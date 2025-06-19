名牌髮飾推薦2025｜為夏日造型增添時尚精緻:CHANEL、Miu Miu、LV

名牌髮飾推薦｜於夏日穿搭中，髮飾也是很重要的一環，可為整體穿搭增添靈動和亮眼之處。近年由蝴蝶結髮飾到鯊魚夾，成為了許多女生的愛用物，不論是戴在秀髮上還是圈在手腕或夾在手袋上，都成為了潮流單品。今年不少時尚品牌都推出不同髮飾，可為日常造型增添精緻感。



小眾髮飾品牌推薦｜7大不怕撞款：髮圈界愛馬仕、手工製的鯊魚夾

名牌髮飾推薦1. CHANEL 頭飾 HK$3,800

CHANEL 2025 春夏系列中有不少驚喜髮飾，其中這款以真絲雪紡製成的髮圈，印有滿版的雙C標誌，不論是綁在秀髮還是手腕上，都有著輕盈飄逸的感覺。而且髮圈的絲巾更可拆下來，綁在其他地方，一物兩用，很值得入手。

名牌髮飾推薦2. Dior Lucky 30 Montaigne 髮夾 HK$3,200

Dior這款Lucky 30 Montaigne 髮夾，設計精美而時尚。髮夾以金色飾面金屬精製而成，其中CD標誌更綴以品牌幸運星，中央則以白色樹脂珍珠作點綴，奢華優雅。

名牌髮飾推薦2. Dior Lucky 30 Montaigne 髮夾 HK$3,200（Dior官網）

名牌髮飾推薦3. Miu Miu鉤織頭箍 HK$5,850

miu miu的髮飾從不讓人失望，這款別具特色的鉤織頭箍，設計糅合活潑夏日色調與特別鉤織工藝，最適合塑造夏日個性造型。

名牌髮飾推薦3. Miu Miu鉤織頭箍 HK$5,850（Miu Miu官網）

名牌髮飾推薦4. PRADA 鉤針編織髮帶 HK$5,150

PRADA的鉤針編織髮帶髮箍，配色都是充滿夏日風情，兩款分別是以花瓣粉紅色配上草綠色，和橙色配上焦糖色，都是能為造型增添活力！髮箍上更有著品牌標誌性的塗琺瑯三角形金屬裝飾，彰顯著精緻優雅氣度。

名牌髮飾推薦5. Louis Vuitton Loulougram 髪夾 HK$2,900

Louis Vuitton的這款Loulougram髪夾，以柔美花卉圖案完美地平衡精緻與簡約，髮夾以金色金屬製造，結合經典的LV Initials標誌圖案和兩個Monogram花卉圖案，並以閃亮的彩色水晶作點綴。品牌創新的標誌性造型，可為任何髮型帶來煥然一新的優雅氣息。