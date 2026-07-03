世界盃2026｜4種不同風格的觀賽穿搭：跟著倪晨曦、Karina 穿就對

世界盃2026｜世界盃正式踏入緊張刺激的淘汰賽階段，並進行得如火如荼。在觀看賽事時，大家都會換上自己支持的國家隊球衣，更沉浸地支持和觀看賽事。除了球衣外，其實還有不少穿搭方式同樣很適合，像是「Blokecore」、「Blokette」等，不僅適合在觀看賽事穿著，也能於日常外出時換上，全城投入運動氛圍。



世界盃2026｜觀賽穿搭推薦1. 各國國家隊球衣

換上自己支持的國家隊球衣，無疑是最好的支持方式！時尚達人倪晨曦早前於社交平台Insatgram上以reel示範多個造型，主要是將不同國家球衣配上各種下身的單品，像是牛仔褲、短裙、闊身褲等，再依照造型搭上項鏈、手袋或是更換髮型，讓觀看足球賽事也能充滿儀式感。

世界盃2026｜觀賽穿搭推薦2. Blokecore風格

Blokecore是一種源自英國的復古足球穿搭風格，主要以老式足球球衣融入日常造型，搭配牛仔褲、運動褲及經典球鞋，營造一種輕鬆、隨性且帶點街頭感的復古運動風。這次的世界盃小組賽時，韓國人氣女團aespa成員Karina、Winter，以及「水彈女王」權恩妃，以「2026 FIFA世界盃可口可樂客場應援團」身分現身賽事現場，為韓國國家隊加油打氣。她們3位都換上紅色寬身運動風上衣，再各自搭配下身單品和球鞋，既有運動的感覺亦能展現個人風格。

世界盃2026｜觀賽穿搭推薦3. Blokette風格

「Blokette」是近年時尚圈來非常流行的穿搭風格，由「Blokecore」與「Coquette」兩種風格結合而成。這種風格是將休閒的運動單品與浪漫甜美的元素混搭，打造出剛柔並濟的獨特造型。像是去年不少韓國女偶像都以Blokette風格，打造出各種造型，讓人眼前一亮。

世界盃2026｜觀賽穿搭推薦3. Blokette風格（IG@for_everyoung10）

世界盃2026｜觀賽穿搭推薦4. 運動品牌推出的聯名系列

想要偷懶一點，可以直接選購一些世界盃聯名系列的服飾。為了迎接世界盃熱潮，各大運動品牌推出官方授權與潮流聯名系列，從球衣到周邊配飾應有盡有。像是Nike與多個頂級品牌打造國家隊系列服飾；adidas則推出多聯名系列；Puma與Salehe Bembury及Ahluwalia等設計師合作，分別推出聯名服飾。這些聯名系列不僅是觀看賽事的最選擇，更是適合作為是次世界盃的收藏紀念物。