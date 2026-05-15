5月時尚快訊｜彌漫法國五月的氛圍：康城影展造型、品牌重磅收購

踏入法國五月，商場街道上彌漫法式浪漫，更有法國品牌都推出慶祝活動。與此同時，5月更有大型的時尚慈善晚宴Met Gala，為整個月迎來星光熠熠的開始。「01女生」整理和持續更新更多的5月時尚快迅，大家切勿錯過！



5月時尚快訊｜15日：Marc Jacobs 以8.5億美元出售

LVMH集團旗下時尚品牌Marc Jacobs，將被品牌管理公司WHP Global及G-III Apparel Group，以高達8.5億美元（約66.47億港元）重磅收購。兩家公司將會平均持有股分：前者旗下品牌有DKNY和Karl Lagerfeld，將負責管理品牌全球營運業務；後者則擁有Vera Wang、Rag & Bone及G-Star，將協助統籌品牌的授權業務。而Marc Jacobs Beauty將由Coty Inc.繼續持有。

5月時尚快訊｜Marc Jacobs 以8.5億美元出售 (Getty Images)

LVMH集團在1997年起，持有Marc Jacobs多數股權，而品牌創辦人Marc Jacobs當時亦獲邀就任Louis Vuitton的創意總監，引起不少關注。收購交易預計在G-III的財政第3季度內完成，Marc Jacobs表示仍會擔任Marc Jacobs International創意總監，同時感謝Bernard Arnault在30年來的支持、信任與肯定，「期待迎接這個嶄新的亮麗篇章。」

5月時尚快訊｜Marc Jacobs (Getty Images)

5月時尚快訊｜12至23日：康城影展2026

法國康城影展（Cannes Film Festival）將於當地時間5月12至23日舉行，每逢此段期間，匯聚世界級影星和導演，同時大會頒發高榮譽的金棕櫚獎（Palme d'Or），致力推動電影藝術的發展。

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5月時尚快訊｜16日：Audemars Piguet x Swatch Royal Pop懷錶系列

萬眾期待的合作！品牌Swatch向Audemars Piguet的經典Royal Oak腕錶致敬，兩大品牌破天荒聯乘，推出8款色彩繽紛的Bioceramic 生物陶瓷懷錶系列Royal Pop。懷錶靈感取自普普藝術，以鮮艷色調活力，予人歡樂的氛圍，搭載Swatch手動上鏈SISTEM51機械機芯，提供90小時以上動力儲備，而擺輪上的防磁Nivachron游絲，亦是與Audemars Piguet共同研發，報時精準，配備高質小牛皮掛繩，更方便帶備。

5月時尚快訊｜AUDEMARS PIGUET x Swatch Royal Pop懷錶系列 (品牌提供)

5月時尚快訊｜15日：FURLA 早秋系列

探索女生感性的一面。FURLA早秋系列將日常自然流露的色彩情感，轉化為時尚語言，以「一束野花」為靈感，透過奶黃、雲朵藍、玫瑰木紅和森林綠等色調，彰顯女性自然純粹的獨特個性。全新推出Furla Poppy手袋，以經典的圓拱形為輪廓，配搭時下流行的長手柄，再綴以甜美的蝴蝶結，洋溢少女魅力。

5月時尚快訊｜15日：FURLA 早秋系列Furla Poppy手袋 (品牌提供)

5月時尚快訊｜15日：Aerie by American Eagle 夏日系列

Aerie以陽光與海灘歡度盛夏。全新夏日系列帶來亮眼的泳裝款式，當中的Aerie Horseshoe Ring 鏤空全覆蓋連身泳衣，以獨特的馬蹄環扣細節為特色，展現出充滿陽光氣息的性感魅力。同時加入全新運動系列，以舒適物料配搭喇叭闊褲，締造優雅的運動美學。

5月時尚快訊｜Aerie by American Eagle 夏日泳裝系列 (品牌提供)

5月時尚快訊｜Aerie by American Eagle 夏日運動系列 (品牌提供)

5月時尚快訊｜13日：CROCS 與Simone Rocha第五度聯乘

適逢夏天，CROCS再度與多個品牌聯乘，展現出不同的新火花。當中與愛爾蘭設計師Simone Rocha的合作，已經來到第5個系列，以華麗夢幻為核心，注入全新輪廓和春夏配色，綴以珍珠、水鑽和蝴蝶結，打造甜美的氛圍。

5月時尚快訊｜CROCS 與Simone Rocha第五度聯乘 (品牌提供)

此外，還有與華裔設計師Caroline Hú的聯乘系列，以「於裂縫中生長的花朵」為靈感，花卉綴飾由工匠人手刺繡與縫製，以象徵脆弱與堅韌並存的狀態。而HEIGHT & BALLET系列新款則結合現代芭蕾美學的優雅輪廓，強調腿部線條美。

5月時尚快訊｜12日：三吉彩花 任Boucheron品牌摯友

憑Netflix劇集《今際之國的有棲》紅遍全球的三吉彩花，宣布成為Boucheron的品牌摰友。同時拍劇及任職模特兒的她，不時參與廣告企劃及時尚盛會，今次與品牌的合作，她表示感到榮幸，「30歲是我重塑自己的重要階段，我希望能繼續保持從事演藝工作的初心，堅守心中的信念，並堅定前行。而Boucheron寶詩龍的核心價值很觸動我。」

5月時尚快訊｜三吉彩花 任BOUCHERON品牌摯友 (品牌提供)

5月時尚快訊｜5日：The Met Gala 2026

時尚界每年一度的慈善晚宴The Met Gala，於美國時間2026年5月4日（香港時間5月5日早上6時）舉行。由於各位明星的造型，事前都會保持神秘，因此當踏足紅地氈，便會引起無數鏡頭捕捉，為這項盛事倍添氣氛與話題。

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5月時尚快訊｜BLACKPINK成員LISA現身Met Gala紅地氈。(Getty Images)

5月時尚快訊｜4日：Chaumet 全新 Bee de Chaumet 系列

呈獻全新的Bee de Chaumet系列的新成員，並在銅鑼灣利園一期展示。較以往設計傾向高雅精緻，全新戒指及耳環款式，透過多種貴金屬結合，將鏡面拋光的玫瑰金、密鑲美鑽與包鑲鑽石工藝融為一體，展現出豐富多變的佩戴方式與風格。

5月時尚快訊｜Chaumet 全新 Bee de Chaumet 系列 (Kristie Chu攝)

5月時尚快訊｜Chaumet 全新 Bee de Chaumet 系列 (品牌提供)

5月時尚快訊｜4日：劉美賢 新任Louis Vuitton品牌大使

今屆冬奧得主、美國花式滑冰選手劉美賢（Aylsa Liu），宣布成為Louis Vuitton新任品牌大使，並對此表示榮幸，「身為花滑運動員，我是一位運動員，訓練艱苦，滑冰速度很快，但當我在表演時，想給你們看我可以有多柔和。作為品牌大使，我會向你展示我的風格、力量和溫柔，正如時尚講求細節，與設計舞步動作和一個成衣系列相同。」

5月時尚快訊｜劉美賢 新任Louis Vuitton品牌大使 (品牌提供)

5月時尚快訊｜4日：Victorinox 推出Concept One腕錶

首度推出太陽能腕錶系列，Victorinox全新Concept One採用創新自動上鏈機芯，可以同時吸收日光與室內光源，確保腕錶持續運行，並備有68小時動力儲備。配搭39毫米不鏽鋼錶殼，並設有防水、防震及夜光功效，實用性高。

5月時尚快訊｜Victorinox 推出Concept One腕錶 (品牌提供)

5月時尚快訊｜4日：Pandora 母親節系列

為歌頌母愛的偉大，Pandora特別以花園為主題，推出全新Garden of Dreams系列，透過蝴蝶、蜜蜂與花卉元素，結合粉紅寶石與透明鋯石交疊，來比喻母愛的美麗脫變。同時亦有打破對母親單一定義的Cool Mum系列，將「MOM」與「MUM」字母融入指環輪廓，締造個性與獨立的態度。

5月時尚快訊｜Pandora 母親節系列 (品牌提供)

5月時尚快訊｜1日起：《香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》展覽

由康樂及文化事務署與法國五月藝術節聯合主辦、香港文化博物館與法國五月藝術節聯合籌劃，展覽將於5月1日至7月27日在香港文化博物館舉行。以達文西的《蒙娜麗莎》為主軸，結合沉浸式體驗，帶大家進入《蒙娜麗莎》的世界，並展出4張達文西的親筆手稿，讓觀眾對藝術有更深厚的興趣和認識。

5月時尚快訊｜《香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》展覽 (品牌提供)

5月時尚快訊｜1日：PEDRO Demi手袋換上柔焦色調

展示和煦陽光的暖意，PEDRO為經典Demi手袋換上柔焦粉嫩色調，包括淺黃、淺藍、嫩綠、淡紫及米色，透過柔和魅力展現優雅的女生魅力，配搭Grano壓紋皮革，質感更為耐用。此外，Summer2026系列特別以「海灘探險」(Beachcombing) 為靈感，以海玻璃與岸邊石子的斑斕色彩，化為手袋的串珠配飾，配搭手工編織手把，締造極簡的夏日美學。

5月時尚快訊｜PEDRO Demi手袋換上柔焦色調 (品牌提供)

5月時尚快訊｜1日： PEDRO Summer 2026系列以「海灘探險」為靈感。(品牌提供)

5月時尚快訊｜1日：Mardi Mercredi 攜手金高銀演繹春夏系列

今個春夏系列與金高銀攜手演繹，Mardi Mercredi以「春意盎然」與「精緻日常」為靈感，在簡潔基調上結合寫實的百合與玫瑰圖案，展現出活力的春日氣息。新系列同時注入波希米亞元素，結合感性的花卉印花，以及經典「Flower Mardi」標誌，締造出浪漫與復古風格。

5月時尚快訊｜Mardi Mercredi 攜手金高銀演繹春夏系列 (品牌提供)

5月時尚快訊｜1日：Rockfish Weatherwear 與韓團ILLIT合作

以「Dreamscape」為主題，與韓團ILLIT 推出聯名鞋款和周邊商品，將天馬行空的想像力，融入日常景致，採用星星元素點綴運動鞋、背包及鎖匙扣，締造出夢幻的少女魅力。