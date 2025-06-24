名牌牛仔褲推薦｜應多久洗一次？手洗更耐用？$890起顯長腿時尚款

名牌牛仔褲推薦｜無論一年四季，牛仔褲都是件百搭單品，而且能夠輕易修飾下半身的輪廓。牛仔褲亦容易打理和保養，不需要每日清洗，簡單做足4個重點，就能維持好看的腳型。以下整理5款名牌牛仔褲，不僅款式時尚流行，而且有效修飾腳型，打造長腿的視覺效果。



牛仔褲保養重點1. 不能日日洗？

衣物經常清洗的話，難免會變得寬鬆褪色。其實牛仔褲日常不用頻繁清洗，可以穿約三四次左右才洗，不過若在高溫潮濕的環境下，流汗或會造成細菌滋生，因此建議儘快清洗。

牛仔褲保養重點2. 避免與淺色衣物清洗

由於清洗牛仔褲時或會褪色，故需避免與淺色衣物混合，以免染料沾到其他服飾。

牛仔褲保養重點3. 手洗更耐用

雖然使用洗衣機清洗牛仔褲會更方便，但手洗的話，力度會較輕柔，可以維持牛仔褲的質量。只要將牛仔褲浸在用水稀釋的專用洗滌劑內，再用按壓方式清走油脂污垢，最後以水沖洗就可。

牛仔褲保養重點4. 不能熱水、烘乾

熱水容易致牛仔褲縮水和褪色，因此可使用冷水清洗，期間亦要避免烘乾，以免高溫破壞布料結構和改變版型，使牛仔布變硬，並影響舒適度。

名牌牛仔褲推薦1. Maje Rhinestone XL Jeans HK$2,790

運用水晶刺繡的方式，打造出細緻質感，展現出閃爍的魅力，加上闊褲剪裁，有效修飾腿型，視覺上提升長腿比例。牛仔褲褲腳落在腳眼位置，可締造出腿幼的效果。

名牌牛仔褲推薦｜Maje Rhinestone XL Jeans (品牌官網)

名牌牛仔褲推薦2. Coach Heritage經典Signature寬版長褲 HK$2,700

以喇叭褲剪裁打造悠閒感覺，加上褲子正面設有插入式口袋設計，有效修飾寬臀的感覺。特別在於口袋上的幼布帶，穿有經典金屬標誌，看來充滿復古和優雅的魅力。

名牌牛仔褲推薦｜Coach Heritage經典Signature寬版長褲 (品牌官網)

名牌牛仔褲推薦3. SANDRO Jeans with Rhinestone Stripes HK$2,450

透過流暢的波浪線條，加上水間點綴，締造出優美的廓形。牛仔褲傾向高腰設計，褲腳也較長，可以襯搭厚底波鞋等，打造長腿比例。

名牌牛仔褲推薦｜SANDRO Jeans with Rhinestone Stripes (品牌官網)

名牌牛仔褲推薦4. American Eagle AE Dreamy Drape彈性超高腰寬鬆闊腳牛仔褲 HK$890

充滿街頭工業風的感覺，褲管採用超寬身設計，襯搭洗水效果，打造中性型格魅力。牛仔布柔軟輕身，穿著時會較舒適自在。

名牌牛仔褲推薦｜American Eagle AE Dreamy Drape彈性超高腰寬鬆闊腳牛仔褲 (品牌官網)

名牌牛仔褲推薦5. American Vintage Women’s Big Carrot Jeans Tineborow HK$1,250

若然喜歡特別一點的話，白色牛仔褲也是個不錯的配搭，這條採用約七分褲設計，可以露出雙腿最幼細的腳腕和腳眼，締造性感和長腿的效果。