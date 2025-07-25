婚紗推薦|不可錯過的名牌婚紗：Westwood叛逆獨特 Jimmy Choo奢華

【婚紗推薦/婚禮造型】要成就難忘的婚禮，當然不少得一套精緻的婚紗禮裙。不少女生在考慮自己的大日子造型時，都會參考明星藝人的婚禮造型，雖然天價婚禮、品牌高級訂製婚紗看似遙不可及，其實不少時尚名牌亦有推出親民的婚紗系列，大家不妨參考一下！



2025名牌婚紗：Vera Wang「The Spring-Summer 2025 collection 」

提到婚紗，不少人都會聯想起「婚紗女王」Vera Wang，大膽而個性的剪裁同時吸引不少明星藝人，包括孫藝真、潘瑋柏老婆宣云（Luna）、Hailey Bieber等人都選用它。

今年Vera Wang的婚紗以現代童話為主題，經典的3D花卉貼花元素、突出腰線剪裁，配合俏皮的混合材質紋理，今年的特點在於綁帶、蝴蝶結等精緻裝飾、獨特手袖以及闊身裙尾元素，充分捕捉浪漫和優雅的精髓，讓新娘造型優雅之餘，更添個性感。

2025名牌婚紗：Vivienne Westwood「 Bridal Couture collection 」

如果喜愛個性婚紗，叛逆與優雅兼備的Vivienne Westwood 可以說是不二之選，近期成為城中熱話的程氏夫婦婚禮，Christy亦有穿上Vivienne Westwood 的婚紗，更被不少網民封為「女人的夢想嫁衣品牌」。

Christy婚禮當日穿上Vivienne Westwood Galaxy 婚紗，配以經典不敗的婚鞋Jimmy Choo（IG@c.705）

今年「訂製」連同 「高級訂製」婚紗系列，品牌一共推出共35套禮服造型，以維多利亞風格為重點設計風格，配合緊身胸衣、不同材質的花卉元素、垂墜廓形，打造出層次豐富、浪漫且創新獨特的意象，再次突破婚紗的形象。

2025名牌婚紗：The Atelier By Jimmy Choo「THE PHANTOM STARS 幻境星辰」

提起婚鞋，不少人都會立即聯想起Jimmy Choo，不過其實真正的創辦人Professor Jimmy Choo OBE（周仰傑博士） 早已退出這個一手打造的品牌，更在2017年加入自己侄子的婚紗品牌The Atelier，並擔任了品牌設計指導與創意總監之位。

本著為打造女生夢想中的婚紗，The Atelier的設計華麗且充滿細節。今季以幻境星辰為主題，把夢境與星辰變為布料，將多種俄羅斯建築的裝飾圖案穿插在系列設計中，以燙鑽、機繡等工藝打造出星軌漂浮、建築群的感覺，仿如童話詩句般承載著每個女孩的夢以及對愛情的渴望。

2025名牌婚紗：Viktor&Rolf「Bow Abundance Gown」

偏好藝術感的婚紗的話，由荷蘭設計師 Viktor&Rolf 所打造的婚紗相對具有辨識度，每款作品均擁有3D 立體工藝元素。今季的焦點在於簡潔設計配合立體蝴蝶結與花卉元素，展現自然隨性感。

2025名牌婚紗：JACQUEMUS 「La Croisière」

去年首次正式推出婚禮系列的JACQUEMUS，今年雖然並無獨特開展婚禮系列，不過簡約的婚紗風格亦從系列中看出，「La Croisière」系列以1950 年代的設計廓形為本，顏色上以白色為主，束腰及蓬蓬裙元素配合高領或誇張的手袖，重新定義復古。

2025名牌婚紗： Monique Lhuillier

提到輕奢婚紗，絕對不能少得浪漫而富童話感的Monique Lhuillier，不單是名歐美名人結婚時的首選，泫雅出嫁、Blackpink Rosé 拍攝珠寶廣告或MV時亦有穿上品牌單品！

在2025 春夏以及秋冬婚紗系列中，花卉元素圍繞整個年度，由立體花卉、蕾絲圖案到刺繡緊身胸衣，輕盈與飄逸感兼備，展現出迷人的精緻魅力。