黎時裝周FW25｜Givenchy 2025秋冬系列重點：不論身形、身份(Givenchy提供)

巴黎時裝周FW25｜即使膚色不同的模特兒，都能駕馭服裝，展現出自己的風格個性。(Givenchy提供)