New Balance人氣波鞋Top 7　IU同款1906 NC　Y2K運動鞋1906R必買

近年靠著一雙雙復古鞋款再次翻紅的 New Balance 近期也推出不少新鞋款，並且找來了品牌大使 IU 李知恩、「大勢演員」李沐、「情歌王子」韋禮安搶先示範。



小編特別為大家整理 7 款必敗鞋款，快快列好購物清單，新一年就穿著新鞋去迎接吧！

New Balance 2024 七大人氣鞋款（點擊放大瀏覽）

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1. M1906REE

2009 年問世的 1906，以復古的外型加上流線鞋體，被譽為 Y2K 運動鞋始祖，後來經過改良加入科技面料，推出的 1906R 也立刻攻陷時髦男孩女孩的鞋櫃。這次李沐搶先上腳、銀白拼接的 1906R，復古鞋型搭配科技面料呈現強烈的反差美，鞋面選用大面積的透氣網眼材質與皮革勾勒鞋型，加上包覆力十足的的 TPU 足踝穩定片，讓你每一步都走得非常輕盈自在。

2. M1906NC

「帶貨女王」 IU 李知恩又來放火燒大家荷包啦！腳上的這雙為 1906R Utility系列「1906 NC」，Utility系列不論是在支撐穩定度亦或是鞋面拼接的豐富度上，都有顯著提升，加上沒有過多線條與配色的設計，不論是要搭配休閒服裝或正式服裝都適合，堪稱日常搭配神器！

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3. M1906REB

如果喜歡中性鞋款，則可像韋禮安選著銀藍配色的 M1906REB，流線鞋型加上銀色、白色調點綴，整體呈現都會時髦的科技感，加上結合 ABZORB® 與 N-ergy® 兩大緩震科技的鞋底，不論穿著工作或生活都能讓腳呈現最放鬆的狀態，讓你不需要為了美鞋像舒適度妥協！

4. BBW550BK

有著 80 年代末的經典美式籃球鞋輪廓的低筒球鞋 New Balance 550，因為腳感舒適加上為增高設計，無痛能穿出修長比例，同樣成為街頭時尚必備鞋履。這雙人氣神鞋 BBW550BK，透過清爽白色拼接奶白色「N」徽標的 550，讓整體呈現知性又溫柔風格，簡約控鞋櫃必收。

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5. BB550VGB

如果衣櫃只有黑白灰，那則必須購入百搭神鞋 BB550VGB！鞋面以灰白皮革拼接網布，基本配色不管穿幾季都不會退流行，加上鞋身局部透氣孔、TPU 鞋跟、 EVA 緩衝中底及強化型橡膠外底，讓你內外兼具，成為朋友眼中超會搭的「九頭身美女」。

6. M1906NLY / M1906NLN

同場加映新年特別款：M1906NLY 及 M1906NLN，因應 2024 Pantone 年度色為柔和桃，今年非常流行介於兩種相近色的療癒配色，這兩款以粉綠搭配膚色、粉紅搭配裸色等配色做結合的 1906，不論是穿的人、看的人都能感到舒適愉悅的氛圍，帶給你一整年的好心情。

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