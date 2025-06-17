甚麼是「歐若風」妝容？拆解4大關鍵：易駕馭、輕鬆跟上韓妝潮流

甚麼是「歐若風」妝容？「歐若風」（Aura Style）充斥著整個社交平台，更被不同國家的女生融入日常妝容中，打造出清冷又夢幻的妝容﹐在不少明星中的妝容都可見。而「歐若風」妝容其實很易掌控，都是以低飽和的淡色系為主調﹐再配合極光般的明亮彩妝，就能擁有充滿女神妝容，一起來看看這款妝容的拆解！



甚麼是「歐若風」妝容？（IG@fallingin__fall）

甚麼是「歐若風」妝容？

「歐若風」（Aura Style）靈感源於希臘神話中的曙光女神「Aurora」，而拉丁文中的「Aura」直譯，更有著氛圍、光環以及魅力等意思，而這些也正是此妝容的關鍵。將清冷與光澤融合，營造出充滿氛圍和隨時都散發魅力的妝容。

「歐若風」妝容關鍵1. 散發立體光澤的底妝

「歐若風」妝容中的底妝，追求自然水光感為主，所以大多是採用水潤光澤的粉底產品，以營造出透亮的水光感。再配合遮瑕產品，將臉上小瑕疵遮蓋。而整個妝容的重點-光澤，則利用高光產品打造，將產品輕掃於顴骨、T字位、鼻尖和眼窩，創造立體光澤感。

「歐若風」妝容關鍵1. 散發立體光澤的底妝（IG@mude_official）

「歐若風」妝容關鍵2. 冷色調的眼妝

「歐若風」妝容中的眼妝，講求清冷感，眼影選色都是圍繞著冷色調，像是夢幻紫、冰川藍、清透綠、銀白色等。在化眼妝時，會透過不同混和暈染，以及利用亮片或珠光眼影作點綴，使眼妝更冷艷動人。

「歐若風」妝容關鍵2. 冷色調的眼妝（IG@katarinabluu）

「歐若風」妝容關鍵2. 冷色調的眼妝（IG@imnotningning）

「歐若風」妝容關鍵3. 充滿靈氣的胭脂

紅潤感也是「歐若風」妝容的關鍵，胭脂選色會是珊瑚色或粉色，利用胭脂掃從顴骨上方輕掃，亦可輕輕帶過鼻樑，增加靈動感。此外，可再利用粉紫色胭脂作疊加，並於顴骨位上再補上高光，打造出更夢幻的妝容。

「歐若風」妝容關鍵3. 充滿靈氣的胭脂（IG@eeseooes）

「歐若風」妝容關鍵4. 玻璃唇妝

玻璃唇妝是近幾年的大熱，而「歐若風」妝容同樣講光澤。在產品選擇方面，可以選擇光澤感的唇膏、唇蜜或唇彩，而顏色可圍繞著粉色系，會更靈動。在化唇妝時，與日常妝無異，只是在唇峰位置可加強提亮，讓唇部更飽滿和水潤。

「歐若風」妝容關鍵4. 玻璃唇妝（IG@katarinabluu）

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