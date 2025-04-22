香水新品推薦2025｜香水迷、香水新手必讀！MBTI的命定香水香調？

【香水推薦2025／香水新品推薦2025】香水香調怎麼選？應該如何入手香水？穿衣打扮過後總感覺少了點什麼的話，除了首飾配件，香氣看似相當微小，但其實能夠點綴整體造型，讓整體造型感覺更為圓滿，同時亦能無聲無息地展示你的心情與個性！如果還在困擾應該入手什麼香水的話，不妨參考「MBTI命定香水法」，當中根據MTBI 16型人格而推薦出各自的命定香水、香調。



香水、香調五花八門，最為人熟悉必定是熱門的花香調、木質調、果香調與皮革調等，其實常見的香水分類還有海洋調（水生調）、柑橘調、草本調、東方調、馥奇調、芳香調、美食調、西普調等等。面對如此多種類的香調性質，如果逐一探索定必花費不少力氣，嗅覺亦可能出現疲勞。 日韓大熱的「MBTI命定香水法」或者能夠助你一臂！

MBTI命定香水法｜「I」人內向型人格

作為內斂，追求Me Time的「I」人，可以選擇相當低調深邃的草本調或海洋調（水生調），能夠讓他們保持心中的靜謐與安全感。

MBTI命定香水法｜「E」人外向型人格

好動而愛社交的「E」人，與活潑而舒適的果香調可以說是絕配，如果想帶點個性的話，獨特的東方調或馥奇調亦可能適合你口味。

MBTI命定香水法｜「N」人直覺型人格

偏好在物質世界中得到啟發，充滿創意的「N」人，選擇具備層次，同時能夠為你帶來聯想的香調，例如柑橘調、西普調就最好不過。

MBTI命定香水法｜「S」人感覺型人格

注重現實、務實的「S」人，不妨選擇與實物／現實有所連結、沉隱的木香調、皮革調。

香水迷、香水新手必讀！（freepik）

MBTI命定香水法｜「T」人思考型人格

比較不易受感覺所干擾，長期冷靜與公平的「T」人，簡單、直接的香氣可以說是他們的代名詞，海洋調（水生調）或西普調更能增添智慧感。

MBTI命定香水法｜「F」人情感型人格

重視和諧、重同理心的「F」人，選擇溫柔感性的花香調或木質調就最好不過！

MBTI命定香水法｜「J」人判斷型人格

果斷、有計劃的「J」人，相信不需推薦已有他們的心頭好，簡單清晰的香調可以說是他們的最愛。

MBTI命定香水法｜「P」人感知型人格

樂天知命、隨性的「P」人，甜美活潑的香調絕對是他們的首選，不妨選擇花果香調或美食調！

香水新品推薦2025：Jil Sander Leaf HK$1,940

近年不少時尚品牌進軍跨界別，由美妝護膚到香水配飾都有。象徵極簡主義的Jil Sander，今年亦首次推出高級香水系列 Olfactory Series 1，當中共有6種不同香調。如果喜愛清新綠意的話，Leaf充滿柑橘氣息，以醛香結合青檸檬、荳蔻、及野薄荷香調，交織出明亮的夏日氣息。

香水新品推薦2025：CHANEL CHANCE EAU SPLENDIDE 100mL HK$1,620

提到CHANEL香水，大家必定會聯想起經典的N°5與CHANCE香水系列，今年香水專家Olivier Polge為CHANCE系列注入新成員，將前所未有的紅色樹莓香調加入其中，當中的果香與花香交織，展現出細膩與獨特的層次。

香水新品推薦2025：CHANEL CHANCE EAU SPLENDIDE 100mL HK$1,620（品牌提供）

香水新品推薦2025：4711 花香古龍水系列(雛菊) 100mL HK$249

來到花意濃厚的春夏，絕對少不免賞花。4711亦為花香系列增添新成員：雛菊古龍水，為純真而清新的雛菊添上質感，當中加入令人驚喜的蜜瓜、茉莉、香草花等香韻，打造出令人意想不到的花香調。

香水新品推薦2025：4711 花香古龍水系列(雛菊) 100mL HK$249（品牌提供）

香水新品推薦2025：FERRAGAMO Fiamma 100mL HK$1,150

年僅26歲就接手FERRAGAMO創意總監一位的Maximilian Davis，今年與Firmenich的高級調香師Clement Gavarry共同創作新香水。Fiamma「以我之名」以女性力量為題，瓶身設計結合Ferragamo的當代時尚風格，香氣融合木質與花香，展現出精緻藝術本質與勇敢的多元層次。

香水新品推薦2025：FERRAGAMO Fiamma 100mL HK$1,150（品牌提供）

香水新品推薦2025：YSL BEAUTÉ LIBRE L’EAU NUE 美肌香水 90mL HK$1,640

若嗅覺過度敏感或對酒精敏感的話，選擇天然、溫和的無酒精香水就最好不過！YSL BEAUTÉ新推出的LIBRE L’Eau Nue美肌香水，是品牌首款無酒精香水，青橘、佛手柑與橙花香調將地中海的自然景致展現人前，當中的水包油配方，輕盈同時親膚，天然同時不容易令人出現頭痛的情況。

香水新品推薦2025：YSL BEAUTÉ LIBRE L’EAU NUE 美肌香水 90mL HK$1,640（品牌提供）

香水新品推薦2025：Van Cleef & Arpels Musc Musc de Soie 香水 75mL HK$1,500

提到Van Cleef & Arpels的經典香氣，不能不提到自2009年面世的Extraordinaire 系列。今次系列迎來新成員Musc de Soie，以香氣界標誌性的成份－白麝香為靈感，配合醛香、橙花花瓣、羊絨木質香調、檀香與安息香，展現出前所未有的多樣性，散發出如奶油般溫暖的芳香，溫柔地包覆肌膚。

香水新品推薦2025：Van Cleef & Arpels Musc Musc de Soie 香水 75mL HK$1,500（品牌提供）

香水新品推薦2025：Aesop Aurner 詠香水 50mL HK$1,500

一提到花香調香水，不少人都會誤以為必定是女性向的，Aesop為顛覆這種既定印象，以「柔」與「韌」之間的詩意張力為靈感，將充滿對比元素的成份：香辛料、草本、木質與花香調，打造出別樹一格的花香木質調，中性而獨特。