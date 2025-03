Punk教母西太后Vivienne Westwood 10件事　土星Logo同失戀有關？

Y2K熱潮持續,連帶品牌Vivienne Westwood也再次流行起來。



來自英國的國寶級時裝設計師Vivienne Westwood於2022年12月在倫敦的家中、在家人的陪伴下安詳離世,享年81歲。身為英國最具代表性的獨立設計師、人稱「西太后」、「Punk教母」的Vivienne Westwood,從80年代起叱吒時尚圈數十逾年,她不只是一位服裝設計師,更是英倫Punk文化的推動者,和倡議各式議題的社會運動家,她終其一生的反叛精神和創意,深深的影響著後世時尚界,也成為年輕男女趨之若鶩的時尚Icon,更獲得英國皇室頒發勛章、封為女爵士,以表揚其對世界的貢獻。現在,就跟著編輯一起來重溫這位傳奇設計師的10大經典時刻吧!

回顧Vivienne Westwood的10大經典時刻(點擊放大瀏覽)▼▼▼

Vivienne Westwood叛逆時尚女王的10件事(Gettyimages;01製圖)

+ 30

1. 最叛逆的國小老師

Vivienne Westwood出生於1941年4月8日的英國柴郡(Cheshire)小村莊。長大後,憑藉著對時尚的熱愛,曾在哈羅藝術學校(Harrow)鑽研飾品珠寶設計,但身在藍領階級家庭的她,知道家中的經濟狀況無力負擔藝術學校的學費,因此只讀了短短一學期就退學了。而後,她考進師範大學,並在畢業後順利成為一名國小老師。不過她從未放棄時尚夢,仍會利用業餘時間,在街邊的攤位販售自己創作的飾品。

2. 一場戀愛扭轉人生

1962年,Vivienne Westwood穿上自己設計和製作的婚紗,與第一任丈夫Derek Westwood步入禮堂,並生下兒子Benjamin Westwood。

幾年後,她便離婚擁抱影響她一生的摯愛Malcolm McLaren。這位熱愛搖滾的第二任丈夫,在當時恰巧是Punk樂團「性手槍」(Sex Pistols)的經紀人,而Vivienne Westwood叛逆不羈的設計,讓她成為該樂團的造型師,隨著「性手槍」(Sex Pistols)的名聲大噪,Vivienne Westwood的設計也漸漸浮出檯面為世人所見,成了當時年輕人的時尚Icon,不僅如此,她更將「Punk」這個過去曾被英國視為貶意的名詞,變成一種時尚風格。

3. 更名四次的「第一間店」

在替「性手槍」(Sex Pistols)做造型的時期,Vivienne Westwood化身時間管理大師,一邊教書、一邊設計衣服、一邊做造型,讓她累積了許多作品。後來,她決定在倫敦國王路開設她的第一間店「Let It Rock」,這間店在後來的數十年間,一共改過四次名字:「Sex」、「Too Fast To Live Too Young To Die」、「Seditionaries」以及現今的「World's End」。這間店也由最初販售各式各樣帶有Punk風格的服裝,漸漸演變成現今販售Vivienne Westwood個人品牌的精選設計,店鋪更成了倫敦西區必打卡的朝聖殿堂。

4. 大談姐弟師生戀

生性叛逆而浪漫的Vivienne Westwood,在1992年嫁給小她十歲的學生Andreas Kronthaler,志同道合的興趣,加上同等的價值觀,多年來兩人合作無間。在Vivienne Westwood的晚年,Andreas Kronthaler接手、成為現今品牌的設計師,帶著「Punk教母」的理念、延續品牌的精神,繼續推廣這個充滿時代意義的Punk文化。

5. 土星Logo這樣來

說到Vivienne Westwood的經典標誌,你一定對這個「土星」Logo不陌生。在與Malcolm McLaren分手後,Vivienne Westwood到意大利散心療傷,順便尋找新系列的靈感,她帶上媽媽借她的天文學書籍踏上旅程。

當時,Vivienne Westwood一直想設計一個有關皇室又帶點未來感的系列,在看到書中銀河、星體和土星相關的照片後,她突發奇想在土星上加入皇冠和珠寶等元素,當時的好友Carlo D' Amario(後來成為品牌的營銷經理)在看過圖樣後,激動表示這就是品牌最完美的標誌,品牌的Logo也就因此誕生。

6. 不能不知的經典系列

說到Vivienne Westwood的經典款,你一定要知道她在1981年推出的首個以「海盜」為靈感的時裝系列,其中這款「海盜靴Pirate Boots」,因靴身多條皮革呼應Punk文化中常見的性虐服裝和綁帶設計,加上外型俐落百搭,自此成為品牌的長青鞋款,數十年來,即使在細節上不斷做變化,仍保留最經典的鞋身輪廓。

7. 爭議越大,銷量越好

身為叛逆、無所畏懼的「Punk教母」,Vivienne Westwood的設計是沒有在管罵聲的。Vivienne Westwood大膽將「性」搬上時尚伸展台,無論是「比中指」手勢的頸鏈、男性陽具飾物,即使成為保守派人士的眼中釘、引來不少批評聲浪,Vivienne Westwood仍繼續致力於代表Punk文化的創作,充分體現西太后不羈的基因,也成了年輕人尊崇狂愛的偶像。

8. 那件女人夢寐以求的《色慾都市》凱莉婚紗

Vivienne Westwood的血液裡,除了叛逆,當然也少不了浪漫,每季大秀後的婚紗,也是品牌的亮點之一。其中,最有名的款式莫過於《色慾都市》(Sex and the City)女主角「Carrie」在大結局所穿的那件婚紗,播出後,不僅在市面上掀起成千上萬的翻版款式,後來Vivienne Westwood還為此推出一款及膝設計款,在美國購物網站net-a-porter販售,並於一小時內售罄。

9. 時尚界的女爵士

Vivienne Westwood在服裝記錄下英國倫敦街頭的各種文化,身為一名推廣大使,Vivienne Westwood在1992年獲英國皇室頒授大英帝國最優秀勳章,以表揚她對時裝界的貢獻;2001年,她獲選為英國皇家工業設計師;之後更於2006年獲封為女爵士。在眾多勳章的加冕下,足以證明Vivienne Westwood在英國的「國寶級」地位。

10. 把伸展台當遊行

Vivienne Westwood的設計不只是設計,更是對國際議題的宣言。她除了大膽將「Punk文化」、「性」等敏感議題搬上伸展台,她也直接將時裝秀化作發聲遊行,讓模特兒們成為「人肉宣傳板」,從女性議題、地球暖化到核武等國際議題,一套套服裝,隱含大量而強烈的訊息。

除此之外,她也身體力行,積極出席各大遊行現場支持,有一次甚至為此放棄出席倫敦時裝週,更曾「剃光頭」現身巴黎時裝週,以喚醒大眾關注氣候變化的問題。即使晚年,Vivienne Westwood已退居幕後,她仍不斷透過時尚發聲,致力於永續環保的議題,服裝於她而言不是奢華或財富,而是記錄社會文化的一塊畫布。

Vivienne Westwood的一生,帶著時尚圈叛逆、將次文化的精神搬上伸展台,直到最後一刻,她仍然繼續設計、從事她對藝術的熱愛、撰寫書籍等。讓我們一起緬懷這個叛逆不羈、天真浪漫、內心充滿對世界的愛的「Punk教母」吧!

