8月時尚快訊｜高胤禎成為Tiffany & Co.品牌大使、GD生日專屬機殼

8月時尚快訊｜持續更新8月時尚最新消息！以下整理各樣的時尚快訊，大家密切留意！



8月時尚快訊｜27日：ATSURO TAYAMA 2026秋冬系列預覽

日本高端設計師品牌ATSURO TAYAMA推出全新系列。從50至70年代的復古及戰後時裝風格中取得靈感，並以「NEO VINTAGE」為題，結合現代前衛設計，打造出嶄新的時尚美學。整個系列帶來中世紀廓形，運用疊穿與不同物料拼接，打造出飛行員外套、機車裝與皮草等，展現與別不同的玩味，同時保留女性知性優雅的魅力。

8月時尚快訊｜28日：Tiffany & Co. 宣布高胤禎成為品牌大使

韓國演員高胤禎成為Tiffany & Co.最新品牌大使。她以溫柔而堅定的個性，演繹出品牌經典與創新交融的獨特魅力。

8月時尚快訊｜Tiffany & Co. 宣布高胤禎成為品牌大使 (品牌提供)

8月時尚快訊｜27日：草間彌生離逝 享年97歲

日本著名普普藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）於本月 14 日，因多重器官衰竭離逝，享年97歲，草間彌生美術館在27日日宣布其死訊。

草間彌生生於日本長野縣松本市，約10歲時常出現幻覺、幻聽，被診斷為高度性障礙，常有自殺念頭，但基於對藝術的熱愛而堅持活著，曾在訪問表示：「如果不是為了藝術，我應該很早就自殺了。」她在50年代，開始用波卡圓點來覆蓋各種表面，並成為其往後的作品特色。圓點創作靈感源自她的幻覺，在首個大型畫作系列《無限的網》中，便用整片網和圓點覆蓋。近年她亦與Louis Vuitton合作推出聯乘系列，廣受歡迎。

8月時尚快訊｜草間彌生離逝 享年97歲 (IG@yayoikusamamuseum)

8月時尚快訊｜26日：Harry Winston Graffiti系列全新腕錶

頌揚Harry Winston誕生地的獨特魅力，推出全新New York紐約系列，將當地街頭文化的鮮活色彩與當代藝術氣息，注入珠寶與時計創作之中，展現獨特風格。全新Emerald Graffiti腕錶錶盤以塗鴉的字母標誌「HW」，帶來矚目與活力，配搭經典Emerald輪廓，形成獨特的視覺衝撃。

8月時尚快訊｜26日：Jennifer Lawrence 出演Longines「Home of Elegance」企劃

Longines呈獻全新「Home of Elegance」企劃，邀請6位來自不同文化背景的演員，包括品牌形象大使Kate Winslet、Jennifer Lawrence、Henry Cavill、趙麗穎、彭于晏及于適，以各自方式演繹各式的「Elegance」理解。企劃亦帶來全新The Longines Master Collection，重新詮釋品牌的經典優雅，並加入Chrono Monopusher單按鈕計時腕錶及Chrono Moonphase月相計時腕錶。

8月時尚快訊｜Longines呈獻全新「Home of Elegance」企劃 (品牌提供)

8月時尚快訊｜25日：Julia Garner 出演LOEWE 2026秋冬系列廣告大片

LOEWE最新一季廣告大片匯聚多元陣容，包括演員Julia Garner、饒舌歌手Lil Yachty、模特兒Nyawurh Chuol及藝術家Cosima von Boni等，以貫徹品牌的多樣性理念。影片由Talia Chetrit掌鏡，帶大家觀覽由冰川、積雪與花崗岩峰巒構成的白朗峰山脈。眾人在行山之際，展現出2026秋冬系列的輕盈靈動，以及富表現力的立體廓形，共同喚起探入未知之境的微妙渴望。

8月時尚快訊｜Julia Garner 出演LOEWE 2026秋冬系列廣告大片 (品牌提供)

8月時尚快訊｜25日：Dior 推出全新Promenade Shopper

今年手袋漸趨便利度行先，Dior創意總監Jonathan Anderson呈獻全新Dior Promenade Shopper，輪廓既具結構感，同時皮質柔軟，在俐落線條與流暢感之間取得平衡。手袋設有Dior先生喜愛的蝴蝶結，配搭Cannage藤格紋，展現出明亮與甜美感十足的氛圍。另推出復古Dior Oblique提花帆布款，營造獨有的魅力。

8月時尚快訊｜Dior 推出全新Promenade Shopper (品牌提供)

8月時尚快訊｜22日：2026 TIMA國際音樂大賞中珠寶閃耀舞台

2026 TIMA國際音樂大賞匯集多位韓團和歌手參與，與本地歌手進行音樂交流。除了聽覺享受，多位歌手都戴著閃爍珠寶，矚目全場。男團Stray Kids成員HYUNJIN作為Cartier品牌大使，當日便戴上LOVE手鐲、Juste un Clou系列、Panthère de Cartier系列及Clash de Cartier系列珠寶，並飾以Santos de Cartier鏤空腕錶，締造型格與華麗的感覺。

人氣女團IVE成員俞真（YUJIN）亦在開幕禮紅地氈上，以FRED Force 10系列手鏈，配襯Chance Infinie系列耳環和戒指，展現出現代優雅女生的魅力。

本地歌手張天賦（MC）呈獻精彩演出。他以一襲西裝造型型格亮相，佩戴Panthère de Cartier系列與Clash de Cartier系列珠寶，盡顯優雅。

8月時尚快訊｜2026 TIMA國際音樂大賞中珠寶閃耀舞台 (Cartier提供)

8月時尚快訊｜21至22日：古天樂演唱會 造型整理

古天樂一連兩日在香港紅磡體育館舉辦演唱會《MY FIRST SHOW》。他換上多套造型深情熱唱，掀起全場歡呼不絕。其中兩套服裝來自品牌Valentino：象牙白色雙排扣西裝外套上飾以花卉刺繡及閃爍裝飾，締造柔和及精緻的魅力；而俐落挺拔的黑西裝外套，配搭紅色流蘇腰帶，為深邃黑色調注入鮮明層次。此外，他還分別佩戴Tiffany & Co. Apollo by Tiffany胸針、Jean Schlumberger by Tiffany Paris Flames胸針及Tiffany T T1戒指，締造華麗氣場。

8月時尚快訊｜古天樂演唱會造型整理 (Tiffany & Co.提供)

8月時尚快訊｜古天樂演唱會造型整理 (Tiffany & Co.提供)

演員好友宣萱擔任演唱會嘉賓，以亮麗的Ralph Lauren闊邊長裙和黑腰帶，締造簡約俐落的強勢魅力，加上Tiffany & Co. Tiffany Titan by Pharrell Williams Clasp頸鏈和手鏈，散發高貴優雅的氣質。

8月時尚快訊｜宣萱擔任古天樂演唱會嘉賓 (Tiffany & Co.提供)

8月時尚快訊｜宣萱擔任古天樂演唱會嘉賓 (Tiffany & Co.提供)

8月時尚快訊｜21日：Montblanc Maria Callas Special Edition全新書寫工具

向被譽為「女神」（La Divina）的藝術家Maria Callas致敬。Montblanc繼首部曲後，再度頌揚這位藝術家的動人嗓音、優雅氣質和戲劇天賦，為2023年Maria Callas特別版換上濃郁的紅寶石色，而手工製鍍銠Au585/1000純金筆尖，亦飾有她的經典形象：煙燻眼線和深色濃眉，以及她的綽號「La Divina」。此外，筆夾上鑲嵌的紅寶石色合成寶石，亦象徵著Callas對紅寶石的熱愛。

8月時尚快訊｜Montblanc Maria Callas Special Edition全新書寫工具 (品牌提供)

8月時尚快訊｜19日：Ralph Lauren 全新POLO BLAZE系列

即將踏入秋冬，Ralph Lauren推出全新系列，名字以馬匹臉上由前額延伸至鼻子的白色斑紋標記命名，透過雕塑感線條及金屬配件，展現馬術精神，同時締造女性從容與優雅的魅力。手袋採用加工處理的仿舊皮革和機車風格皮革精製而成，充滿現代感，aespa成員Winter早前亦率先配帶演繹。

8月時尚快訊｜18日：DIOR公關總監Mathilde Favier離世

DIOR官方證實全球公關總監Mathilde Favier因車禍意外離世，終年 57 歲。身為品牌公關的核心靈魂人物，Mathilde 陪伴品牌走過多年歲月，亦憑藉優雅溫暖的個性與頂尖的公關手腕，深受業界尊崇與喜愛。

Mathilde 與 DIOR 全球品牌大使、BLACKPINK 成員 Jisoo 的深厚情誼最為人熟知。兩人因工作相識，多年來 Mathilde 對初到海外出席時裝週的 Jisoo 照顧有加，更被外界與粉絲形容為「情同母女」。

噩耗傳出後，Jisoo在社交平台發文悼念：「從我與 Dior 合作的最初開始，你就用無比的溫暖與善意歡迎我。這些年來，我們分享了無數特別的時光，你一直給予我的照顧、愛護與支持，我將永遠心存感激。能認識你，並讓你成為我生命中如此特別的一部分，我感到無比幸運。」

LVMH 集團董事長兼 CEO Bernard Arnault 特別向 Mathilde致敬：「Mathilde將自己生命中的許多歲月、熱情、活力與才華奉獻給了 Dior 品牌。」DIOR 創意總監Jonathan Anderson形容Mathilde是高訂精神的體現，是他見過最積極、最能鼓舞人心的人。

8月時尚快訊｜18日：韓國珠寶品牌打造奢華手機殼慶祝G-DRAGON生日

8月18日是G-Dragon權志龍的生日，CASETiFY聯乘韓國高級珠寶定製品牌 David Avalon，透過品牌最著名的工藝，將寶石、碎鑽及貴金屬手工鑲嵌至 CASETiFY 的手機外殼上，將G-DRAGON品牌PEACEMINUSONE最具標誌性的「Daisy 小雛菊」圖案再現。

8月時尚快訊｜17日：Crocs聯乘兩大熱門 IP系列

Crocs 首度攜手 LINE FRIENDS推出聯乘系列，將韓國超人氣文創角色DINOTAENG 與 JOGUMAN的治癒人心魅力完美融入鞋款設計之中。除了搭配專屬鞋扣，鞋身和燈芯絨後跟帶均採用大地色系，加上棉花糖圖案標籤作細節，完美地把舒適的質感和純真的快樂融合，是JOGUMAN 粉絲們不容錯過的必收珍藏。

8月時尚快訊｜Crocs聯乘兩大熱門 IP系列 (品牌提供)

8月時尚快訊｜14日：RIMOWA 全新岩石灰配色

近年以色調豐富療癒旅程感受的RIMOWA，再度推出新色調「岩石灰」。從洞石（Travertine）汲取靈感，配搭Hybrid系列，為行李箱展現出一抹自然氣息。全新行李箱身輕巧，設有3款尺寸，以單色聚碳酸酯，配搭耐用的鋁鎂合金護角及框架，加上RIMOWA Multiwheel滾輪系統，打造出靈活和耐用的實用設計。

8月時尚快訊｜RIMOWA 全新岩石灰配色 (品牌提供)

8月時尚快訊｜12日：周大福 西九龍設「夏調・感觀聲旅」沉浸式體驗

今年夏日，你正度過怎樣的景致？周大福以豐富感官捕捉天地夏聲，並透過藝術空間展示（14至16日），開啟品牌眼中及耳內聽見的「夏調」。先映入眼簾的是豐滿的「熟果」，迎接夏日的陽光，緊接隨步盛開的「油傘」，在風與光影間搖曳，形成充滿詩意的畫面。室內則擺放高低不一的玻璃盤，盛載著從天而降的「雨滴」，只要輕觸盤底，就能聽見優美雨聲，加上不規律的鱗光照射，締造夢幻的「夏之夢」。

場內展示全新傳頌系列，靈感源自中華禮樂之鼓，糅合大小雙鼓疊合造型，以簡約幾何線條重新解構漢字「頌」，將鼓樂中的喜悅與福韻凝聚於珠寶之中。

8月時尚快訊｜周大福 西九龍設「夏調」為題藝術展覽 (Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜11日：Montblanc 徐康俊傾力演繹2026秋冬系列

Montblanc推出全新2026秋冬皮具系列，由韓國型男徐康俊傾情演繹。最新系列採用標誌性的精緻防潑水技術面料Technical Fabric，質感輕巧兼具功能性，包括Panorama背囊、斜揹袋和腰包，以溫暖的蜜糖色及卡其色，配搭對比鮮明的皮革細節，締造夏日活力。

8月時尚快訊｜Montblanc 徐康俊傾力演繹2026秋冬系列 (品牌提供)

8月時尚快訊｜10日：Longchamp 2026秋冬系列

Longchamp於尖沙咀廣東道新港中心的旗艦店，將門口轉為藝術展示空間，並換上全新面貌，展示出與布魯塞爾刺繡藝術家Caroline Hélain首度聯名的限量系列，透過精緻的剪裁與布料拼貼，轉化為抽象的紡織景觀，並以不同材質增加層次感，喚起一種逃離塵囂的詩意氛圍。

8月時尚快訊｜Longchamp 2026秋冬系列 (Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜6日：HEARTS ON FIRE 夏日宣傳企劃

乘著夏日的無拘無束精神，HEARTS ON FIRE聚焦於DREAM系列，推出新宣傳企劃「無盡夏日夢境」（Endless Summer Dream），靈感源自浩瀚宇宙的神秘魅力，在燦爛陽光的映照下，突顯出DREAM系列的流麗雕塑感曲線，以及充滿天體意象的輪廓設計。

8月時尚快訊｜HEARTS ON FIRE 夏日宣傳企劃 (品牌提供)

8月時尚快訊｜5日：Hermès 「Hermès Drawn to Craft：筆紙傳意」

繪出夏日色彩一刻。即日起至8月9日，Hermès在圓方設立限定空間，以彩繪為題，呼應品牌的繪畫創作主軸，提供多個工作坊，同時亦設填色、即興素描和印章創作等空間，讓大家都能沉醉於art jamming的療癒時刻。場內可以細閱新一期的品牌雜誌《Le Monde d’Hermès》，深入探討品牌的年度主題，闡述品牌的核心價值及匠心系列。

8月好去處｜ 西九龍圓方「Hermès Drawn to Craft：筆紙傳意」(Kristie Chu 攝)

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8月時尚快訊｜5日：ZIMMERMANN 於金鐘太古廣場開幕

澳洲品牌ZIMMERMANN在金鐘太古廣場，開設首間精品店。店面一貫品牌設計美學，由Studio McQualter精心打造，以細膩材質及精選家具，營造出優雅與溫潤暖意的空間氛圍。同時展示最新系列，沿用經典蕾絲與垂墜皺褶，結合牛仔和挺身的元素，以增添日常感，讓女性隨時散發自信美。

8月時尚快訊｜ZENDAYA曾穿ZIMMERMANN禮裙（最左）出席活動。(Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜ZIMMERMANN 於金鐘太古廣場開幕 (Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜4日：溥儀眼鏡 聯乘CHROME HEARTS呈獻專屬紀念款眼鏡

溥儀眼鏡為慶祝成立25周年，再度與CHROME HEARTS合作，呈獻25週年專屬紀念款WOLFY-ARI光學眼鏡，符合亞洲人面形，採用優雅的無框橢圓設計，鏡臂兩側鉸鏈處亦罕有地飾以標誌性的CH Floral Cross花卉十字架圖案，展現和諧而低調奢華的美學。當中的高級珠寶光學眼鏡款式，特別鑲嵌82顆閃耀天然綠寶石，全球限量僅25副，珍藏度十足。

8月時尚快訊｜溥儀眼鏡 聯乘CHROME HEARTS呈獻專屬紀念款眼鏡 (品牌提供)

8月時尚快訊｜3日：Pandora 亞太區限定鍍14k玫瑰金系列

進一步開拓Pandora的多樣風格，今次特別為亞太區設計出鍍14k玫瑰金系列，採用帶有暖意的14k玫瑰鍍金色調，與亞洲人膚色相映出柔和魅力，配搭經典優雅的線條與設計，感覺低調之餘，亦流露細膩質感。

8月時尚快訊｜Pandora 亞太區限定Pandora Moments鍍14k玫瑰金系列 (品牌提供)

8月時尚快訊｜3日：Harry Winston 推出LILY CLUSTER及INFINITE LILY CLUSTER

重新演繹經典之美，沿用1940年代初期設計的Cluster圖案，透過百合盛放的瞬息之美，展現出大自然的美學。全新Infinite Lily Cluster捕捉蝴蝶振翅的輕盈瞬間，以以鉑金鑲嵌圓形明亮式切工與馬眼形切工鑽石，形成無始無終、渾然一體的流暢構型；而Lily Cluster則以圓形鑽石構成，並點綴一顆馬眼型切工鑽石，呼應百合層疊綻放的優雅意象。

8月時尚快訊｜Harry Winston 推出LILY CLUSTER及INFINITE LILY CLUSTER (品牌提供)

8月時尚快訊｜1日：TAG Heuer 新田真劍佑出席東京表參道店開幕禮

TAG Heuer在日本東京表參道的專門店，日前進行搬遷並重新開業，邀請了知名男演員新田真劍佑出席。他以闊身西裝外套展現悠閒感，配戴象徵經典與突破的Monaco腕錶及與日本傳奇賽車隊伍聯名的Carrera Chronograph x Team Ikuzawa腕錶，締造現代時尚感。