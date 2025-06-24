1分鐘即可輕鬆完成的精緻髮型教學：子瑜甜美綁髮、鯊魚夾造型

夏季髮型｜踏入夏季，天氣越來越熱，花了心思的妝容和髮型，很容易因炎夏又潮濕的天氣而前功盡棄。妝容可以靠定妝和補妝，而髮型不想變得凌亂，不妨把秀髮綁起來，不僅更清爽舒適，還能為整造型加分不少。一起來看看步驟簡單，1分鐘即可綁好的精緻髮型！



夏季髮型1. 法式優雅盤髮

法國女人總散發著自然隨性，其中一個造型重點是優雅的盤髮。而這種盤髮可以利用U型髮簪簡單且牢固固定。U型髮簪的用法很簡單，先將所有頭髮集中到後腦勺，再從髮根開始，將頭髮順時針方向扭轉成一條髮束。其後將U型髮簪從扭轉後的髮束中央穿入，可以稍微傾斜角度，讓髮簪更容易固定，最後可調整到舒適且好看的位置。

夏季髮型2. 鯊魚夾-乾淨俐落的盤髮

鯊魚夾是近幾年大熱的髮飾，幾乎是人手一個，可以乾淨俐落地把所以頭髮全部夾起來。做法很簡單，先綁一個低馬尾，再將馬尾向上扭轉，如長髮的話可往下折，最後用鯊魚夾將扭轉的頭髮固定，這樣就借獲得一個清爽的髮型。

夏季髮型2. 鯊魚夾-乾淨俐落的盤髮（IG@pinupbutter_official）

夏季髮型3. 鯊魚夾-溫柔半紮髮

鯊魚夾除了俐落的盤髮，還演變出許多的髮型，其中溫柔的半紮髮很適合搭配浪漫的夏日造型。半紮髮只需上部分的頭髮，用手先固定至自己想要的高度，再用手扭成一個髮髻，最後用鯊魚夾將其固定。

夏季髮型3. 鯊魚夾-溫柔半紮髮（IG@pinupbutter_official）

夏季髮型4. 迷你鯊魚夾-短髮髮型

短髮同樣可以有甜美的髮型，做法相當簡單，只需兩個迷你鯊魚夾。先在左上方選取一小束頭髮綁成馬尾，之後從中間往下抽出，右側一樣做法，但要注意位置要盡量對齊。接著將兩邊頭髮輕輕拉緊，最後夾上迷你鯊魚夾就完成了。

夏季髮型4. 迷你鯊魚夾-短髮髮型（IG@____daia____）

夏季髮型5. 前額三股辮公主頭

想要甜美浪漫感覺的話，可以嘗試這款前額三股辮公主頭。先將前額兩側的頭髮分別往後綁成三股辮，將兩邊的三股辮往後拉，然後可以將辮子拉鬆，增加蓬鬆感。最後還可與後面上半部分頭髮綁在一起，打造出甜美公主頭。假如有留齊瀏海或八字瀏海，可利用直髮造型夾輕輕夾出弧度，更添浪漫感覺。