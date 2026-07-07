名牌髮圈推薦2026｜夏日打造清涼時尚色彩！$900起Dior、LV精美款

名牌髮圈推薦2026｜天時暑熱，都會將頭髮紮起，以保持通爽涼快。近期流行大型髮圈，為髮型點綴活力色彩，亦能綁在手腕上，締造甜美感覺。以下精選多款不同風格的名牌髮圈推薦，不知大家喜歡哪一個呢？



名牌髮圈推薦2026｜款式1. Louis Vuitton Monogram Silhouette Scrunchie HK$2,250

以經典的monogram圖案為主要，配搭優雅的奶茶色調，並以米白色圍邊，展現出柔和悠閒的態度，而蝴蝶結更能增添甜美活力感覺。髮圈以絲質製作，觸感流暢順滑，使用時更不易卡頭髮。

名牌髮圈推薦2026｜款式2. Dior 童裝髮圈3個 HK$2,700（平均每個HK$900）

以三種不同設計但同色調的髮圈，締造少女和甜美活力。蝴蝶結髮圈以鋼藍色水波紋科技布料製造，配以Dior刺繡展現高雅氛圍；象牙色心形髮圈採用純棉府綢，加上粉彩色調演繹季節性主題圖案，包括蝴蝶、蜻蜓及森林生物，打造細緻的童趣魅力。而另一款以藍色全棉牛仔布打造的蝴蝶結髮圈，以同色系緹花織紋結合金色色調金屬線，展現斜紋軟呢效果，配搭垂墜設計更顯慵懶和隨性。

名牌髮圈推薦2026｜款式3. Miu Miu 斜紋髮圈 HK$3,300

由絲質斜紋布製作，觸感柔軟舒適，綴以活潑波點印花，締造復古氛圍，加上具線條感的蝴蝶結設計，帶有活力的校園風格。蝴蝶結中間特別飾有品牌標誌，以添輕奢魅力。

名牌髮圈推薦2026｜Miu Miu 斜紋髮圈 (品牌官網)

名牌髮圈推薦2026｜款式4. Prada Re-Nylon 髮帶2個 HK$5,800（平均每個HK$2,900）

設有兩款不同的大地色調，感覺舒適易襯，而且設計簡約低調，只有搪瓷金屬三角標誌點綴，更具知性優雅的魅力。髮圈由Re-Nylon再生尼龍製作，從海洋塑膠材料、漁網及紡織纖維廢料回收並淨化，重新化成時尚飾品。

名牌髮圈推薦2026｜款式5. CHANEL Silk Jacquard #Ecru & Black HK$3,300

採用真絲提花製成，質感輕柔並帶有低調的暗花圖案，配合經典黑白配色，締造出優雅而不經意的法式氣質，加上印有品牌標誌，更展簡約精緻的感覺。

名牌髮圈推薦2026｜CHANEL Silk Jacquard #Ecru & Black (品牌官網)

名牌髮圈推薦2026｜款式6. Hermès Magnolia Grand Tralala scrunchie #Orange HK$5,800

運用多層皺褶疊加，打造出富層次和份量感的矚目與優雅設計。真絲髮圈印有Virginie Jamin設計的「Grand Tralala」圖案，具有品牌風格的同時，配搭橙色彰顯出熱情的感覺。