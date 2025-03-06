米蘭時裝周2025揭示秋冬元素：皮草回歸！綠調、李子紫成大熱色彩

【米蘭時裝秀/秋冬時裝秀2025/米蘭時裝週2025】米蘭女裝時裝周剛完美落幕，緊接其後便是巴黎女裝時裝周，對於時尚迷來說絕對是目不暇給的眼球盛宴。想跟上潮流的話，大家亦可以參考時裝周造型，今次就從米蘭秋冬時裝周中「偷師」，學習搭配技巧以及了解流行元素、潮流趨勢，打造個性秋冬造型。



米蘭時裝周2025｜秋冬流行元素穿搭：人造皮草

提到秋冬，保溫絕對是必要條件。既能點亮造型，又富保暖功能的皮草元素可以說是全面攻陷米蘭時裝周，從皮草外套到點綴裙擺都有，打造氣場十足的高級造型。

米蘭時裝周2025｜秋冬流行元素穿搭：飄逸元素

以往普遍出現於春夏季的飄逸元素，今個秋冬以極富復古感的形式出現，流蘇點綴、簇絨邊緣或以全幅流蘇等都有，讓整個造型更為多變。

米蘭時裝周2025｜秋冬流行元素穿搭：材質混搭

想跟上極繁風格的潮流，混搭（layering）絕對是入門必備的做法，而選擇大膽、具實驗性的對立材質，更是考驗穿搭功力。如果想小試牛刀的話，不妨小部分地使用嘗試對比跨度明顯的面料，例如棉質與皮革、絲綢與針織等，打造出筆直與柔軟、順滑與粗獷的對立感覺。

米蘭時裝周2025｜秋冬流行元素穿搭：二元融合

不難發現，今個秋冬時裝周充滿融合色彩：80年代復古元素配以現代剪裁、Clean Fit 風格被注入細節、男裝文化或材質融入女裝當中，讓整體的造型更富中性休閒感覺。

米蘭時裝周2025｜秋冬流行色彩元素：柔和粉彩色（Pastel Color）

數年曾經興起的粉嫩色調（Pastel Color），今個秋冬被重新帶起，主要作為中和色與內搭，為整體造型添上玩味與平衡。大家可以在正式感強烈的正裝或上班造型中嘗試，從而擺脫沉悶感。

米蘭時裝周2025｜秋冬流行色彩元素：李子色（Italian Plum）

像李子（Plum）般的紫色，看似深邃難襯，其實溫柔而不失優雅。這款高飽和度的暗色調，能夠低調地提亮造型，十分建議搭配質地輕薄或能夠突顯光澤的面料，例如絲綢、皮革等，輕鬆地塑造都市女性形象。

米蘭時裝周2025｜秋冬流行色彩元素：綠調

今年的大熱色彩，除了Pantone 公佈的年度代表色「摩卡慕斯 Mocha Mousse」，由春夏開始的潮流常客，必然是不同的深淺的綠調！來到秋冬，橄欖綠（Olive Green）、檸檬綠（Salted Lime）、鬣蜥綠（Iguana）以及蕨綠（Fern）則掌握秋冬主場。