VivienneWestwood的魅力！西太后婚紗為何得到「今生必穿」美譽？

【Vivienne Westwood /西太后 】Vivienne Westwood從小眾、 前衛極致的龐克走到如今街知巷聞的主流之一。自2022年西太后逝世後，品牌熱潮仿佛更勝從前，由配飾、手袋到服飾都引來不少討論，就連不少明星藝人亦是品牌的愛好者，包括Charli XCX、Miley Cyrus、Tyson老婆Christy等明星藝人結婚時亦穿它，為什麼大家會選擇西太后，到底Vivienne Westwood有何魅力？



提到Vivienne Westwood，你或許會聯想起反叛、龐克等形容詞。作為一個定價相對親民的時尚品牌，單靠獨特的服飾剪切，或許能夠引起關注，但能夠真正收服大眾歡心，絕對離不開能夠引起共嗚感的品牌文化與象徵，看看以下數點能否勾起你對西太后的興趣？

Vivienne Westwood的魅力！(Vivienne Westwood)

Vivienne Westwood魅力：1. 熱潮傳奇

正如Vivienne Westwood 的傳奇教母地位般，品牌從90年代開始就多次打造出標誌性的設計，多次帶動時尚潮流，可以說是陪伴不少人成長，更是大家的回憶之一。

由80年代結合王室風格的土星標誌、時尚又率性的皮帶、由英國王室御用毛料織品 Harris Tweed 打造的頂級粗花呢羊毛布料及經典格紋到直白的時尚符號，每樣單品都在表達個人訴求，以龐克意識反抗過時、傳統的保守觀念，因而吸引不少想改變的「同行者」。

Vivienne Westwood魅力：2. 與眾不同的婚紗

坊間的婚紗普遍可以分為兩類，一類是華麗、夢幻感的婚紗，一類是簡潔而優雅的婚紗，不太常出現玩味與層次感的設計，而Vivienne Westwood 的婚紗正正補足了這個缺口，為婚紗禮服增加多變性與選擇。

當今的時尚趨勢不適合你，不如穿出屬於自己的時尚。 Vivienne Westwood

Vivienne Westwood 從廓形保留女性化元素，配合不規則、性感剪裁，揉合不同材質與層次，打造出個性強烈， 讓人一眼難忘的禮服嫁衣。

Vivienne Westwood魅力：3. 「今生必穿」的形象

Vivienne Westwood 近年不時出現在大家眼前，要數到殿定其獨特的形象，收獲「今生必穿」的美譽，絕對是2008年《Sex and the City》 中的一幕！劇中Carrie穿上Vivienne Westwood的婚紗，大家陪著她走過試婚紗、被悔婚到最後有情人終成眷屬，當時Carrie 同款的婚紗全球爆紅，甚至創出1小時售罄紀錄，無疑是殿定其「夢幻婚嫁」的地位。

我的服裝中有著能夠代表自己的個性與特色的故事，這不單單是個風格，更是會一直被傳頌下去的故事 Vivienne Westwood

Vivienne Westwood魅力：4. 「西太后」精神長存

雖然Vivienne Westwood 在2022年逝世，品牌則由西太后的戀人Andreas Kronthaler繼承主理，延續品牌的自由風格，更將對西太后的愛幻化成30多套不同的婚紗禮服，舉辦了品牌首場婚紗時裝秀，破格地將婚紗變成主角之餘，亦致敬西太后的精神：婚紗不只是誰的專利，誰亦可以獨一無二！