七夕系列盤點｜為節日更添浪漫深刻！Valentino、SANDRO締造甜蜜

七夕系列盤點｜七夕是牛郎與織女重聚的日子，也象徵情侶們感情永不變。不少男女朋友會在這特別的節日裡，向對方送上禮物和愛意，為兩人之間的情繫倍添意義。以下盤點各大名牌的七夕系列推薦，不僅時尚影搭，而且非常實用。



七夕系列盤點1. Prada

將愛意融合地方文化！Prada特別透過上海的都市美景，並邀請代言人李現與品牌大使陳昊宇，穿梭於上海城中七座橋間，包括浙江路橋、山西路橋、福建路橋、烏鎮路橋、西藏路橋、外白渡橋及楊浦大橋，展現出經典和現代交融的美妙一刻。

整個系列捕捉快節奏的都市生活，在呈現優雅的氛圍間，保留服飾的實用性。陳昊宇的七夕造型焦點，在於柔軟的Dada手袋，運用皺褶和金屬扣，締造知性優美，配以芭蕾舞鞋，提升甜美氛圍。

七夕系列盤點｜Prada (品牌提供)

七夕系列盤點2. Valentino

在Valentino浪漫氛圍的推波助瀾下，七夕當日更能留下深刻回憶。特邀演員任敏與模特兒趙子霄攜手演繹，並在夏日蔥鬱的花園內拍攝，搭配Valentino Garavani Nellcôte 及 Viva Superstar手袋，前者延續1960年代末自由奔放的精神，同時重視材質與裝飾細節，讓整體更矚目亮眼；後者則以超大VLogo標誌為主軸，將復古靈感以現代手法重新詮釋，締造經典魅力。

七夕系列盤點｜Valentino (品牌提供)

七夕系列盤點3. SANDRO

SANDRO以法式優雅演繹深情愛意。以心形為核心設計，運用甜美的粉紅和嬰兒藍色，加上男女同款的滿版古巴領短袖襯衫，打造情侶共享衣櫥的美學概念。此外，男裝特別以心形革貼飾點綴T恤與連帽衛衣，呈現簡約和純粹的當代風格。

七夕系列盤點｜SANDRO (品牌提供)

七夕系列盤點4. Maje

同樣呈現法式美學風格的Maje，運用簡潔美學的黑白色調，綴以粉紅色，打造可鹽可甜的魅力，同時提升戀愛的甜蜜氛圍。整個系列靈感源自普羅旺斯陽光田園，採用雛菊和野玫瑰為主角，並以傳統法式刺繡工藝呈現。特別是黑色半截裙，以高級薄紗面料結合立體花卉刺繡，營造出夢幻般的視覺效果。

七夕系列盤點｜Maje (品牌提供)

珠寶系列

七夕系列盤點5. Tiffany & Co. 全新Tiffany Lock系列粉紅藍寶石小號頸鏈

相信不少人都知道，Tiffany Lock系列靈感取自一位深情的丈夫，在1883年向愛妻贈予的掛鎖胸針，並承載「守護珍視一切」的寓意。因此這款全新的頸鏈別具意義，代表著從古至今的深情，同時以動人的粉紅色藍寶石作點睛，締造出精緻的魅力。