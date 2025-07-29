VivienneWestwood的魅力！西太后婚紗為何得到「今生必穿」美譽？
【Vivienne Westwood /西太后 】Vivienne Westwood從小眾、 前衛極致的龐克走到如今街知巷聞的主流之一。自2022年西太后逝世後，品牌熱潮仿佛更勝從前，由配飾、手袋到服飾都引來不少討論，就連不少明星藝人亦是品牌的愛好者，包括Charli XCX、Miley Cyrus、Tyson老婆Christy等明星藝人結婚時亦穿它，為什麼大家會選擇西太后，到底Vivienne Westwood有何魅力？
提到Vivienne Westwood，你或許會聯想起反叛、龐克等形容詞。作為一個定價相對親民的時尚品牌，單靠獨特的服飾剪切，或許能夠引起關注，但能夠真正收服大眾歡心，絕對離不開能夠引起共嗚感的品牌文化與象徵，看看以下數點能否勾起你對西太后的興趣？
Vivienne Westwood魅力：1. 熱潮傳奇
正如Vivienne Westwood 的傳奇教母地位般，品牌從90年代開始就多次打造出標誌性的設計，多次帶動時尚潮流，可以說是陪伴不少人成長，更是大家的回憶之一。
由80年代結合王室風格的土星標誌、時尚又率性的皮帶、由英國王室御用毛料織品 Harris Tweed 打造的頂級粗花呢羊毛布料及經典格紋到直白的時尚符號，每樣單品都在表達個人訴求，以龐克意識反抗過時、傳統的保守觀念，因而吸引不少想改變的「同行者」。
Vivienne Westwood魅力：2. 與眾不同的婚紗
坊間的婚紗普遍可以分為兩類，一類是華麗、夢幻感的婚紗，一類是簡潔而優雅的婚紗，不太常出現玩味與層次感的設計，而Vivienne Westwood 的婚紗正正補足了這個缺口，為婚紗禮服增加多變性與選擇。
當今的時尚趨勢不適合你，不如穿出屬於自己的時尚。
Vivienne Westwood 從廓形保留女性化元素，配合不規則、性感剪裁，揉合不同材質與層次，打造出個性強烈， 讓人一眼難忘的禮服嫁衣。
Vivienne Westwood魅力：3. 「今生必穿」的形象
Vivienne Westwood 近年不時出現在大家眼前，要數到殿定其獨特的形象，收獲「今生必穿」的美譽，絕對是2008年《Sex and the City》 中的一幕！劇中Carrie穿上Vivienne Westwood的婚紗，大家陪著她走過試婚紗、被悔婚到最後有情人終成眷屬，當時Carrie 同款的婚紗全球爆紅，甚至創出1小時售罄紀錄，無疑是殿定其「夢幻婚嫁」的地位。
我的服裝中有著能夠代表自己的個性與特色的故事，這不單單是個風格，更是會一直被傳頌下去的故事
Vivienne Westwood魅力：4. 「西太后」精神長存
雖然Vivienne Westwood 在2022年逝世，品牌則由西太后的戀人Andreas Kronthaler繼承主理，延續品牌的自由風格，更將對西太后的愛幻化成30多套不同的婚紗禮服，舉辦了品牌首場婚紗時裝秀，破格地將婚紗變成主角之餘，亦致敬西太后的精神：婚紗不只是誰的專利，誰亦可以獨一無二！