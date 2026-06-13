6月時尚快訊持續更新：金裕貞擔任小CK代言、Longchamp尋寶之旅

6月時尚快訊｜正式進入暑假倒數！6月活動開始熱鬧，除了連串消暑好去處及世界盃預熱，也有不少時尚品牌換上夏日系列，並帶來注目活動。以下持續更新今個6月的時尚快訊，大家絕對不要錯過！



6月時尚快訊｜19日：UNIQLO 與Francesco Risso聯名系列

展現夏日風情，UNIQLO相隔4年，宣布再度與意大利設計師Francesco Risso合作，以「Made for Dreaming」為靈感，採用立體而柔軟的剪裁線條、手繪風印花和鮮艷柔和的色調，締造出自由率性的魅力。

我們打造一個富藝術感同時結合一致性的系列，將俏皮大膽的感覺融入實用的服裝中。能襯出每位內在的的耀眼光芒。 意大利設計師Francesco Risso

6月時尚快訊｜UNIQLO 與Francesco Risso聯名系列 (品牌提供)

6月時尚快訊｜16日：Charles & Keith 金裕貞成為代言人

充滿少女活力的韓國演員金裕貞，宣布成為Charles & Keith的代言人，並將演繹後續的品牌企劃，展現出關於自我風格和個性表達的全新靈感。品牌讚揚金裕貞擁有現代女性的創新思維，「她身上那股充沛自信和獨特的魅力，完美詮釋品牌所倡導的核心價值。」

6月時尚快訊｜Charles & Keith 金裕貞成為代言人 (品牌提供)

6月時尚快訊｜15日：LONGINES Mini DolceVita系列加入新成員

靈感源自品牌在1927年推出的傳奇矩形腕錶，Longines貫徹經典優雅的風格，結合珠寶全新創出最新款式。錶盤鑲嵌163顆以Snow Setting雪花鑲嵌工藝排列的鑽石，以不同尺寸鑽石自由交錯排列，配以珍珠貝母飾片，締造典雅與璀璨魅力。羅馬數字時標以藍色締造高雅氛圍，而6點位置亦設置小秒盤，方便閱讀更精準時間。

6月時尚快訊｜LONGINES Mini DolceVita系列加入新成員 (品牌提供)

6月時尚快訊｜12日︰Montblanc 最新High Artistry系列

介紹最新High Artistry系列，Montblanc於中環Gentry Club舉辦預覽活動，將場地轉化為「工藝殿堂」，先由本地藝術家黃進曦（Stephen），以嶄新視角重新詮釋野獸派畫家馬蒂斯的藝術語言，同時展示4月推出的Masters of Art Henri Matisse系列；再由香港雕刻專家古天祥現場示範雕刻工藝，並解釋Writers Edition Bram Stoker系列的設計細節，該系列將於7月左右推出。

6月時尚快訊｜Montblanc 最新High Artistry Masters of Art Henri Matisse系列 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜11日︰Messika 尖沙咀專門店開幕

韓國男神李洙赫首度以Messika品牌大使身分，親臨尖沙咀港威商場專門店開幕活動。他穿上黑色西裝，佩戴Messika珠寶，看來型格帥氣。同場還有COLLAR成員邱彥筒（Marf）、許恩怡（Natalie）、歐鎧淳（Stephanie）及吳家忻（kayan9896）等，為活動倍添隆重。

6月時尚快訊｜Messika 尖沙咀專門店開幕 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜11日︰FENDI Maria Grazia Chiuri首個2026-27秋冬系列

為慶祝FENDI創意總監Maria Grazia Chiuri重返品牌後，創作的首個 2026-27 秋冬系列面世，品牌特別在尖沙咀廣東道專門店舉辦預覽活動，特別展出12款靈感源自昔日經典Baguette 26424的復刻版手袋。韓國女團ITZY成員申有娜驚喜出席，以悠閒造型襯搭皮草大衣，展現出雍容優雅的度假風格。同場還有香港藝人廖子妤、陳凱詠、馮允謙、VIVA成員李晞彤及劍擊運動員蔡俊彥。

6月時尚快訊｜FENDI Maria Grazia Chiuri首個2026-27秋冬系列 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜11日︰JONAK 全新夏季Leather Sun系列

捕捉陽光、天然材質與夏日優雅的感官氣息，JONAK將時尚美學化繁為簡，採用柔軟的天然皮革，打造出流暢的夏季輪廓線條，同時富有結構性，加上編織與繩結元素，為系列注入豐富的層次感。色調傾向舒適溫暖，從沙灘米色、裸色，到大地深棕，再到經典深黑，配搭如陽光般的明亮奶油黃，展現出純淨與閒適的夏日氛圍。

6月時尚快訊｜JONAK 全新夏季Leather Sun系列 (品牌提供)

6月時尚快訊｜11日：Chloé 陳慧琳、梁詠琪穿上à la Plage夏季系列

呈獻Chloé à la Plage第二篇章，從對夏日詩意的夢幻嚮往中取材，以流暢的輪廓線條為主調，包括輕盈連身裙和自然垂墜的刺繡上衣，隨身體擺動展現出舒適輕逸的夏日魅力。陳慧琳、梁詠琪和余香凝等都有換上系列服飾，散發美好的度假氛圍。

6月時尚快訊｜陳慧琳穿上Chloé à la Plage夏季系列 (陳慧琳IG)

6月時尚快訊｜10日：Shanghai Tang 呈獻「魚躍龍門」膠囊系列

以「魚」為情感起點，上海灘聯同藝術家，以中國傳統魚藻紋為靈感，配搭中國非物質文化遺產「宋錦」織造工藝，呈獻最新膠囊系列，並由代言人于適演繹，展開整個系列的敘事脈絡，並以親筆手繪龍形，為整個系列注入鮮明的個人印記與精神氣質。

6月時尚快訊｜Shanghai Tang 呈獻「魚躍龍門」膠囊系列 (品牌提供)

6月時尚快訊｜10日︰Cartier 最新腕錶預覽

Cartier展示最新腕錶款式，包括以黑曜石製作成錶盤的Santos-Dumont腕錶，搭載卡地亞430 MC型工作坊手動上鏈機械機芯，打造出中性與華麗的氣魄。現場更可率先欣賞將於9月限量發售的Cartier Privé系列Crash腕錶，以獨有的流線錶殼，配搭羅馬數字形鏤空錶橋，加上半啞光酒紅色鱷魚皮錶帶，締造華麗醉人的感覺。

6月時尚快訊｜Cartier Privé系列Crash腕錶 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜10日︰Loro Piana 西九文化區舉辦2026秋冬系列發佈會

最新系列從火車窗外掠過的風景和不同季節的景色汲取靈感，採用經典Royal Lightness面料、羊絨、真絲、Pecora Nera和粗花呢元素，結合柔和濃郁的赭黃色、玫紅色和赤陶等大地色彩，在營造一致風格的同時，令設計更富深度和立體層次。系列亦加入經典腰果花圖案，展現出復古玩味。

6月時尚快訊｜Loro Piana 西九文化區舉辦2026秋冬系列發佈會 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜9日︰Canada Goose 以茶會夏 呈獻2026夏季系列

踏入夏天，Canada Goose推出夏季系列，沿用舒適與功能兼備的常品，如有機棉平紋針織布、毛圈布及珠地布等，質感輕盈透氣，配合創意總監Haider Ackermann運用其標誌性鮮艷色調，如女裝的粉紅和紫色、男裝的藍色和綠色，締造出夏日活力。為迎接夏至（6月21日），品牌將於6月9日至19日期間呈獻「夏至植萃茶飲限定活動」，邀請大眾在盛夏之際放慢步伐，透過品嚐茶飲特調，感受大自然的純粹能量。

6月時尚快訊｜Canada Goose 以茶會夏 呈獻2026夏季系列 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜9日：FRED JIN演繹經典FORCE 10系列

韓國男團BTS成員兼全球品牌大使Jin，演繹經典Force 10系列。他穿上俐落的黑色西裝，配襯全新Force 10系列鏈條頸鍊與印章風格戒指，突顯出大型釦環上的鋪鑲鑽石，加上一顆FRED Hero Cut特殊切割鑽石，看來璀璨奪目。

6月時尚快訊｜FRED JIN演繹經典FORCE 10系列 (品牌提供)

6月時尚快訊｜9日：NET-A-PORTER 攜手Chloé舉辦奢華度假之旅

NET-A-PORTER攜手Chloé推出獨家聯名膠囊系列，並選址西西里島陶爾米納，共同舉辦一場為期48小時的度假之旅。該系列包括多款Chloé à la Plage獨家限量單品，並在NET-A-PORTER獨家發售。

6月時尚快訊｜NET-A-PORTER 攜手Chloé舉辦奢華度假之旅 (品牌提供)

6月時尚快訊｜5日：DIESEL 尖沙咀專門店開幕

經過一段長時間，DIESEL位於尖沙咀K11 MUSEA的專門店，在2樓重新盛大開幕。重新演繹創意總監Glenn Martens的時尚觸覺，店內強調工業藝街風格，配搭如爆谷質感的磚頭外牆，中間更設置粉紅金屬牆，締造特色風格。同場設有2026秋冬系列、D-line肩背袋及最新與Tinder聯乘的膠囊系列，不容錯過！

6月時尚快訊｜DIESEL 尖沙咀專門店開幕 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜5日：Gentle Monster Veggie Collection 香港期間限定店

Gentle Monster早前推出的Veggie Collection，由人氣女團aespa成員Karina擔任宣傳企劃的主角，吸引不少人注意。現時這個系列登陸香港，在銅鑼灣利園設置期間限定店，以輕巧、可摺疊眼鏡為主軸，帶大家置身品牌不斷演變的世界觀。

6月時尚快訊｜Gentle Monster Veggie Collection 香港期間限定店 (品牌提供)

6月時尚快訊｜5日：UNIQLO AIRism系列

面對夏日炎熱天氣，UNIQLO皇牌AIRism系列採用速乾、柔滑及清涼的原理，幫助日常排汗吸濕，讓身體保持舒適乾爽。為迎接世界盃，品牌特別邀請一眾KOL，於啟德有蓋場地參與足球體驗，同時感受AIRism系列服飾。

6月時尚快訊｜UNIQLO AIRism系列 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜5日：APEE 聯手BABYMONSTER演繹夏季系列

踏入盛夏，日本裏原宿傳奇A Bathing Ape旗下女裝支線APEE，推出最新夏季系列，並邀請韓國人氣女團BABYMONSTER出任品牌大使，開啟「ApeeSquad」少女社群新紀元。全新系列迎合年輕人風格，從清新學院到硬核街頭服飾，展現出自我格言。特別推出「APEE 06」足球T恤，以致敬品牌誕生年份，同時為經典注滿美式復古運動活力。

6月時尚快訊｜APEE 聯手BABYMONSTER演繹夏季系列 (品牌提供)

6月時尚快訊｜4日：金采源 演繹人氣Wirebag手袋

近年以率直與怪異色彩風格掀起話題的韓國女團LE SSERAFIM，隊長金采源再與ANTEPRIMA合作，演繹最新的「Daily Sparkle」廣告企劃，展示經典twist Wirebag的全新「幻彩星空色系」，同時帶來清甜活力的Motivo Frutta Charm系列，看來充滿夏日風情。

6月時尚快訊｜金采源 演繹人氣Wirebag手袋 (品牌提供)

6月時尚快訊｜4日：ATEEZ MINGI 將出席MCM新加坡50周年快閃店預熱

適逢50周年，MCM在新加坡舉辦快閃店活動，並邀請人氣偶像團體ATEEZ成員MINGI出席。MINGI日前飛往新加坡時，於韓國仁川機場展示型格的機場時尚，身穿他與品牌的聯名膠囊系列，包括拉鍊連帽衛衣、Stark背囊、工裝褲及護目鏡式太陽眼鏡，締造舒適優雅的品味。

6月時尚快訊｜ATEEZ MINGI 將出席MCM新加坡50周年快閃店預熱 (品牌提供)

6月時尚快訊｜3日：Longchamp 展開沉浸式城市尋寶旅程

探索香港傳統巧手工藝，Longchamp展開沉浸式城市尋寶旅程，由尖沙咀廣東道旗艦店出發，帶領多位藝人穿梭香港各處，體驗製作本土特色工藝。此外，Longchamp亦推出2026秋季「Be Curious」系列，同時旗艦店設有客製「CHAMPion」鎖匙扣，非常適合襯配不同色調的夏日手袋。

6月時尚快訊｜Longchamp 展開沉浸式城市尋寶旅程 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜3日：謝霆鋒北京演唱會 佩戴Pomellato高級珠寶 與BAPE推出限定TEE

謝霆鋒展開《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，日前順利完成北京站，除了帶來激烈演出，掀起全場高潮和歡呼，造型亦是亮眼，如在白色簡潔造型上，綴以Pomellato Catene高級珠寶系列頸鏈，以雙圈形式佩戴於手腕上，打造型格個性，同時展現璀璨光芒。

6月時尚快訊｜謝霆鋒在北京演唱會中佩戴Pomellato高級珠寶。(品牌提供)

他亦驚喜聯乘時尚潮牌A BATHING APE（BAPE）推出服飾，並在演唱會上率先穿著和展示聯名TEE，帶來不少話題。TEE靈感來自其演唱會經典元素「蝴蝶」，以黑白兩色為基調，將深淺層次的蝴蝶元素融入標誌性的APE HEAD輪廓中，配搭哥德字體圖案，展現出搖滾音樂與街頭的文化結合。

6月時尚快訊｜謝霆鋒北京演唱會與BAPE推出限定TEE。(品牌提供)

6月時尚快訊｜2日：Tiffany & Co. 利園專門店開幕 鍾楚紅驚喜現身

鍾楚紅今日仙氣現身 Tiffany & Co. 於銅鑼灣利園三期的 Blue Book 2026 High Jewelry Collection - The Hidden Garden 活動。她以白色禮裙襯搭鑽石頸鏈，加上隨風飄逸的輕紗斗篷，散發知性女神氣質。同場還有倪晨曦，看來優雅迷人。

6月時尚快訊｜Tiffany & Co. 利園專門店開幕 鍾楚紅驚喜現身 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜1日：SKIMS 將在銅鑼灣開設首間專門店

由金卡戴珊有份主理的品牌SKIMS，將於銅鑼灣時代廣場開設首間香港專門店，並在今年11月開幕。對此，金卡戴珊感到期待，讚揚香港擁有令人難以置信的活力、獨特時尚視野以及對全球時尚的影響力，「在這座城市開設旗艦店，能夠讓顧客以更個性化的方式體驗SKIMS每一件產品的品質、版型和創新。」

6月時尚快訊｜SKIMS 將在銅鑼灣開設首間專門店 (品牌提供)

6月時尚快訊｜1日：Delvaux 演繹比利時夏日風情

炎炎夏日，Delvaux帶大家來到比利時的海邊，展現出色彩與神秘的魅力。當中經典的Pin Twist手袋換上全新薄荷色，配搭全新Fruitissimo系列掛飾，帶來視覺上的色彩盛宴，散發俏皮與優雅的魅力。