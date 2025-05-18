夏日手袋推薦2025｜迎接夏日必備！Tod's獨特設計、Prada可剛可柔

手袋推薦2025｜ 來到初夏，天氣日漸炎熱，需要服飾要清涼消暑外，手袋配件當然亦不能落下，整體造型換上淺色調，既和諧又富夏日感。如果想入手合適的夏日單品的話，不妨參考以下的夏日手袋推薦！



夏日手袋推薦 2025｜ Tod's Di Bag Folio 小型肩背包 HK$43,900

想要不易撞款的手袋，選擇獨特設計會是一個不錯的選擇。Tod's這款Di Bag Folio，靈感來自品牌經典的Di Bag系列，夏日限量款式更展現出精湛的品牌工藝。納帕小牛皮鏤空切割而成的肩背包，長包身的外型搭配琺瑯飾件與琺瑯長管珠，中間更帶有特別的開叉，美學與實用配合得天衣無縫。

夏日手袋推薦 2025｜DELVAUX Pin系列水桶手提袋 Pin Toy Sweet Daisy HK$27,000

有留意開DELVAUX的話，應該都深知品牌以往偏向成熟實重的路線。今個夏日，品牌以新藝術運動為靈感，將安特衛普的植物酒店（Botanic Hotel）的花卉之美重現大家眼前。

今次除了為Pin系列注入春夏配色，另外這款 Pin Toy Sweet Daisy除了流線形D型口袋和弧形包底外，更飾有由Delvaux工匠手工刺繡的串珠和亮片雛菊，盡顯年輕感。

夏日手袋推薦 2025｜ Prada Buckle bucket bag

自去年時裝秀中亮相後，Prada的 Buckle系列成為時尚名人的it bag。而這款全新的Prada Buckle水桶袋，於今年春夏時裝秀中亮相，靈感來自經典的Prada Buckle雙手柄手袋。

簡潔的單色皮革配合平滑的Soft Grain皮革材質，另外搭帶亦可更換，大家可自主選擇配搭鉚釘搭帶，或搭以彈性金色金屬網布與樹脂帶扣，讓整個造型可剛可柔，打造出具反差感的設計細節。

夏日手袋推薦 2025｜ MCM漸層棕櫚樹花押字圖案Liz 購物袋 Liz Shopper in Studded Palm Canvas HK$6,000

夏日當然少不免船上派對、沙灘聚會等場合！想要營造出派對感的話，這款來自MCM春夏系列的手提袋，容量十足，洋溢活力的棕櫚樹圖案加上 Lauretos 花押字，完美彰顯夏日假期氣息。想加強海灘造型感的話，系列中更有不少復古又可愛的海洋生物造型吊飾，例如小丑魚吊飾、海龜吊飾等。

夏日手袋推薦 2025｜ Cafuné Mini Hexa Tote Sand Dune HK$1,800

提到夏日，不能不提到長青的編織袋！本地設計師品牌Cafuné，為夏季系列打造了多名新成員，其中這款兩用、小巧又實用的Mini Hexa Tote，編織紋理配以獨特半六角廓形外型，清新優雅的卡其色，十分適合配搭淺色或亮色造型，輕鬆打造度假感。