巴黎時裝周重點手袋盤點：Hermès簡約美、CHANEL蝴蝶結手袋展優雅

巴黎時裝周完滿結束，相信各位時尚迷都意猶未盡，仍在消化秋冬系列的流行元素。除了服飾，手袋亦是備受關注的單品之一，以下為大家盤點巴黎時裝周重點手袋，不知大家都有心動嗎？



巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋1. Hermès - 與Constance爭寵的H字手袋

典雅外形歷久不衰，如Hermès的長方形手袋，以筆直的線條美學，締造出整齊簡潔的美態。手袋輪廓與Constance相似，不過體形更為長身，金屬磁扣亦轉為扁長的H字，肩帶扣則變成兩側位置，有著優雅迷人的感覺。

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋1. Hermès - H字手袋 (Hermès提供)

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋2. Hermès - 扁形手抓包

在這次Hermès時裝秀中，另一引人注目的手袋，便是這個扁形設計。如同化妝袋般，手袋主要有一個容量空間，並設有皮革提把，既能手提，亦可將手袋打側，轉成手抓包，看來更為型格。

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋2. Hermès - 扁形手抓包 (Hermès提供)

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋3. CHANEL - 甜美蝴蝶結

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋3. CHANEL - 甜美蝴蝶結 (CHANEL提供)

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋4. Louis Vuitton - 隨性塌陷設計

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋4. Louis Vuitton - 隨性塌陷設計 (Louis Vuitton提供)

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋5. Dior - Lady Dior放大成Book Tote？

不少女生喜歡Book Tote的大容量，同時喜歡Lady Dior手柄上的金屬字母。在今個秋冬，Dior將兩者合而為一，保留Lady Dior的手柄設計，同時加大尺寸，轉成船形袋身，配搭鱷魚紋壓花或經典Cannage圖案，締造高級實用時尚。

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋5. Dior - 放大版Lady Dior (Dior提供)

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋6. Valentino - V紋圖案

Valentino手袋總予人溫婉女性的感覺，今次則改以型格感覺，在手袋注入黑色，配搭粗金屬和窩釘，而皮革則是柔軟材質，締造出外剛內柔的反差魅力。

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋6. Valentino - V紋圖案 (Valentino提供)

巴黎時裝周2025秋冬系列重點手袋7. Loewe - 簡約皺褶美學

在簡潔設計中添置玩味的Loewe，新款手袋以皺褶和層次為主，手柄採用柔軟皮革製成繩索，配搭軟墊展現舒適時尚。