太陽眼鏡推薦｜7大小眾品牌不易撞款：Møy Atelier、A.Society

太陽眼鏡除了保護眼睛免受外界刺激和阻擋有害的紫外線外，更是時尚配件，不少穿搭達人的造型必備單品！名牌太陽眼鏡的設計和功能性，是無庸置疑，但其實有不少小眾時尚品牌的太陽眼鏡，也是相當高質，而且可以減少撞款的機會！這次為女生們整理多款小眾太陽眼鏡，一起迎接今個夏天！



小眾太陽眼鏡推薦1. Møy Atelier LITTLE RIPPLE HK$2,092

Møy Atelier 是一個英國眼鏡品牌，由模特兒Betty Bachz與好友Torunn Lovise Gullaksen一同創立。品牌以手工製作的太陽眼鏡為主，使用歐洲原料在日本製造，並強調永續發展，致力於使用可回收和生物可分解的材料，如生物醋酸纖維鏡框和生物尼龍鏡片。

小眾太陽眼鏡推薦1. Møy Atelier LITTLE RIPPLE HK$2,092（IG@moyatelier）

小眾太陽眼鏡推薦2. A.Society CLIP-ON LIGHT系列 HK$1,350

香港時尚眼鏡品牌A.Society，以其獨特的多元化設計理念，成功地將亞洲地下藝術和音樂文化融入每一副眼鏡中，成為眾多時尚名人的心頭好。其中CLIP-ON LIGHT系列，完美結合了輕便實用與都市優雅的氣質，這系列太陽眼鏡不僅是功能性的延伸，更是時尚的表達，無論是在熱鬧的街頭、還是夏季派對的聚光燈下，都能散發出獨特的風格與魅力。

小眾太陽眼鏡推薦2. A.Society CLIP-ON LIGHT系列 HK$1,350（ A.Society）

小眾太陽眼鏡推薦3. Charly Therapy Naranaja Fox Charly Eyewear HK$490

來自西班牙巴塞隆納的眼鏡品牌Charly Therapy，專注於復古風格的太陽眼鏡。品牌將70年代的超大尺寸款式與花紋元素融入設計，讓人一眼難忘。其中Naranaja Fox Charly Eyewear，以鮮豔的橙色鏡片為亮點，展現出活力與個性，完美搭配夏日造型，成為街頭的焦點。

小眾太陽眼鏡推薦3. Charly Therapy Naranaja Fox Charly Eyewear HK$490（Charly Therapy）

小眾太陽眼鏡推薦4. IZIPIZI 時尚太陽眼鏡 約HK$400-HK$700

來自法國的眼鏡品牌IZIPIZI，致力於將法式的率性與快樂帶給每位顧客。IZIPIZI所推出一系列時尚的太陽眼鏡，以色彩繽紛的款式完美契合夏日氛圍，無論是搭配輕盈的夏裝還是海灘風格，均能展現個性與自信。陽光明媚的黃色和活潑的粉紅色，可為造型增添無限魅力，讓生活都充滿活力與色彩。

小眾太陽眼鏡推薦4. IZIPIZI 時尚太陽眼鏡 約HK$400-HK$700（IZIPIZI）

小眾太陽眼鏡推薦5. Jimmy Fairly Meli Icons/Lily 約HK$390港幣- HK$1,690

法國的眼鏡品牌 Jimmy Fairly，於今個夏季（2025年）推出了完美融合潮流元素與經典框型，為時尚愛好者帶來令人驚豔的選擇。其中特別是蝴蝶形的 Meli Icons 和花形鏡框的 Lily，無不展現出獨特魅力。這些設計不僅大膽而富有個性，更能為造型增添一份精緻感，不論在任何場合都能輕鬆成為眾人矚目的焦點。

小眾太陽眼鏡推薦5. Jimmy Fairly Meli Icons/Lily 約HK$390港幣- HK$1,690（Jimmy Fairly）

小眾太陽眼鏡推薦6. AY Studio 約HK$1,280港幣-HK$1,420

來自丹麥的太陽眼鏡品牌AY Studio，產品設計持續散發未來主義的魅力，挑戰傳統界限。品牌的太陽眼鏡以金屬手工製作，配備可重複使用高達60%的OBE鉸鏈，展現環保理念。鏡片採用完全防紫外線的CR-39材料，內側還有防反射塗層，提供卓越的視覺效果。無論是搭配清新的白色棉質連衣裙，還是與休閒的牛仔短褲和印花上衣相結合，都能輕鬆營造出時尚感，為夏季造型增添一絲未來感。

小眾太陽眼鏡推薦6. AY Studio 太陽眼鏡 約HK$1,280港幣-HK$1,420（AY Studio）

小眾太陽眼鏡推薦7. OLLU 太陽眼鏡 HK$1,280-HK$1,420

以色列設計的眼鏡品牌OLLU，推出了一系列靈感源自70年代的復古風格，巧妙地融合了大膽的輪廓與流暢的曲線設計。品牌不僅延續了對工藝與可持續發展的承諾，還採用了植物材料，展現了時尚與環保的完美結合。無論是戶外活動還是日常佩戴，OLLU的夏季系列都將為您的造型增添獨特的魅力與風格。