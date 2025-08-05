8月時尚快訊｜盛夏活動造型、新品消息：Jisoo揹新袋、韓韶禧百變

8月時尚快訊｜即使8月天氣風雨交加，時尚活動依然華麗盛開。乘著暑假的熱鬧氣氛，加上各地進行多個演唱會和夏天活動，「01女生」為大家整理今個8月的時尚快訊，助大家更快掌握時尚趨勢動向！



作為一位時尚迷，怎可以錯失最新的時尚趨勢和消息？「01女生」每個月將會為大家整理和速遞第一手時尚快訊，以及過去的重要話題。想知道更多編輯部收到的詳細資訊，記得收藏文章並密切留意！

8月時尚快訊｜4日：GUCCI 全新珠寶作品

高級珠寶系列再有新成員，GUCCI沿用經典馬銜扣圖案，加以演變成璀燦和精緻的頸鏈。馬銜扣圖案源自馬術世界，於40年代末誕生和出現，後在2004年開拓高級珠寶路線。今次亦打造成頸鏈、戒指、耳環和手鏈等，以黃K金或白K金打造，並點綴璀璨鑽石，展現優雅光芒。

8月時尚快訊｜GUCCI 全新珠寶作品 (GUCCI提供)

8月時尚快訊｜4日：Prada 最新Explore手袋

一貫著重功能和時尚，Prada全新手袋以柔軟的手袋質感，打造出大容量和舒適的款式。採用麂皮或納帕軟皮製作，配搭金色金屬，締造出漂亮的秋色，非常適合日常或行山使用。

8月時尚快訊｜Prada 最新Explore手袋 (Prada提供)

8月時尚快訊｜4日：FENDI 為方燦訂製演唱會禮服

韓國男團Stray Kids日前於巴黎和羅馬，進行《dominATE》世界巡迴演唱會。FENDI為隊長兼品牌大使方燦特別訂製兩套演唱會造型，讓其於表演期間更為展現個性。當中在羅馬場時，他穿上黑色薄身上衣，外搭金屬編織印花圖案上衣，展現出剛柔並重的男子氣概，配襯2025秋冬系列首飾，締造強勢氣場。

8月時尚快訊｜FENDI 為方燦訂製演唱會禮服 (FENDI提供)

8月時尚快訊｜1日：韓韶禧 百變機場時尚

韓韶禧的機場造型常獲關注，她亦常駕馭不同風格。在飛往台北粉絲見面會時，穿上Charles & Keith的恤衫和高腰短牛仔褲，配搭長靴展現俐落和型格的感覺。她特別稍為解開鈕扣，並將一邊恤衫擺出來，以締造出趣味的不對稱時尚，同時減少上班般的沉悶感，而她頭上的AREMILE EVEWEAR太陽眼鏡，更能增添悠閒度假的氛圍。

韓韶禧女神降臨！簡約造型靠細節打造專屬型格親切感｜穿搭研究所

8月時尚快訊｜韓韶禧 百變機場時尚 (Charles & Keith提供)

8月時尚快訊｜1日：Jisoo 揹Dior新袋展時尚

Dior全球品牌大使Jisoo日前現身韓國仁川機場，以一身悠閒的黑色造型，加上今季流行的豹紋外套和帽子，打造出時尚的街頭風格。她亦揹上最新的Grand Tour Multipocket手袋，以牛角袋的輪廓，兩側配搭實用的拉鏈袋，與運動風格非常合襯。