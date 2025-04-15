名牌水桶袋推薦2025｜春夏2大流行設計細節!CHANEL、Dior都推新款

水桶袋推薦2025｜有看過今個春夏系列及過去時裝周的片段，都不難發現水桶袋正式回歸！水桶袋不僅體積輕巧，而且容納較多的大型物品，難免深得喜愛。以下整理今季流行的水桶袋重點，以及熱門款式推薦！



2025春夏水桶袋流行設計重點1. 鏈帶索繩

若然喜歡圓形的木桶袋，索繩設計便可維持這種廓形，相較單一的皮繩，現時還會加入金屬元素，展現出現代優雅美學。

2025春夏水桶袋流行設計重點2. 覆蓋皮帶

近年流行優美的弧形手袋輪廓，如牛角袋、hobo和半月形手袋等，因此不少水桶袋都加入覆蓋帶的設計，不僅可以提升手袋的安全性，而且垂墜狀態會呈現出弧形，締造出優美的感覺。

名牌水桶袋推薦1. CHANEL 25手袋 HK$50,900

手袋以經典的菱形格紋圖案為主，由Chanel女士於1920年從馬術騎師的外套和馬鞍取靈感，透過精緻的縫紉技術，打造出層次活力，同時帶有隨性和舒適的魅力。外形輪廓為水桶袋，配搭索繩設計，兩側也設有小間隔，可謂容量、安全性和實用度兼備。

名牌水桶袋推薦2025｜CHANEL 25手袋 (CHANEL官網)

名牌水桶袋推薦2. Ralph Lauren Polo Play帆布肩背包 HK$4,290至3,590

以繽紛色彩拼搭出活力玩味，水桶袋透過簡潔大方的造型輪廓，強調陽光氣息。採用意大利全粒面皮革及棉質帆布縫製，加上大容量特性，兼具優雅和實用性。手袋由韓國人氣女團aespa成員Winter型格演繹，為手袋增添個性魅力。

名牌水桶袋推薦3. Dior Toujours小碼直向手挽袋 HK$26,000

保留經典標誌性元素，結合現代時尚，締造年輕的優雅活力。手袋飾有macrocannage大藤格紋，而且配有金屬字母吊飾，締造出品牌獨有的魅力。袋口的連接位置，以皮革帶穿過金屬配件後垂墜的設計，打造出簡約優雅感覺，而肩帶位置設有CD鎖扣，可以兩邊扣起，或連接肩帶，有著多種揹法。

名牌水桶袋推薦2025｜Dior Toujours小碼直向手挽袋 (Dior提供)

名牌水桶袋推薦4. Loro Piana Extra Drawstring背包L27 HK29,100

為Extra系列的延伸款式，採用對比縫線、前袋袋口及標誌性LP掛鎖，締造出優雅魅力，同時兼具實用性。手袋以抽繩式袋口設計，不僅較取放物品，而且展現出簡約流暢的現代風格。

名牌水桶袋推薦2025｜Loro Piana Extra Drawstring背包L27 (Loro Piana提供)

名牌水桶袋推薦5. Longchamp Le Roseau 水桶包 HK$5,950

採用柔軟光滑的小牛皮製作，配搭覆蓋的竹扣，增添一抹閃亮與精緻的裝飾性質感，展現出高級的亮澤。手袋設有可拆式提把，並配有可調節、可拆卸的肩帶，能夠配合各種風格造型。