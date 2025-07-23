返工波鞋推薦2025｜兼具舒適及時尚：New Balance、FENDI、NIKE

【運動鞋｜返工波鞋推薦】波鞋不再是局限於運動時穿著，更是時尚單品之一，不僅可融入日常穿搭，還能成為婚紗、禮裙、西裝等的配搭。尤其運動鞋的設計、版型及配色，近年越來越多變，但其穿著舒適度仍遠勝其他鞋款，是不少上班族最愛！這次《01女生》為大家集合了，多款擁有出色舒適度和時尚的運動鞋，最適合日常穿著。



返工波鞋推薦1. New Balance 471 HK$849

New Balance 471是以1970年代的復古跑鞋改造，為當時主打的復古視覺元素注入現代風格。採用高級材質與復古細節，471重新演繹了復古薄底跑鞋。運動鞋採用纖細鞋楦，勾勒出更貼合日常穿搭的輕盈外觀，同時透過細節刻畫復古韻味。標誌性的鞋頭位置加入經典「尖角」元素，視覺比例更顯修長俐落，增添復古層次。

是次推出多款471休閒甜美及型格色調，配搭專屬拼色雙鞋帶，不論是穿上裙子營造甜美少女感，還是搭配牛仔褲打造美式休閒風，它都能完美適配多種時尚。

IU 也愛穿New Balance 471 HK$849（品牌提供）

返工波鞋推薦2. Maison Margiela Sprinters運動鞋

Maison Margiela所推出的Sprinters運動鞋，融合經典運動風格與戶外美學設計。由意大利製造，輕盈鞋款採用動態結構，打造雋永輪廓，適合不同配搭。鞋面由光滑小牛皮、小牛麂皮以及復古做舊質感尼龍和橡膠拼接而成，配以緩震橡膠軟釘打底，全面提升舒適度。Sprinters運動鞋經手工做舊處理後，每雙Sprinters運動鞋均呈現獨一無二的復古效果。

返工波鞋推薦2. Maison Margiela Sprinters運動鞋 （品牌提供）

返工波鞋推薦3. FENDI Match Platform運動鞋 HK$7,800

FENDI Match Platform運動鞋採用加厚鞋底設計並搭配迷你飾扣，以2021年推出的流暢鞋型現搭配5cm厚度的鞋底，有著修飾腿形的效果。運動鞋上更飾有縮小的FF標識及突出的可拆卸飾扣，展現出品牌的趣味與大膽創意，同時這些迷人飾扣在致敬品牌傳統。

i-dle宋雨琦與中國演員孟子義換上FENDI Match Platform運動鞋（圖片來源：FENDI官網）

返工波鞋推薦4. SKECHERS D’Lites 運動鞋 HK$999

SKECHERS D’Lites 運動鞋，將品牌王牌舒適科技SKECHERS Hands Free Slip-ins®站立穿脫科技注入D’Lites經典輪廓，配合專利Heel Pillow™鞋跟設計，讓女生們不用彎腰或動手即可輕鬆穿上鞋履，帶來更便捷穿脫體驗。另外，D’Lites亦配有Air-Cooled Memory Foam®透氣記憶棉鞋墊，帶來舒適且穩定的承托效能。鞋面採用多層皮革、網布及針織物料拼接，結合條紋鞋帶細節，設計感與機能兼備。加上1.5吋加高鞋跟，修飾身形比例，為穿搭增添時尚感。

返工波鞋推薦4. SKECHERS D’Lites 運動鞋 HK$999（品牌提供）

返工波鞋推薦5. NIKE AIR MAX MUSE HK$1,999

NIKE AIR MAX系列鞋款的氣墊設計，有著優秀的緩震效果，很適合日常穿搭。NIKE AIR MAX MUSE鞋面獨特的紋理與設計，賦予了這款鞋鮮明的個性與非凡的魅力。柔軟的觸感與精巧的技術細節完美融合，打造出獨特輪廓，進而能輕鬆應對日常生活中各種場合的造型需求。