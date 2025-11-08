名牌手袋吊飾推薦｜可愛吊飾熱潮！TODS迷你豆豆鞋、MCM宇航小熊

【名牌手袋吊飾/名牌手袋掛飾】鎖匙扣吊飾（Bag Charms）絕對是近年穿搭造型中必不可少的配件，除了可以點綴手袋造型外，更是展現個性的其中一環。不單是可愛的玩偶IP，就連奢侈品牌亦加入手袋掛飾的行列，以下將為你集結了多款不可錯過、可愛造型的名牌掛飾！



名牌手袋吊飾推薦｜ LV Cute Capybara HK$6,400

想要實用與可愛兼備的話，這款 LV的水豚造型吊飾，既結合了柔軟既毛絨的手袋吊飾，同時具備了一個小型的Monogram 皮革袋，能夠容納耳機或當小錢包，能夠一次滿足兩個需要！

名牌手袋吊飾推薦｜ LV Cute Capybara HK$6,400（LV 官網）

名牌手袋吊飾推薦｜Valextra Mushroom Charm HK$5,900

Valextra 作為意大利的國寶級品牌，當然要入手它的皮革製品！這款蘑菇造型的3D吊飾，透過嵌花技術和皮革覆蓋層混合而成，配以實用的長肩帶，能夠輕鬆將吊飾掛在不同的包包上。

名牌手袋吊飾推薦｜Valextra Mushroom Charm HK$5,900（Valextra官網）

名牌手袋吊飾推薦｜ BOTTEGA VENETA Cat Charm HK$4,900

BOTTEGA VENETA 這款全新的貓咪皮革吊飾，以經典的Intreccio 納帕皮革製成，肩帶與吊飾以同色調配色，展現低調奢華感。

名牌手袋吊飾推薦｜ BOTTEGA VENETA Cat Charm HK$4,900（BOTTEGA VENETA官網）

名牌手袋吊飾推薦｜LOEWE Koala charm in felt and calfskin HK$4,400

喜歡小動物的話，不妨入手LOEWE 的毛氈動物系列吧，系列中包括各種稀有動物，包括刺蝟、熊貓、貓頭鷹等。其中這款無尾熊造型，配有環形管狀小牛皮錶帶和品牌珠飾，可愛得讓人想立即入手！

名牌手袋吊飾推薦｜LOEWE Koala charm in felt and calfskin HK$4,400（LOEWE官網）

名牌手袋吊飾推薦｜ MCM Aren Space Bear Charm in Visetos HK$2,900

MCM以宇航員的精神打造出秋冬系列，經典的 MCM Bear 亦換上了宇航服的頭盔和腰帶，可愛同時體現了品牌的開拓精神。

名牌手袋吊飾推薦｜ MCM Aren Space Bear Charm in Visetos HK$2,900（MCM官網）

名牌手袋吊飾推薦｜TOD'S 皮革豆豆鞋吊飾 HK$2,900

提到TOD'S的經典之作，當然不少得標誌性的Gommino 豆豆鞋！隨著春夏系列中，反覆出現的豆豆鞋元素，今次豆豆鞋更縮小幻化成可愛、小型的小牛皮吊飾，配以裝飾流蘇，以及帶有 Tod's 商標的金屬條，完美展現意式工藝。

名牌手袋吊飾推薦｜TOD'S 皮革豆豆鞋吊飾 HK$2,900（TOD'S官網）

名牌手袋吊飾推薦｜ TORY BURCH BEAR KEY CHARM HK$1,450

偏好可愛造型的話， TORY BURCH這款以萬字夾扣串聯結合蘋果、小熊與小狗的吊飾，一次提供多樣化的選擇，而且更帶點Y2K感！

名牌手袋吊飾推薦｜ TORY BURCH BEAR KEY CHARM HK$1,450（TORY BURCH官網）

名牌手袋吊飾推薦｜LONGCHAMP Key ring Vegetal Leather HK$950

LONGCHAMP 這款略似可頌麵包的手袋吊飾，其實是由植物鞣制皮革捲成，低調展現玩味趣怪感。