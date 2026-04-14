21世紀大君夫人｜IU名媛穿搭展知性美！解構打造貴族氣質的重點

Disney+劇集、由韓星IU及邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》，在播出首兩集後，韓國同時段收視奪冠，旋即掀起不少討論。繼劇集《德魯納酒店》後，IU再度化身華麗千金，以多套輕奢風的名媛造型，締造視覺上的滿足。以下整理她在劇中的造型，到底她如何營造出公主般的貴族氣質？



21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型1. 柔和感套裝

經典貴族造型都較端莊和整齊，因此俐落的西裝便能帶出簡約的魅力，若然配搭裙子套裝，還能展現舒適的和諧感覺。IU選擇修身剪裁穿搭，透過柔和的女性曲線廓形，展現知性魅力，再搭以垂墜的蝴蝶結twilly，締造甜美氛圍。

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型：柔和感套裝 (IG@disneyplushk)

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型：柔和感套裝 (IG@disneyplushk)

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型2. 優雅蛋糕裙

恤衫與毛衣背心的配搭，加上紡紗質感的公主袖，展現出貴族學院風格。IU特別配襯白色蕾絲蛋糕裙，質感輕薄，不僅提升層次、減少臃腫感，而且透過花卉圖案及皺褶，展現出知性的氣質。

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型：優雅蛋糕裙 (IG@disneypluskr)

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型3. 毛絨款外套

即使日常配搭，也不能少得一件粗毛粒感的短版斜紋軟呢外套。這款衣料深得名媛喜愛，既可展現出女性柔美氛圍，同時粗糙感亦敬發剛強氣場。 IU以日常T恤襯搭mom jeans打造悠閒感，再穿上外套及同質感的棒球帽，締造輕奢風格，散發活力年輕的氣場。

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型：毛絨款外套 (《21世紀大君夫人》劇照)

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型：毛絨款外套 (IG@disneyplushk)

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型4. 型格皮褸

除了色彩配搭，還可運用不同衣料質感，打造層次和對比。IU選擇一件亮澤灰色恤衫，配搭同色領帶，看來優雅柔和。她另外披上藍色皮褸，締造同色系穿搭同時，以型格皮革與絲滑質感，構成風格上的對比，讓造型更顯剛柔並重的感覺。

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型：型格皮褸 (IG@disneypluskr)

21世紀大君夫人｜IU輕奢名媛造型5. 柔滑亮澤質感

相較正式場合，私下都會以柔軟舒適的服飾為主。IU以帶輕逸感的紡紗，配搭皺褶展現寧靜和優雅的氛圍。而外面則配搭紅色格紋和紅色針織外套，展現出層次活力的同時，亦能提升精神和紅潤的氣息。