夏日約會好去處｜14大推薦：CHANEL香水大師班、GD展、打卡活動

【夏日好去處｜放假活動】踏入炎夏，天氣越來越悶熱，要不然就是颳風下雨，真讓人頭痛。假如不想悶在家中，想找一些消暑活動，這次「01女生」為大家集合了一些8月不容錯過的活動，包括工作坊、展覽、打卡等好去處，都很適合情侶、閨密或與家人一同去玩。



夏日好去處1. CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS：A FRAGRANCE EXPERIENCE​

如果是香水迷的話，就不能錯過這次CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS：A FRAGRANCE EXPERIENCE​。由CHANEL誠邀大家一同進入香水世界，探索沉浸式體驗，CHANEL PARFUMEUR的創意及工藝及參與香水課程，感知香水的創意與專業工藝。

夏日好去處1. CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS：A FRAGRANCE EXPERIENCE​（CHANEL）

夏日好去處1. CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS：A FRAGRANCE EXPERIENCE​詳情

登記方法：CHANEL官網

日期：即日至2025年12月31日

時間：每節1小時45分鐘

地址：香港銅鑼灣渣甸街5-19號一樓 京華中心



夏日好去處2. ACCIDENTALLY WES ANDERSON：「WES ANDERSON 世界美學展覽」

資深電影迷就不能錯過，風靡全球的視覺企劃《ACCIDENTALLY WES ANDERSON》！展覽先後全球多國進行巡展，今個夏日終於來到香港了。香港站劃分為七大主題展區，分佈在南豐紗廠與啟德AIRSIDE兩大場地，展出「AWA」逾百幅來自世界各地、充滿WES ANDERSON風格的實景攝影作品，當中更設有香港限定的「香港主題區」及互動打卡體驗。

展覽空間大膽運用鮮紅、橙黃、粉藍等搶眼配色，並於部分展區巧妙設計對稱構圖，向 WES ANDERSON經典的「置中美學」致敬。南豐紗廠亦會舉辦期間限定服飾展區：「紗線與想像：WES ANDERSON 世界裡的香港紡織」，無論是資深影迷還是初次接觸WES ANDERSON美學，這場視覺與情感交織的旅程，都絕對不容錯過。

夏日好去處2. ACCIDENTALLY WES ANDERSON：「WES ANDERSON 世界美學展覽」詳情

日期：南豐紗廠 –2025年7月15日至9月14日 | AIRSIDE – 由2025年7月15日至8月10日時間：南豐紗廠 – 上午11時至晚上7時 | AIRSIDE – 上午11時至晚上9時

場地：南豐紗廠 – 地下紗廠坊、一樓中庭、M層M01D、M層M01E | AIRSIDE – 3樓318號舖

費用：免費入場



夏日好去處3. 《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站

自G-DRAGON回歸後，GD熱潮停不了。除了巡迴演出外，其全球沉浸式媒體藝術展覽亦宣佈加開香港站，海港城化身為FAM們的打卡聖地。展內共有三大體驗空間：VR沉浸體驗最新單曲〈TAKE ME〉、5G Hologram浮空投影裝置打造極致真實臨場表演感以及雙面LED屏幕結合音效，打造出雙重感官體驗。另外，最具象徵GD創作精神的「Daisy Garden」於化身成限定巨大裝置藝術，切勿錯過！

夏日好去處3. 《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站詳情

日期：2025年8月15日至9月7日

地點：海港城海洋中心四樓及港威商場大堂I –早上10時30分至晚上9時30分（每日11個場次，每場一個小時）

費用：HK$188（已包含手續費$12）



夏日好去處4. LEGO Group x minifigure樂仔「Let’s Take a Brick」

今個夏天，LEGO Group 聯同人氣 minifigure「樂仔」，於今個夏日舉行「Let’s Take a Brick」活動，樂仔更會驚喜現身於香港多個不同地方。活動首站登陸新城市廣場1期5樓恐龍公園 (Dino Park) ，於入口會見到5米高的LEGO®巨型樹屋，可以在裡面完成最快樂的「拼砌暑期作業」，更可於樹洞裹細聽以LEGO®顆粒演繹的舒壓音樂。還有3米高的巨型樂仔打卡位，同時別忘了在指尖陀螺拼砌區盡情發揮創意，每一個場景都充滿 LEGO®式幽默！

夏日好去處4. LEGO Group x minifigure樂仔「Let’s Take a Brick」詳情

日期：2025年7月12日至2025年8月31日

地址：沙田新城市廣場1期5樓恐龍公園（Dino Park）



夏日好去處5. 香港迪士尼樂園度假區「20周年奇妙派對」

香港迪士尼樂園已正式展開一整年的慶祝活動「20周年奇妙派對」，日夜連場的慶祝派對充滿音樂與色彩，點亮樂園每個角落，與大家共度歡樂難忘時光。米奇與好友和Duffy與好友以全新設計的20周年派對服飾閃爍登場，並帶來連串活動，包括：「迪士尼好友Live：城堡派對」、「迪士尼好友巡遊派對」、「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」、多位可愛角色見面會等，讓大家一同沉浸於這場屬於香港迪士尼的奇妙時光。

夏日好去處6. Diptyque 首間夏日果園概念店＋夏日種植之藝工作坊

Diptyque於香港首間設於中環鬧市中，概念店樓高兩層，結合品牌獨特的生活之藝，不僅延續品牌藝術傳承的初心，亦進一步深化與本地社區的情感連繫。由即日起至10月上旬期間，概念店將化身為夢幻夏日果園，引領大眾展開一趟詩意之旅，進入Diptyque世界中的夢幻伊甸花園。此外，Diptyque還設有融合藝術、香調與設計交織的工作坊，讓大家可恣意揮灑創意。

Diptyque 首間夏日果園概念店詳情

日期：即日起至10月上旬

地址：中環荷里活道 57-59 號



Diptyque 夏日種植之藝工作坊

日期：2025年8月23日至2025年9月21日（每逢周末）

登記費用：HK$300 （工作坊結束後，顧客可到Diptyque 夏日果園概念店全數換購產品，並獲贈香氛試用裝乙份。）



夏日好去處7. 北角匯「Rose Fantasia盛夏玫瑰奇緣」

喜歡花藝的女生，不能錯過北角匯所設的臨海戶外「Rose Fantasia盛夏玫瑰奇緣」園藝裝置。以「盛夏玫瑰奇緣」為主題，打造成海濱專屬的限定玫瑰綺境，為大家帶來煥然一新的海濱體驗！由6大夢幻免費打卡位、周末限定「甜蜜玫瑰市集」、多場主題DIY工作坊、Busking活動，每逢周六更有「玫瑰大使」送上鮮花，彷彿置夏日童話的場景。

夏日好去處7. 北角匯「Rose Fantasia盛夏玫瑰奇緣」詳情

日期：即日起至2025年9月7日

時間：上午10時至下午10時（燈飾於每晚6時亮起）

地址：北角海濱「Rose Fantasia盛夏玫瑰奇緣」戶外玫瑰園藝裝置



夏日好去處7. KUKA HOME- KUKA FAMILY DAY

KUKA HOME將每年8月16日定為KUKA FAMILY DAY（全民顧家日），希望大家在忙碌的日常記得享受家庭生活，今年是KUKA HOME首次於全球及香港門市一同慶祝，並推出了大型優惠活動，萬勿錯過！這項活動最適合大家於夏天與家人一起進行，暢想家居佈置，創造更多溫暖回憶。

夏日好去處7. KUKA HOME-KUKA FAMILY DAY 詳情

日期：即日至2025年8月31日

地址：KUKA HOME門市



夏日好去處8. Opanchu Usagi「夏日泡泡Laundry Party」

今個夏日完全是卡通迷的大日子！日本爆紅Creator KAWAISOUNI筆下的Opanchu Usagi褲褲兔繼登陸AEON後，今次登陸尖沙咀The ONE，以夢幻Y2K及粉色為主調從配合可憐萌的造型，打造出6大幸福泡泡的洗濯情景。

夏日好去處8. The ONE x Opanchu Usagi「夏日泡泡Laundry Party」與「香噴噴洗衣限定店」詳情

日期：7月17日至8月31日 –上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

費用：免費入場



夏日好去處9. Nikon Photo Lab 影像製造所

攝影愛好者切勿錯過！Nikon首次打造期間限定的 Nikon Photo Lab 影像製造所，讓大家可以試玩及體驗香港限定的影像配方，當中包括：菲林風格、日系風格、電影風格、Y2K風格、人像風格，讓大家可以盡情享受一場視覺與互動盛宴。

夏日好去處｜Nikon Photo Lab 影像製造所（品牌提供）

夏日好去處9. Nikon Photo Lab 影像製造所詳情

日期：2025年8月8日至17日 – 中午 12 時至 9 時

地點：K11 Art Mall 地下中庭

費用：免費入場



夏日好去處10. 「CHIIKAWA DAYS」大型特展

吉伊卡哇（CHIIKAWA）熱潮直捲全球，今個夏日更是現身多個香港旅遊景點，足跡遍佈全港。今次大型特展分為三部分：室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」、戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」以及戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」，多款經典造型齊聚一堂，更有融合最具香港代表性的飲茶文化的「飲茶」限定系列，由「衣、食、住、行」向大家公開吉伊卡哇與好友的日常生活。

夏日好去處10. 「CHIIKAWA DAYS」大型特展詳情

日期：2025年8月1日至8月31日

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱



室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」（只限持票人士進場）

展出位置：K11 MUSEA 地下MUSE EDITION



戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」（只限持票人士進場）

展出位置：K11 MUSEA 6樓雕塑公園



戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」（只限持票人士進場）

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade



夏日好去處11. Opanchu Usagi「夏日BIG爆失控幹線」

擁有日本縣內調查中奪取「年度最喜歡的角色排行榜」第一名的Opanchu Usagi 褲褲兔，首次來港更化身車長，誰知卻碰上連環不幸事件？皇室堡將多件尷尬而不失可愛的考驗，打造成令人會心微笑的6大打卡點，讓香港的「社畜」們一同感受這個失魂趣萌旅程。

夏日好去處11. 皇室堡 x Opanchu Usagi「夏日BIG爆失控幹線」與「荷包失守限定店」詳情

日期：7月17日至8月31日 –上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

費用：免費入場



夏日好去處12. 全港首個迪士尼《Baby Oysters Mart》

可愛又天真無邪的生蠔寶寶Baby Oysters跳出夢遊仙境！今個暑假，生蠔寶寶首次身成為大型裝置的主角，在朗豪坊打造出齊備多個打卡場景、互動遊戲的夢幻派對。

夏日好去處. 全港首個迪士尼《Baby Oysters Mart》（品牌提供）

想近距離與生蠔寶寶玩樂的話，可以先從生蠔寶寶開設的Baby Oysters Bar開始探索，揀選心儀的生蠔寶寶後再幫它好好清洗，再到《愛麗絲夢遊仙境》中的經典瘋狂茶會、珍珠尋寶遊戲攤位中「瘋狂下午茶」打卡共餐，最後再攜帶多款會場限定的Baby Oysters系列全新精品回家！

夏日好去處. 朗豪坊《Baby Oysters Mart》詳情

日期： 2025年8月1日至8月31日 –上午10時30分至晚上10時

地點： 朗豪坊4樓通天廣場

費用：免費入場



夏日好去處13. KUKA HOME- KUKA FAMILY DAY

KUKA HOME將每年8月16日定為KUKA FAMILY DAY（全民顧家日），希望大家在忙碌的日常記得享受家庭生活，今年是KUKA HOME首次於全球及香港門市一同慶祝，並推出了大型優惠活動，萬勿錯過！這項活動最適合大家於夏天與家人一起進行，暢想家居佈置，創造更多溫暖回憶。

夏日好去處13. KUKA HOME-KUKA FAMILY DAY 詳情

日期：即日至2025年8月31日

地址：KUKA HOME門市



夏日好去處14. 香港書展、運動消閒博覽及零食世界(已完結)

由香港貿易發展局主辦的第35屆香港書展，連同香港運動消閒博覽及零食世界，已於香港會議展覽中心展開，今年三大夏日文化消閒盛事有超過770家展商參與。

今年書展以「飲食文化･未來生活」作年度主題，讓書迷從飲食為題的作品中細味文化風情、生活態度，並探索未來科技孕育的新飲食文化，感受閱讀與飲食帶來的滋味。

夏日好去處12. 香港書展詳情

日期：2025年7月16至2025年7月22日

時間：7月16至21日 - 上午10時至晚上10時；7月22日 - 上午9時至下午5時

地點：香港會議展覽中心

票價：成人港幣30元

