IU素顏嫩肌5秘訣　「424洗臉法」3步驟徹底除污　常吃蘋果抗氧化

韓國女歌手兼演員IU（李知恩）今年32歲，身高163公分，與演員李鐘碩首度公開認愛，戀情曝光後引發粉絲熱烈討論。



IU不僅在戲劇方面表現亮眼，主演過《德魯納酒店》、《苦盡柑來遇見你》，並即將與邊佑錫合作新劇《21世紀大君夫人》，展現穩定的演技實力；音樂方面，IU的多首經典歌曲如《BBIBBI》、《eight》、《Palette》也深受粉絲喜愛，奠定她在韓國歌壇的地位。近期，IU在IG曝光素顏美照，乾淨無瑕的肌膚與自然氣質再次引起粉絲羨慕！

IU IG曝光素顏照，零瑕疵完美膚質如何保養？

IU近日在Instagram曝光一則貼文，毫無修飾地展現完美素顏，連眉毛都未畫，戴著眼鏡的模樣看起來與實際32歲年齡完全不符，宛如18歲少女。過去，IU也因白皙無瑕的肌膚深受粉絲羨慕。這次，編輯特別整理出她的保養秘訣，揭曉她維持零瑕疵肌膚的秘密。

IU保養秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

IU素顏美肌5個秘訣（01製圖；IG＠dlwlrma）

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1. 基礎保濕護理

IU非常重視基礎保濕，她的保養流程包括清潔、化妝水、精華以及保濕霜。每個步驟她都強調不能馬虎，必須確保肌膚完全吸收產品後，再進入下一步。早上外出時，IU會額外使用防曬，保護肌膚免受紫外線傷害。

編輯認為，這種分層吸收的保濕方式是韓國女星保持嫩白無瑕肌膚的關鍵，即使素顏也能維持膚質穩定。

卸妝推薦

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shu uemura植村秀「brightOil 清酒光護潔顏油」亞洲No.1卸妝霸主全新升級，結合酒粕酵母精華與日本文化香調，清新梨子香氣開場，尾韻帶淡雅酒粕與木質香。融合4大醫美級成分酒粕活酵修復因子、比菲德氏菌、紅沒藥醇與維他命CE，全膚質適用，強化肌膚屏障、舒緩敏感、提升亮白透亮感，讓肌膚卸妝同時保養，越卸越嫩白透亮。

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②ORBIS－澄淨溫潤卸妝凝膠

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精華推薦

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Estée Lauder推出全新「Aqua Charge系列」，專為亞洲肌膚研發，結合75年肌膚科學與日本勇心酒造百年釀造智慧，核心成分超級米酵精華RP-11α能直達肌底，喚醒肌膚自生神經醯胺與玻尿酸保濕因子，啟動自潤修護水循環，短短24小時即可感受打亮透光，5天水潤翻倍，7天毛孔明顯平滑，肌膚呈現彈潤透亮、健康有光澤。獨特三菌專利發酵技術與日本QD認證，讓肌膚由內而外學會自己保濕，重現絲緞般細緻觸感。

Estée Lauder自潤水漾活肌精華水，200ml，$480



2. 深層補水面膜

日常生活中，IU會使用面膜來深度補充水分，尤其選擇富含玻尿酸或其他保濕成分的產品。面膜能在短時間內為肌膚提供充足水分，改善乾燥或暗沉現象。不過，雖然定期敷面膜可以有效保濕，但切記不能天天敷，否則可能破壞肌膚屏障，使肌膚變得更加敏感。

3. 規律作息

IU平常沒有工作或活動時，會保持早睡習慣。良好的睡眠能促進肌膚新陳代謝與自我修復，減少細紋和暗沉。編輯認為，這也展現她注重「內外兼顧」的保養哲學，再多昂貴保養品也比不上充足睡眠對肌膚的自然修護效果。

4. 424洗臉法

IU特別推崇的「424洗臉法」包含三個步驟：先用卸妝產品仔細按摩乳化妝容4分鐘，再用洗面乳清潔2分鐘，最後用大量清水沖洗4分鐘。這種方法可以徹底清除彩妝與髒汙，同時避免過度拉扯肌膚。編輯分析，這種耐心且完整的清潔方式，是她肌膚乾淨無瑕的重要關鍵，也非常適合敏感肌或易長痘的人參考。

5. 吃蘋果抗氧化

IU日常非常喜歡吃蘋果，不僅是小零食，也被視為維持肌膚水潤與健康的秘密之一。蘋果含有豐富維他命和抗氧化物質，有助於促進肌膚代謝和維持光澤。編輯認為，她將健康飲食融入生活習慣，也讓外在肌膚保養更有效，是內外兼顧的典範。

IU的零瑕疵素顏不只靠天生好膚質，更來自細心保濕、完整清潔、規律作息與健康飲食的日常習慣，完美示範了內外兼顧的保養哲學。

同場加映：i-dle葉舒華肌膚白到發光 公開5個保養細節 「這一步」才是關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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GD & IU 這段話送給一直在努力的人：「無論上坡下坡，走著走著就有路。」

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】