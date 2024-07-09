Dior推全新Jolie水桶袋！富精緻動人細節：撞色CD鏈環、百搭實用

Dior｜水桶袋作為常青單品，不分季節和穿搭都能搭得很好看，加上實用的容量成為女生們衣櫃必備手袋之一。Dior早前亦推出了全新的Dior Jolie小型水桶袋，外型精緻，設計更是高雅時尚，無論是飄逸的裙裝、OL上班的套裝、日常的裇衫牛仔褲甚至是冬日厚重的羽絨服，這款手袋都能很好的融入其中，是近期很值得入手的一款。



Dior Jolie水桶袋可融入各種造型（圖片來源：Dior官網）

Dior Jolie水桶袋是品牌2024秋季的全新款式，採用柔軟耐用的小牛皮製成，配以品牌標誌性的Macrocannage大型藤格紋圖案縫線，設計精緻又甜美。每一個手袋都是由義大利專業工匠親手打造，處處展現品牌工匠們的精湛手工技藝，每一細節都讓人愛不釋手。

Dior Jolie水桶袋備有撞色CD鏈環鏈（圖片來源：Dior官網）

Dior Jolie水桶袋最讓人無法抗拒的設計是它採用了撞色CD鏈環鏈帶搭配，配以樹脂珍珠作點綴，此設計可肩揹或斜揹，不僅獨特還實用。

Dior Jolie水桶袋容量實用（圖片來源：Dior官網）

Dior Jolie水桶袋除了備有撞色CD鏈環鏈帶，還有頂部手柄可作手提，讓手袋可搭配更多不同造型，隨時隨時透露著高級質感。而手袋不光是外型亮麗精緻，手袋內部亦是很寬敞，尺寸為17x16x9cm，足以收納每日外出必備的物品，設計相當用心。

Dior Jolie水桶袋目前共推出了4款色調，分別是黑色、糖果粉紅色、奶白色和綠色，每一款顏色都是百搭又富質感。手袋擁高雅的設計、獨特的鏈帶細節、實用的容量以及俐落的外型，使它不論是搭配裙裝、正式套裝還是日常造型都是適合。

Dior Jolie水桶袋（圖片來源：Dior官網）