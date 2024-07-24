灰色水桶袋穿搭｜3點揀出適合你的手袋！造型師親授高級感穿搭術

若要數近年最熱門手袋之一，必定非水桶袋莫屬，簡約時尚的外型設計、百搭長青的款式，加上容量大又實用，絕對值得女生們投資。《01女生》邀請到造型師Elma Li，分享揀選水桶型手袋貼士、水桶袋穿搭及不同種類的灰色手袋配搭秘訣。大家入手前，不妨參考一下。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出手袋的材質、購買年份、尺寸、價錢、易襯及實用度評分，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期愛用的返工手袋，當中包括Hermès、ISSEY MIYAKE、Longchamp、ete!，以及女神韓韶禧都愛的小眾品牌。另外，亦會加入評分和公開手袋內常備的物品，到底會有甚麼呢？

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3重點揀選適合你的水桶袋

水桶袋內部空間寬敞，外觀設計時尚感十足，可為任何服裝增添一抹輕鬆別緻的感覺，永不退流行。如果你正打算入手水桶袋，可以參考以下建議。

3重點揀選適合你的水桶袋 (freepik)

水桶袋揀選貼士1. 尺寸

水桶袋有多種尺寸，從小號到大號。選擇尺寸時，請考慮你的生活方式及打算攜帶的物品。例如：中型水桶袋，適合日常出街、上班；大號水桶袋，適合去旅行使用。

水桶袋揀選貼士2. 材料

考慮適合你的風格、使用場合、用途而揀選相關的材質，如皮革、帆布、編織等。

水桶袋揀選貼士3. 配合身型

和穿衣一樣，選對水桶包型才是最顯瘦。假如你是身形較圓潤的「肉肉女」、微胖女生，建議用質地柔軟、大尺寸的水桶袋，修飾身型；骨架小、身形瘦削的女生可選用立體輕巧、小尺寸或迷你尺寸的水桶袋，拉長身高比例。

水桶袋穿搭術

水桶袋將簡約時尚及多功能設計完美結合，不論是上班正裝穿搭或是約會休閒風穿搭，都可輕鬆駕馭。

水桶袋穿搭術 (freepik)

主打極簡主義的上班一族，穿上恤衫、西裝褲後，可以配上黑、白、灰色或裸色等中性色系的皮革水桶袋，大方得體又不失專業形象。亦可方便攜帶筆記型電腦、文件和水瓶等必需品，是通勤手袋首選。

平日喜歡休閒風打扮的你，可穿上T恤、牛仔褲和運動鞋，再配上帆布或草編水桶袋；或穿上針織衫及飄逸長裙，配上淺棕色、淺綠色的水桶袋，打造出波希米亞風。

而假日和好友、伴侶約會時，想成為精緻女生，就可以穿上蕾絲長裙、修身長裙或小香風穿搭，配上天鵝絨或絨面革等奢華材質的水桶袋。

鍾情中性型格的女生，可穿上皮革外套後，用上帶有窩釘或鏈條細節的皮革水桶包，為造型增添搖滾氣息。

灰色手袋比黑白色更顯時尚

近年不少大牌都推出灰色手袋，並銷情甚至比經典黑白色更搶手熱賣。灰色是中性顏色，主打低調極簡，可以與任何顏色搭配。因此，Elma亦建議平日喜歡以黑白打扮示人的女生，可以嘗試使用灰色手袋，輕鬆打造出高級休閑感。

職場穿搭講求呈現乾淨俐落，正式得體。穿上黑色西裝套裝之後，可用深灰色手袋作點綴，給人沉穩成熟感覺。

至於假日穿搭而言，主打舒適時尚的穿搭，以白色襯衣配上牛仔闊腳褲，加上霧灰色手袋，更顯率性氣質。假如晚上需要到高級餐廳約會，更可以小黑裙、繫帶高跟鞋配上緞子材質的灰色手袋，增添女人味。

大象灰袋的高級感配搭法

大象灰是一種帶有溫暖底色 (warm undertone)的中灰色，類似大象皮膚的顏色。這種色調用途廣泛，由休閒至盛裝都可完美配搭，為造型增添溫暖和柔軟感，一年四季都適合。

大象灰袋的高級感配搭法(freepik)

春季：將大象灰色手袋與花紋 (Floral print) 長裙或柔和色調的單品搭配，例如將米色衣物配上大象灰色手袋，輕鬆打造成時尚的高質感女孩。

夏季：大象灰色手袋搭配背心裙或白色亞麻褲，充滿夏天時尚氣息。

秋季：穿上鐵鏽色或芥末色粗絞花設計的針織毛衣、深色牛仔褲和棕色靴子，再配上大象灰色手袋，更具層次感。

冬季：大象灰色手袋與駝色外套、黑色高領毛衣和緊身牛仔褲搭配，保暖同時營造知性氣質。