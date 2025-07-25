2025春夏彩妝推薦｜名牌夏日美妝速遞：YSL、GUCCI夏日限量系列

【夏季彩妝推介/春夏美妝推薦/美容情報】天氣日漸炎熱，除了服飾要換季，美妝護膚亦要跟上節奏！來到活力滿分的初夏，深邃色調被換成淡雅或多巴胺色調，想入手合適的春夏美妝，不妨參考以下的美妝新品速遞，品牌包括CHANEL、Dior、TOM FORD等（排名不分先後）。



美妝護膚資訊萬變，想跟貼最新的美容情報的話，《01女生》將化身為美妝情報專員，為大家收集一系列最新【美容情報】：由星級美妝資訊、星級護膚秘訣，到新品速遞全都有！開箱分享之餘，亦會分析時下流行的美妝技巧，一同踏上「從漂到亮」Be Beauty 的旅程，由內到外打造【Gentle Women】！

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入手春夏新品之前，除了要符合個人需求，不妨參考今年春夏的彩妝重點元素：輕盈無瑕的「Clean fit」底妝、光澤感眼妝、大範圍胭脂、眼睫毛重點與裸調唇色。

2025名牌夏日彩妝推薦：YSL Beauty 「Free To Desire」限量版彩妝系列

來到盛夏，其中一個最令人興奮的節日便是七夕，濃厚的浪漫感覺充斥八月。乘著這個時份，YSL Beauty 亦精心打造出本年七夕系列，系列共有四款產品，包裝充滿奢華金屬玫瑰金與粉紅大理石的紋理觸感，讓愛與奢華點綴每一個打扮時刻。

2025名牌夏日彩妝推薦：YSL Beauty 「Free To Desire」限量版彩妝系列（品牌提供）

2025名牌夏日彩妝推薦：GUCCI全新限量彩妝系列

來到活力充沛的夏日，花朵元素可以說是無處不在。今年Gucci Beauty的獨家限量彩妝系列，將品牌的經典性的Flora圖案重新演繹，為系列點綴歡欣愉悅的象徵。限量版胭脂、唇膏被充滿生氣盎然的粉紅色、黃色和綠色的花朵包裹，滿載夏日感。

2025名牌夏日彩妝推薦：GUCCI全新限量彩妝系列（品牌提供）

2025名牌夏日彩妝推薦：ARMANI beauty

想保持夏日妝感持久的話，選擇液體或膏體狀的美妝品就最好不過。ARMANI beauty今個夏日帶來多款全新妝品，包括主打猶如第二層肌膚般貼膚的水潤絲光氣墊修護粉底、擁有革新水漾轉化科技的水潤絲光高光胭脂液以及冰涼質感的鏡光豐盈唇蜜，為炎夏妝容更添水漾感。

2025名牌夏日彩妝推薦：VALENTINO BEAUTY

今個夏日流行自然水潤妝感，品牌亦相繼推出輕薄而具遮瑕度的產品，VALENTINO BEAUTY 亦為GO-CUSHION GLOW高光輕透氣墊粉底加推絲絨限定版，另外豐盈水潤的全新PUFFER GLOSS高訂豐盈修護唇蜜，能夠輕鬆打造最具活力的夏日妝感。

2025名牌夏日彩妝推薦： BURBERRY BEAUTY呈獻BURBERRY KISSES TEA系列

近年裸調唇色成為大熱， BURBERRY BEAUTY 今個夏日亦推出一系列以茶調為靈感的唇膏，設有能夠長效保濕的啞光唇膏，與輕柔同時能夠撫平細紋的霧柔唇露兩款質地。系列中有五款不同深淺的茶棕色調 ，由日常搭配必備的奶茶啡色、肉桂啡色、經典的大吉嶺茶啡色到獨特的印度香茶啡色。

2025名牌夏日彩妝推薦： BURBERRY BEAUTY呈獻BURBERRY KISSES TEA系列（品牌提供）

2025名牌夏日彩妝推薦： CHANEL LES BEIGES 黃金光澤系列

繼春日的夢幻未來感後，CHANEL的夏日彩妝則以夕陽餘暉的閃耀光彩為靈感。由Valentina Li 攜手精心設計，全系列主打暖色調，由虹彩古銅到朱紅色調， 加上細閃光澤，讓肌膚宛如沐浴在夕陽的餘暉之中。

2025名牌夏日彩妝推薦： CHANEL LES BEIGES 黃金光澤系列（CHANEL官網）

2025名牌夏日彩妝推薦： Dior Dioriviera Summer 2025 Makeup Collection

由全球彩妝Peter Philips 所打造的夏日系列，以法國蔚藍海岸為靈感， 捕捉晨曦到夕陽的光影變化，將充滿少女感的粉紅與古銅色調融合。另外，今次更是品牌首次將「Toile de Jouy」圖騰壓於彩妝當中，讓整個假日氣息更為濃厚。

2025名牌夏日彩妝推薦： Les Mains Hermès 愛馬仕2025限量珍藏版指甲油

由鞋履暨珠寶創意總監的設計師Pierre Hardy 所設計的的限量版指甲油，透明樽身透示出多巴胺色調，瓶蓋以經典Hermès Beauty的白金色調，綴以經典藏書票標誌，高雅而簡潔。今次共推出充滿活力的6色調，質地包括純色、亮面與閃爍光澤感。

2025名牌夏日彩妝推薦：TOM FORD 全新 2025 SOLEIL SUMMER 系列

TOM FORD BEAUTY今個夏季美妝系列，以夏日水面反射陽光，晶瑩剔透的粼光為靈感，打造出充滿透亮水光感的「2025 SOLEIL SUMMER 系列」。

系列中充滿度假風情的璀璨色調，當中全新的SOLEIL LIP BALM更是突破性的唇頰兩用棒，更有全新香草色調的眼影 SOLEIL EYE COLOR QUAD #01 BRONZE ISLE，勾勒出系列無盡的夏日風情。

2025名牌春夏彩妝推薦：PRADA BEAUTY 全新EYE ARTISTRY眼妝系列

Prada自去年首度加入美妝行列，推出 Prada Skin and Color 兩大標誌性系列，引來不少迴響。今年初夏，品牌再度發揮奢華魅力，打造出全新EYE ARTISTRY眼妝系列，系列再由「美國甜心」Sabrina Annlynn Carpenter（莎賓娜·卡本特）率先演繹，展現出「既是騎士，也是公主」的Prada Girl魅力。

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2025春夏彩妝｜Sabrina先行演繹PRADA BEAUTY新品 奢華與實用兼備

2025名牌春夏彩妝推薦： Hermès 2025春夏限量版Rouge Brillant Silky

Rouge Hermès 唇膏一直是Hermès Beauty的代表之作，約半年左右便會為系列注入新成員。今個春夏除了外觀注入活力感，換上色調明顯的金屬光面包裝，限定色更由Gregoris Pyrpylis 所構思的三種色調組成，光澤感十足。

2025名牌春夏彩妝推薦：ARMANI beauty 為皇牌注入全新意式浪漫

ARMANI beauty再將兩大皇牌系列升級，為煩焗初夏注入新意，推出全新升級的 Power Fabric PRO與新包裝LIP MASETRO SATIN 。

Power Fabric PRO專業柔霧持妝粉底液，配方升級後變得更自然、細緻，更帶來高達24小時的柔霧持妝效果。另外，集液體唇膏、唇膏及潤唇膏於一身的LIP MASETRO SATIN 絲絨水漾唇釉，換上全新琉璃霧感玫瑰裸色包裝，並帶來3款有如自然原生裸唇、低飽和度玫瑰裸棕新色。

2025名牌春夏彩妝推薦：YSL LOVESHINE 全新粉紅威力

為慶祝YSL LOVESHINE系列誕生一周年，品牌再度發放粉紅威力，打造集豐盈和呵護成分於一身，能夠持妝高達8小時的全新情迷豐盈唇油。另外，情迷亮彩潤唇膏與情迷凝亮唇蜜注入全新粉紅光澤色調，新配方更能締造24小時水潤修護功效。

2025名牌春夏彩妝推薦：CHANEL 全新 CAMÉLIA FUTURA 系列

CHANEL自2024年開始便與Cometes Collective團隊合作，今季以山茶花為靈感，與成員Cécile Paravina合作打造出極富未來風格的「CAMÉLIA FUTURA彩妝系列」。

系列以煥新方式詮釋經典浪漫主義，將柔和閃爍光澤的金屬色調注入眼影、胭脂與唇膏中，當中綴有幾何形狀的山茶花浮雕設計，以意想不到的方式展現山茶花的魅力。

2025名牌春夏彩妝推薦：GUERLAIN 全新彩妝系列

GUERLAIN 今個春日以清晨露珠為靈感，將優質蜂蜜護膚成分加入彩妝，以淡雅色澤打造出蜂蜜般甜美的妝容。全新的KissKiss 法式之吻波光蜜糖護唇膏一共六色，唇膏具備低調珠光，護唇之餘可以提亮整體膚色。另外，Rouge G 紅寶之吻高訂唇膏亦換上限定櫻之墨彩包裝，靈感來自日本水彩畫，白色丹寧布加上一朵櫻花，漸層色彩相當華麗。

2025名牌春夏彩妝推薦：Dior Beauty Glowmania 2025春季彩妝系列

光澤感絕對是今季的重頭戲！Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips匠心打造Glowmania春季彩妝系列，以春日的絢麗魅力為靈感，從眼影、唇蜜、粉餅到指甲油都注入溫暖柔嫩的限量粉色調。另外，珍藏版高級訂製五色眼影更壓印今季限定的經典Logomania圖騰。