GU x rokh再度合作！注入浪漫休閒與層次細節 打造春日學院風

繼去年年尾，GU與以不分季節、性別的獨特性剪裁設計的rokh聯乘合作，推出極具解構美學的冬季系列。來到春夏，兩大品牌再次合作，以春日元素打造出一系列浪漫休閒單品，包括服裝、飾物以及鞋款。



今個春日系列，既帶有50年代的懷舊古典氣息，同時富有現代剪裁與輕盈質地，令整個系列更具俏皮與玩味，就讓我們一起探索日韓品牌交織出的春日魅力！

GU x rokh聯乘｜ 1. 短版斗篷外套 Short Cape Coat/by rokh HK$399

這款備有兩色的短版斗篷外套，外形充滿巧思，結合乾濕褸（trench coat）與飛機褸的設計元素，防水之餘同時富透氣度， 十分適合悶焗的春夏季穿著。外套上的側紐扣，添上一份獨特感外，亦是為了美觀暗藏拉鏈，讓整體感覺更簡潔。

GU x rokh聯乘｜ 2. 設計襯衫 Peplum Shirt/Halfslv/by rokh HK$199

襯衫作為衣櫃中必備單品，好襯之餘亦富有正式感。如果喜愛獨特設計的話，這款袖口與下擺飾有豐盈荷葉邊，加上魚尾剪裁的襯衫，透過極富少女感、飄逸的A字輪廓，呈現腰線以及減輕襯衫的厚重感，荷葉邊在擺動間更顯輕盈感。

GU x rokh聯乘｜ 3. 短版罩衫T恤組 Bolero Set T-Shirt/by rokh HK$199

混搭（Layering）可以說是穿搭中必備的技巧，rokh以此打造出可拆式的兩件套：柔軟且具有立體感的紗質袖套與立體剪裁的上衣。上衣能夠修飾腰身，而薄紗袖套上印有春日氣息的花卉印花圖案，大家可以自由搭配單穿或配合其他單品。

GU x rokh聯乘｜ 4. 前蝴蝶結針織衫(無袖) Front Ribbon Sweater/Sleeveless/by rokh HK$249

蝴蝶結元素絕對是近年大熱元素，這件結合多樣少女元素的無袖針織衫，將正式感與少女感平衡得相當微妙。針織衫以收腰的A字輪廓，配有蝴蝶結細節設計與下擺荷葉邊，單穿與疊穿都能展現出優雅感。

GU x rokh聯乘｜ 5. 網紗裙 Tulle Skirt/by rokh HK$299

提到柔美穿搭，當然不少得裙裝的份額！這件備有兩色的網紗裙，以限定原創的花卉圖案，搭配雙層薄紗，營造出份量感十足的蛋糕裙。

GU x rokh聯乘｜ 6. 化妝箱包(花朵) Vanity Bag/Flower/by rokh HK$199

近年GU不時推出親民價格的配件，由飾物、手袋到鞋款都有，深受不少日本女生歡迎。今次以容量十足的化妝箱手袋，配以原創的花卉圖案，黑白兩色都極具春日感！

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