金高銀 金采源跟著時尚關鍵字演繹夏日手袋！$2,500以下的5大推薦

踏入夏季，不僅天氣的明顯變化，穿搭也會隨之改變。每季各大品牌都推出新款手袋，從中會發現不少新的潮流元素，由手袋廓形、顏色、設計到小亮點，都有著不少驚喜。這次《01女生》集合了多款$2,500以下的手袋，每款都是很適合今個夏日，讓女生們都可以輕鬆入手。



5大夏季時尚關鍵字

提到今個夏日的時尚關鍵字，必然是明亮的色彩、East-west bag、牛仔元素、針織單品以及透膚網紗。這五大潮流元素將圍繞整個夏季穿搭，為夏日造型帶來無限活力和時尚感。

2025夏季手袋推薦1. ANTEPRIMA WIREBAG TWIST BAG HK$2,495

明亮色彩可說是今個夏日的穿搭主旋律，不論是奶黃色、粉藍、青綠色還是其它清新色調，都能瞬間提升整體造型的明亮度。ANTEPRIMA 全新的迷你尺寸WIREBAG TWIST BAG，共設有11個鮮明耀眼的閃爍色彩，可為為夏日穿搭帶來無限可能。手袋的不規則扭扭玩味袋形，能為整體造型帶來亮點，同時瞬間吸引眾人目光。

LE SSERAFIM 成員KIM CHAEWON金采源演繹ANTEPRIMA WIREBAG TWIST BAG HK$2,495（品牌提供）

2025夏季手袋推薦2. Olend Micro ONA柔軟單肩包 Micro ONA Soft Bag HK$690

西班牙巴塞隆納時尚品牌Olend，所推出的Micro ONA柔軟單肩包，都選用的色彩同樣明亮耀眼，配上品牌標誌性輕巧簡約泡泡設計，展現出文青風格的獨特魅力。於夏日不論是搭配白色T恤和高腰牛仔褲，還是搭配一條寬鬆的亞麻裙，都能為整體造型更顯時尚、輕盈與優雅。單肩包能容納手機、鑰匙、錢包、耳機以及其他小物件，可在保持實用性的同時隨時展現個人風格。

2025夏季手袋推薦2. Olend Micro ONA柔軟單肩包 Micro ONA Soft Bag HK$690（品牌提供）

2025夏季手袋推薦3. Matin Kim MATIN WASHED DENIM SQUARE BAG IN LIGHT BLUE US$110（港幣HK$863）

牛仔是永恆經典元素，今個夏日無論是牛仔裙、牛仔短褲、還是外套都再次以不同形式融入其中。Matin Kim所推出的方形牛仔單肩包，有著復古水洗質感，不僅百搭，還能展現隨性而不失時尚感的個性。

2025夏季手袋推薦3. Matin Kim MATIN WASHED DENIM SQUARE BAG IN LIGHT BLUE US$110（港幣HK$863）（Matin Kim官網）

2025夏季手袋推薦4. Elleme Long Vague €240（約港幣$2,199）

法國人氣品牌Elleme，所推出的手袋一直備受女士們所喜愛。其中一款Long Vague，是今年熱門的East-west bag設計，配上皺褶設計和長肩帶，兼具了獨特的橫向設計和實用性，同時有著品牌小心思的設計。不論是搭配休閒裝還是正裝，都能為整體造型增添亮點和俏皮感。

2025夏季手袋推薦4. Elleme Long Vague €240（約港幣$2,199）（Elleme官網）

2025夏季手袋推薦5. MARDI MERCREDI SHEER BAG

透膚網紗不僅可運用服裝中，手袋同樣可以！Mardi Mercredi 所推出的雛菊圖案透紗手提袋，由品牌代言人金高銀率先演繹。這款透紗手袋分別推出經典雛菊圖案大型款以及簡約雙標籤荷葉邊小型款，顏色選用了低飽和度色調，配上透氣輕盈的物料，為夏日時尚增添變化和活力，更有著清爽的感覺。