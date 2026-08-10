8月時尚快訊｜投入夏天氣氛：Hermès限時活動、Pandora亞太限定款

8月時尚快訊｜持續更新8月時尚最新消息！無論高級品牌或中價品牌，都在今個月內舉辦多個活動，讓大家都能投入夏天的熱鬧氣氛。以下整理各樣的時尚快訊，大家密切留意！



8月時尚快訊｜6日：HEARTS ON FIRE 夏日宣傳企劃

乘著夏日的無拘無束精神，HEARTS ON FIRE聚焦於DREAM系列，推出新宣傳企劃「無盡夏日夢境」（Endless Summer Dream），靈感源自浩瀚宇宙的神秘魅力，在燦爛陽光的映照下，突顯出DREAM系列的流麗雕塑感曲線，以及充滿天體意象的輪廓設計。

8月時尚快訊｜HEARTS ON FIRE 夏日宣傳企劃 (品牌提供)

8月時尚快訊｜5日：Hermès 「Hermès Drawn to Craft：筆紙傳意」

繪出夏日色彩一刻。即日起至8月9日，Hermès在圓方設立限定空間，以彩繪為題，呼應品牌的繪畫創作主軸，提供多個工作坊，同時亦設填色、即興素描和印章創作等空間，讓大家都能沉醉於art jamming的療癒時刻。場內可以細閱新一期的品牌雜誌《Le Monde d’Hermès》，深入探討品牌的年度主題，闡述品牌的核心價值及匠心系列。

8月好去處｜ 西九龍圓方「Hermès Drawn to Craft：筆紙傳意」(Kristie Chu 攝)

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8月時尚快訊｜5日：ZIMMERMANN 於金鐘太古廣場開幕

澳洲品牌ZIMMERMANN在金鐘太古廣場，開設首間精品店。店面一貫品牌設計美學，由Studio McQualter精心打造，以細膩材質及精選家具，營造出優雅與溫潤暖意的空間氛圍。同時展示最新系列，沿用經典蕾絲與垂墜皺褶，結合牛仔和挺身的元素，以增添日常感，讓女性隨時散發自信美。

8月時尚快訊｜ZENDAYA曾穿ZIMMERMANN禮裙（最左）出席活動。(Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜ZIMMERMANN 於金鐘太古廣場開幕 (Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜4日：溥儀眼鏡 聯乘CHROME HEARTS呈獻專屬紀念款眼鏡

溥儀眼鏡為慶祝成立25周年，再度與CHROME HEARTS合作，呈獻25週年專屬紀念款WOLFY-ARI光學眼鏡，符合亞洲人面形，採用優雅的無框橢圓設計，鏡臂兩側鉸鏈處亦罕有地飾以標誌性的CH Floral Cross花卉十字架圖案，展現和諧而低調奢華的美學。當中的高級珠寶光學眼鏡款式，特別鑲嵌82顆閃耀天然綠寶石，全球限量僅25副，珍藏度十足。

8月時尚快訊｜溥儀眼鏡 聯乘CHROME HEARTS呈獻專屬紀念款眼鏡 (品牌提供)

8月時尚快訊｜3日：Pandora 亞太區限定鍍14k玫瑰金系列

進一步開拓Pandora的多樣風格，今次特別為亞太區設計出鍍14k玫瑰金系列，採用帶有暖意的14k玫瑰鍍金色調，與亞洲人膚色相映出柔和魅力，配搭經典優雅的線條與設計，感覺低調之餘，亦流露細膩質感。

8月時尚快訊｜Pandora 亞太區限定Pandora Moments鍍14k玫瑰金系列 (品牌提供)

8月時尚快訊｜3日：Harry Winston 推出LILY CLUSTER及INFINITE LILY CLUSTER

重新演繹經典之美，沿用1940年代初期設計的Cluster圖案，透過百合盛放的瞬息之美，展現出大自然的美學。全新Infinite Lily Cluster捕捉蝴蝶振翅的輕盈瞬間，以以鉑金鑲嵌圓形明亮式切工與馬眼形切工鑽石，形成無始無終、渾然一體的流暢構型；而Lily Cluster則以圓形鑽石構成，並點綴一顆馬眼型切工鑽石，呼應百合層疊綻放的優雅意象。