時裝週2025｜奢華品牌之外的選擇？回顧時裝週光芒四射的特色品牌

【秋冬時裝秀2025／時裝周2025】時裝週中各大品牌都各施其職，投放出各款獨特的秋冬系列新作。除了大家耳熟能詳的奢華品牌外，時裝週中亦有不少特色的時尚品牌。雖然今年巴黎與米蘭的秋冬時裝秀已落幕，就讓我們眼睛看盛宴，帶你重回展場，再度欣賞精彩的展場與品牌！



巴黎時裝週2025｜ ABRA「時尚歷史課」

由西班牙設計師Abraham Ortuño Perez所創立的個人品牌ABRA，品牌以「性別流動」為宗旨， 2020年推出過備受關注的男穿女裝高踭鞋，今年春夏亦繼續中性元素。

巴黎時裝週2025｜ ABRA Fall/Winter 2025-2026 (GettyImages)

今季更像是一部自傳，將他與家鄉的時尚連結搬上季場，為大家帶來 「來自小鎮精品店的熱門產品」：巨型花卉裙裝、閃爍反光面料裙裝到印有報紙的印花裙裝，讓大家上一課往事歷史。

巴黎時裝週2025｜ CAROLINE HÚ「愛與夢的分享」

年僅27歲的華裔設計師胡穎琦，創立品牌短短7年，已多次與adidas Originals 攜手合作，絕對能夠勝任「超新星設計師」的別稱，她的作品更被美國大都會博物館收藏進永久藏館。

今季雖然沒有太大驚喜，呼應《白日夢》主題，繼續浪漫的夢幻風格，捕捉天真無邪的少女從午睡中醒來的瞬間，將充滿花朵、詩意與想像等設計元素，顯而易見地展現出來。

米蘭時裝週2025｜ DAVID KOMA「女性輪廓魅力」

現年38歲、來自英國的DAVID KOMA，以突顯女性輪廓的設計而聞名，更擔任Thierry Mugler、Blumarine等品牌總監，品牌潛力無窮。

米蘭時裝週2025｜ DAVID KOMA Fall/Winter 2025-2026 runway (GettyImages)

今年更是他在時尚行業的第十五個年頭，為慶祝這個里程碑，他將簡約主義與女性氣質揉合，打造出具有建築美學感覺的秋冬之作。

巴黎時裝週2025｜ DURAN LANTINK「自在赤裸」

有留意LVMH集團的話，應該對環保設計師Duran Lantink並不陌生。來自荷蘭的他，於2016年創立品牌，從奢侈品、二手衣改造起家，更曾獲LVMH Prize大獎、Karl Lagerfeld Prize等獎項，連Billie Eilish、Janelle Monáe亦有穿上他的設計。

巴黎時裝週2025｜ DURAN LANTINK Fall/Winter 2025-2026 runway (GettyImages)

今季「Duranimal」 系列，話題性與亮點重重，先是首次與巴黎製作公司 Bureau Betak 合作，選址於品牌即將搬遷的新辦公室，打造獨特的「辦公」秀場，亦揭示品牌的新方向。其次除了一貫的環保時尚外，亦帶來充滿未來感的解構秀，大膽野性動物印花、露胸乳膠上衣與辦公環境營成對比，展現出品牌極具個性的態度。

米蘭時裝週2025｜ KNWLS「展現個性Y2K」

近年Y2K風相當盛行，強烈的設計風格、個性十足的品牌可以說是大行其道。作為英國新銳品牌KNWLS，自2020年亮相展場，大膽的露膚度、獨特的剪裁成為品牌的代碼。

今季「Baby」系列，不同以往複雜與透膚的剪裁，多了一絲俏皮的成熟感。單色與皮革多次出現，為的就是捕捉 21 世紀初的媚俗和奢華追求，致敬Y2K同時加入「老錢風」元素，彷彿長大了要告別那個衝動的少女時代。

巴黎時裝週2025｜Meryll Rogge「時尚履歷狂人」

來自比利時的設計師Meryll Rogge，時裝履歷相當豐富，輾轉在Marc Jacobs、Dries Van Noten品牌任職，而同名品牌自2019年面世人前。

巴黎時裝週2025｜Meryll Rogge Fall/Winter 2025-2026 runway (GettyImages)

今季秋冬系列更是品牌規模最大的一場演出，印花和刺繡為主打，從秀場與模特兒展示出凌亂、未完成感，展現出具有冒險精神的避難所系列。

巴黎時裝週2025｜Meryll Rogge Fall/Winter 2025-2026 runway (GettyImages)

米蘭時裝週2025｜Mira Mikati 「童心未泯之選」

來自倫敦的設計師Mira Mikati，於2012年創立了同名品牌，主打活力、玩味十足的設計，連GD、Beyonce等人都有身穿她的設計！

雖然今年是品牌的十週年，但她只以作品稍作慶祝，以「回到校園」為題，繽紛色彩配上充滿藝術感的童趣細節，讓大家一同感受創辦的喜悅。

巴黎時裝週2025｜ NOIR KEI NINOMIYA「川久保玲的得意門生」

提到NOIR KEI NINOMIYA，必定會聯想起師傅川久保玲。2012年時，川久保玲為當年年僅28歲的二宮啟成立品牌，其後更交由這位得意門生主理。

今季除了一貫的黑色風格，更充斥非傳統的視覺紋理，手工製作的樹脂裝飾充斥整個系列，營造出獨特性的見構設計。

米蘭時裝週2025｜ SUSAN FANG「極富創意的少女舞台」

偏好少女感設計的話，26歲中國設計師方妍楠於2017 年成立的 SUSAN FANG相信能夠滿足你。品牌以數學幾何為重點，結合創新的紡織工藝，打造出標誌性、浪漫的「空氣編織」和串珠設計。

米蘭時裝週2025｜ SUSAN FANG Fall/Winter 2025-2026 runway (GettyImages)

今季更是沒有停下創意，打造出蒲公英裙裝等多款令人驚訝的新作，系列中流暢地運用如3D 列印花卉圖案、「空氣褶皺」等新技術，讓人不禁期待往後新作。

米蘭時裝週2025｜Renaissance Renaissance「展現女性真我」

來自黎巴嫩的設計師Cynthia Merhej，專以褶皺為主要設計元素，借此打造出柔美的女性曲線。今季以女性探索身體與情感為命題，特別加強扭曲的褶皺感，巨大的扭曲剪裁與反光面料，結合高級定制工藝，表達出女性表達完整自我的過程。