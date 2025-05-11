IU出道前曾喪減14kg瘦身食譜公開　營養師改良版助你減脂更健康

IU的世界巡迴演唱會圓滿落幕，而在釋出的演唱會花絮影片中，卻意外出現「造型師不小心躲進IU裙底」並一同登台長達6分鐘的畫面，瞬間引發網友熱烈討論。



IU早期減肥菜單引熱議，營養師推薦改良版健康瘦身食譜，輕鬆甩肉不反彈（點擊放大瀏覽）👇👇👇

營養師分享改良版IU喪減14kg食譜（IG@dlwlrma；01製圖）

+ 24

IU出道前狠甩14公斤

演唱會中，IU身穿唯美禮服，身形纖細優雅，令人難以想像她在出道前曾為了減肥，狠甩14公斤，甚至採用了極端的節食方式。當IU公開當時的減肥菜單後，不僅引發網友熱議，還掀起一波實測風潮。然而，由於這種方法對健康影響甚大，IU後來在節目中特別提醒粉絲，切勿輕易嘗試。

營養師為「IU減肥食譜」推出改良版

為了提供更健康的選擇，近日營養師高敏敏根據IU的減肥食譜推出了改良版，不僅更注重營養均衡，執行起來也非常簡單，很適合想健康瘦身的朋友參考！

IU早期一日減肥菜單

早餐：蘋果1顆

午餐：番薯2條

晚餐：高蛋白飲1杯



IU曾經在節目中公開了這份瘦身菜單，迅速引發網路熱議。透過一天僅攝取三種食物，熱量攝取被控制在約500大卡，以達到快速減重的效果。然而，由於這種飲食方式缺乏均衡的營養，她本人也不建議粉絲跟隨效仿。

營養師的專業解析

高敏敏營養師深入分析了IU的減肥餐。她指出這三種食物各自具有一定的營養價值：

蘋果

富含植化素和多種維他命，有助於抗氧化和對抗自由基，且其膳食纖維有助於促進腸道蠕動，啟動一天的新陳代謝。

番薯

膳食纖維含量高，有助於腸道健康。同時，它是低GI（升糖指數）的澱粉來源，可以穩定血糖，是一種優質的碳水化合物。

高蛋白飲

補充蛋白質，有助於減脂增肌，並維持細胞組織的正常運作。

相關文章：鄭秀文最新膠紙造型激瘦引熱議 全靠「這碗」蔬菜湯一週減肥3kg（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

儘管這種飲食方式確實能夠快速瘦身，但由於每日熱量低於基礎代謝率，加上食材過於單一，長期可能會導致營養不良，進而引發停經、掉髮、疲倦無力等健康問題。因此，高敏敏營養師根據這份食譜制定了改良版，並強調健康減肥應具備「低熱量、營養均衡、具有飽足感」的特點。

IU減肥食譜的健康升級版

早餐：蘋果1顆＋水煮蛋1顆

早餐除了蘋果之外，可以增加1顆水煮蛋，補充優質蛋白質，有助於減少肌肉流失。同時，高敏敏營養師建議，蘋果帶皮食用效果更佳，因為蘋果皮富含大量植化素。

午餐：番薯1條＋蔬菜2份＋雞胸肉1片

午餐可以依據「211餐盤」比例進行搭配：蔬菜占2份、碳水化合物占1份、蛋白質占1份。這樣不僅能夠增加膳食纖維的攝取，還能提高飽足感，而蛋白質則是減脂過程中防止肌肉流失的關鍵。

相關文章：Jennie Coachella大騷完美身材惹熱議 2招女神私藏瘦身技巧公開（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

晚餐：211餐盤搭配法（蔬菜2：碳水1：蛋白質1）

晚餐延續「211餐盤」的原則：

蔬菜：占2等份，可以選擇各色蔬菜、菇類或藻類，增添營養多樣性

蛋白質：占1等份，建議優先選擇植物性蛋白質，如豆腐或毛豆，也可以搭配雞肉或魚肉

碳水化合物：占1等份，選擇未精緻澱粉，如糙米或藜麥，來穩定血糖並提供能量



餐間點心

高敏敏營養師補充，若覺得吃不飽，可以在餐間適量補充低GI水果或一小匙堅果，幫助抑制飢餓感；嘴饞想吃零食也可以來點無糖豆漿、毛豆、堅果、蔬菜棒等等……讓減肥過程更加順利。

這份改良版減肥食譜不僅能幫助大家瘦得更健康，也能降低復胖的風險，輕鬆擁有理想體態！

延伸閱讀：

衣品好，才是真的漂亮！4招掌握「日奢風」：顏色越低調越顯貴

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】