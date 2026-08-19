8月時尚快訊|DIOR公關總監Mathilde Favier離世、GD生日專屬機殼

8月時尚快訊｜持續更新8月時尚最新消息！無論高級品牌或中價品牌，都在今個月內舉辦多個活動，讓大家都能投入夏天的熱鬧氣氛。以下整理各樣的時尚快訊，大家密切留意！



8月時尚快訊｜18日：DIOR公關總監Mathilde Favier離世

DIOR官方證實全球公關總監Mathilde Favier因車禍意外離世，終年 57 歲。身為品牌公關的核心靈魂人物，Mathilde 陪伴品牌走過多年歲月，亦憑藉優雅溫暖的個性與頂尖的公關手腕，深受業界尊崇與喜愛。

Mathilde 與 DIOR 全球品牌大使、BLACKPINK 成員 Jisoo 的深厚情誼最為人熟知。兩人因工作相識，多年來 Mathilde 對初到海外出席時裝週的 Jisoo 照顧有加，更被外界與粉絲形容為「情同母女」。

噩耗傳出後，Jisoo在社交平台發文悼念：「從我與 Dior 合作的最初開始，你就用無比的溫暖與善意歡迎我。這些年來，我們分享了無數特別的時光，你一直給予我的照顧、愛護與支持，我將永遠心存感激。能認識你，並讓你成為我生命中如此特別的一部分，我感到無比幸運。」

LVMH 集團董事長兼 CEO Bernard Arnault 特別向 Mathilde致敬：「Mathilde將自己生命中的許多歲月、熱情、活力與才華奉獻給了 Dior 品牌。」DIOR 創意總監Jonathan Anderson形容Mathilde是高訂精神的體現，是他見過最積極、最能鼓舞人心的人。

8月時尚快訊｜18日：韓國珠寶品牌打造奢華手機殼慶祝G-DRAGON生日

8月18日是G-Dragon權志龍的生日，CASETiFY聯乘韓國高級珠寶定製品牌 David Avalon，透過品牌最著名的工藝，將寶石、碎鑽及貴金屬手工鑲嵌至 CASETiFY 的手機外殼上，將G-DRAGON品牌PEACEMINUSONE最具標誌性的「Daisy 小雛菊」圖案再現。

8月時尚快訊｜17日：Crocs™聯乘兩大熱門 IP系列

Crocs 首度攜手 LINE FRIENDS推出聯乘系列，將韓國超人氣文創角色DINOTAENG 與 JOGUMAN的治癒人心魅力完美融入鞋款設計之中。除了搭配專屬鞋扣，鞋身和燈芯絨後跟帶均採用大地色系，加上棉花糖圖案標籤作細節，完美地把舒適的質感和純真的快樂融合，是JOGUMAN 粉絲們不容錯過的必收珍藏。

(品牌提供)

8月時尚快訊｜12日：周大福 西九龍設「夏調・感觀聲旅」沉浸式體驗

今年夏日，你正度過怎樣的景致？周大福以豐富感官捕捉天地夏聲，並透過藝術空間展示（14至16日），開啟品牌眼中及耳內聽見的「夏調」。先映入眼簾的是豐滿的「熟果」，迎接夏日的陽光，緊接隨步盛開的「油傘」，在風與光影間搖曳，形成充滿詩意的畫面。室內則擺放高低不一的玻璃盤，盛載著從天而降的「雨滴」，只要輕觸盤底，就能聽見優美雨聲，加上不規律的鱗光照射，締造夢幻的「夏之夢」。

場內展示全新傳頌系列，靈感源自中華禮樂之鼓，糅合大小雙鼓疊合造型，以簡約幾何線條重新解構漢字「頌」，將鼓樂中的喜悅與福韻凝聚於珠寶之中。

8月時尚快訊｜周大福 西九龍設「夏調」為題藝術展覽 (Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜11日：Montblanc 徐康俊傾力演繹2026秋冬系列

Montblanc推出全新2026秋冬皮具系列，由韓國型男徐康俊傾情演繹。最新系列採用標誌性的精緻防潑水技術面料Technical Fabric，質感輕巧兼具功能性，包括Panorama背囊、斜揹袋和腰包，以溫暖的蜜糖色及卡其色，配搭對比鮮明的皮革細節，締造夏日活力。

8月時尚快訊｜Montblanc 徐康俊傾力演繹2026秋冬系列 (品牌提供)

8月時尚快訊｜10日：Longchamp 2026秋冬系列

Longchamp於尖沙咀廣東道新港中心的旗艦店，將門口轉為藝術展示空間，並換上全新面貌，展示出與布魯塞爾刺繡藝術家Caroline Hélain首度聯名的限量系列，透過精緻的剪裁與布料拼貼，轉化為抽象的紡織景觀，並以不同材質增加層次感，喚起一種逃離塵囂的詩意氛圍。

8月時尚快訊｜Longchamp 2026秋冬系列 (Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜6日：HEARTS ON FIRE 夏日宣傳企劃

乘著夏日的無拘無束精神，HEARTS ON FIRE聚焦於DREAM系列，推出新宣傳企劃「無盡夏日夢境」（Endless Summer Dream），靈感源自浩瀚宇宙的神秘魅力，在燦爛陽光的映照下，突顯出DREAM系列的流麗雕塑感曲線，以及充滿天體意象的輪廓設計。

8月時尚快訊｜HEARTS ON FIRE 夏日宣傳企劃 (品牌提供)

8月時尚快訊｜5日：Hermès 「Hermès Drawn to Craft：筆紙傳意」

繪出夏日色彩一刻。即日起至8月9日，Hermès在圓方設立限定空間，以彩繪為題，呼應品牌的繪畫創作主軸，提供多個工作坊，同時亦設填色、即興素描和印章創作等空間，讓大家都能沉醉於art jamming的療癒時刻。場內可以細閱新一期的品牌雜誌《Le Monde d’Hermès》，深入探討品牌的年度主題，闡述品牌的核心價值及匠心系列。

8月好去處｜ 西九龍圓方「Hermès Drawn to Craft：筆紙傳意」(Kristie Chu 攝)

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8月時尚快訊｜5日：ZIMMERMANN 於金鐘太古廣場開幕

澳洲品牌ZIMMERMANN在金鐘太古廣場，開設首間精品店。店面一貫品牌設計美學，由Studio McQualter精心打造，以細膩材質及精選家具，營造出優雅與溫潤暖意的空間氛圍。同時展示最新系列，沿用經典蕾絲與垂墜皺褶，結合牛仔和挺身的元素，以增添日常感，讓女性隨時散發自信美。

8月時尚快訊｜ZENDAYA曾穿ZIMMERMANN禮裙（最左）出席活動。(Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜ZIMMERMANN 於金鐘太古廣場開幕 (Kristie Chu攝)

8月時尚快訊｜4日：溥儀眼鏡 聯乘CHROME HEARTS呈獻專屬紀念款眼鏡

溥儀眼鏡為慶祝成立25周年，再度與CHROME HEARTS合作，呈獻25週年專屬紀念款WOLFY-ARI光學眼鏡，符合亞洲人面形，採用優雅的無框橢圓設計，鏡臂兩側鉸鏈處亦罕有地飾以標誌性的CH Floral Cross花卉十字架圖案，展現和諧而低調奢華的美學。當中的高級珠寶光學眼鏡款式，特別鑲嵌82顆閃耀天然綠寶石，全球限量僅25副，珍藏度十足。

8月時尚快訊｜溥儀眼鏡 聯乘CHROME HEARTS呈獻專屬紀念款眼鏡 (品牌提供)

8月時尚快訊｜3日：Pandora 亞太區限定鍍14k玫瑰金系列

進一步開拓Pandora的多樣風格，今次特別為亞太區設計出鍍14k玫瑰金系列，採用帶有暖意的14k玫瑰鍍金色調，與亞洲人膚色相映出柔和魅力，配搭經典優雅的線條與設計，感覺低調之餘，亦流露細膩質感。

8月時尚快訊｜Pandora 亞太區限定Pandora Moments鍍14k玫瑰金系列 (品牌提供)

8月時尚快訊｜3日：Harry Winston 推出LILY CLUSTER及INFINITE LILY CLUSTER

重新演繹經典之美，沿用1940年代初期設計的Cluster圖案，透過百合盛放的瞬息之美，展現出大自然的美學。全新Infinite Lily Cluster捕捉蝴蝶振翅的輕盈瞬間，以以鉑金鑲嵌圓形明亮式切工與馬眼形切工鑽石，形成無始無終、渾然一體的流暢構型；而Lily Cluster則以圓形鑽石構成，並點綴一顆馬眼型切工鑽石，呼應百合層疊綻放的優雅意象。

8月時尚快訊｜Harry Winston 推出LILY CLUSTER及INFINITE LILY CLUSTER (品牌提供)

8月時尚快訊｜1日：TAG Heuer 新田真劍佑出席東京表參道店開幕禮

TAG Heuer在日本東京表參道的專門店，日前進行搬遷並重新開業，邀請了知名男演員新田真劍佑出席。他以闊身西裝外套展現悠閒感，配戴象徵經典與突破的Monaco腕錶及與日本傳奇賽車隊伍聯名的Carrera Chronograph x Team Ikuzawa腕錶，締造現代時尚感。