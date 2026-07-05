7月時尚快訊｜CHANEL收購百年品牌、lululemon開啟優雅運動潮流

7月時尚快訊｜踏入7月暑假，迎接熱鬧的夏日活動，除了火辣性感的夏季裝束，不少品牌也有舉辦活動，並邀請各地女星來港參與，感受香港的熱情和魅力。「01女生」為大家更新整理今個7月時尚快訊，讓大家更快掌握第一手資訊。



7月時尚快訊｜3日：Dua Lipa Chloé手袋遊走紐約市

如果想不到夏日穿搭，不妨參考Dua Lipa的穿搭。她穿上白色背心和九分直筒褲，配搭腰帶展現清涼和悠閒的氛圍。而手上的Paddington手袋，以及Paddington chunky頸鏈點綴，則增添個性魅力，締造優雅及隨性的感覺。

7月時尚快訊｜Dua Lipa Chloé手袋遊走紐約市 (品牌提供)

7月時尚快訊｜2日：CHANEL 收購法國百年襯衫工坊

Chanel宣布收購法國百年襯衫品牌Charvet。Charvet在1838年創辦，主要訂製頂級西裝、襯衫和配飾，得到多位法國詩人、作家，甚至英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的喜愛。CHANEL與Charvet的緣份，來自Gabrielle Chanel的摯愛Boy Chapel，他是Charvet的重要客戶，而CHANEL藝術總監Matthieu Blazy，亦在為品牌設計的首個2026春夏系列中，攜手Charvet打造一款中性長袖棉質襯衫。

今次CHANEL的收購計劃，旨在「長期支持品牌獨特工藝（savoir-faire）的傳承，並確保品牌得以持續發展，同時充分尊重品牌的創作獨立性與品牌精神。」

7月時尚快訊｜CHANEL 收購法國百年襯衫工坊 (品牌提供)

7月時尚快訊｜CHANEL 收購法國百年襯衫工坊 (品牌提供)

7月時尚快訊｜2日：lululemon 全新荷葉邊設計

lululemon呈獻瑜伽及普拉提服飾系列第二篇章，將經典皇牌Align系列，搭以荷葉邊設計，展現出優雅及柔和的運動時尚。服裝系列採用羅紋設計，為B/C罩杯提供輕度支撐，而且觸感如奶油般細緻柔軟，並具備優異的吸濕排汗與四面彈性。

7月時尚快訊｜lululemon 全新荷葉邊設計 (品牌提供)

7月時尚快訊｜2日：SANDRO 夏季限定系列

全新系列融入慵懶的海島氣息，為SANDRO的法式優雅，增添全新的演繹。採用極簡的無袖剪裁，配搭鏤空、針織和荷葉邊等元素，呈現出波浪流動的韻律。

7月時尚快訊｜SANDRO 夏季限定系列 (品牌提供)

7月時尚快訊｜1日：PRADA 宣布TransfOrm Project新任品牌大使

由時代峰峻TF家族三代練習生出道的TOP登陸少年組合（TransfOrm Project），正式成為Prada品牌大使。品牌讚揚組合詮釋了鮮明的個性、前瞻的創造力與真實的自我表達，而組合早前亦造訪意大利Tuscany的Valvigna工業總部，親身領略品牌的精湛工藝，透過深度交流進一步穩固彼此的關係。