56歲莫文蔚5套經典時髦穿搭　白襯衫3種穿法切換風格　隨性又高級

睽違10年，早前莫文蔚強勢回歸2026第37屆金曲獎，一現身台北小巨蛋便成為全場焦點，身高167公分的她，今年56歲依舊維持纖細勻稱的身材，紅毯以GIORGIO ARMANI褲裝亮相，頒獎時則換上優雅禮服，搭配BVLGARI頂級珠寶，到了表演環節，再披上SHIATZY黑色蝴蝶結裝飾褲裝，三套造型各具特色，全身行頭總價逼近新台幣5,000萬元（約1200萬港元），被譽為本屆紅毯最貴氣代表。



除了華麗造型備受矚目外，更引發網友熱議的，莫過於她那雙相傳曾投保3,000萬元（台幣，約742萬港元）、長達104公分的逆天美腿，零贅肉的緊緻線條與凍齡狀態，完全看不出歲月痕跡，讓不少人驚呼：「根本跟年輕時一模一樣，完全沒變！」當晚她接連獻唱〈不要愛我〉、〈愛〉、〈你給我多少時間〉、〈相生〉、〈如果沒有你〉等成名歌曲，以穩健的台風與從容自在的舞台魅力，再次征服全場。

事實上，莫文蔚的時尚品味一直備受肯定，無論是私服穿搭還是演唱會造型，都擅長以簡約俐落的搭配，詮釋帶有慵懶氛圍的高級鬆弛感，展現毫不費力卻極具質感的時髦風格，這回就帶大家一起來看看莫文蔚在IG分享的穿搭造型，解析她如何將簡約穿出不凡品味！

莫文蔚5套經典穿搭示範（01製圖；IG@mokabyebaby）

56歲長腿女神莫文蔚5套經典穿搭示範，簡約俐落穿出年輕鬆弛感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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莫文蔚是誰？

1970年出生於香港的莫文蔚，擁有多元文化背景，祖父是威爾斯人，父親具有一半華人血統，母親則為香港早期電視藝員，擁有一半華人、四分之一德國人及四分之一伊朗人血統，成長於國際化環境的她，能流利使用粵語、英語、法語、中文及義大利語五種語言。

莫文蔚於1993年在香港出道，1997年赴台推出首張國語專輯《做自己》，將R＆B、Jazz、搖滾等多元曲風融入華語流行音樂，創下約80萬張銷售佳績，也打破當時市場以甜美女聲為主流的框架。此後她陸續與李宗盛、林夕、姚謙等重量級音樂人合作，打造出〈他不愛我〉、〈廣島之戀〉、〈陰天〉等歷久不衰的經典作品，至今仍是KTV點播排行榜上的熱門歌曲。

除了音樂成就斐然，莫文蔚在金曲獎的表現也相當亮眼，曾7度入圍最佳華語女歌手，個人及作品累計入圍高達39次，並憑藉《i》與《寶貝》兩張專輯兩度封后，是香港女歌手中入圍金曲獎次數最多的代表人物之一。影壇方面，她同樣交出亮眼成績，累積參演超過50部電影，包括與張國榮合作的《色情男女》，以及王家衛執導的《墮落天使》等經典作品，成功橫跨影視與樂壇，成為華語娛樂圈少數兼具票房、口碑與音樂成就的全方位藝人。

莫文蔚身高167公分IG穿搭如何穿出年輕鬆弛感？

1. T恤疊搭針織背心，輕鬆穿出溫柔層次

在莫文蔚先前分享的生日度假照中，她以一件極簡純白短袖T恤作為打底，外層疊搭帶有立體麻花紋理的米白色針織背心，透過相近色系與不同材質的交織，輕鬆營造出豐富卻不顯繁複的層次感，柔軟的針織面料不僅替休閒的T恤增添細節，也讓整體造型多了一份溫柔知性的氣息，最後再搭配隨性架在頭上的復古白框墨鏡，以及自然披散的髮絲，不需過多裝飾，便完美詮釋鬆弛自在又充滿質感的夏日穿搭。

2. 牛仔丹寧套裝內搭小背心，休閒與性感一次到位

莫文蔚先前拍攝Swarovski形象照時，巧妙演繹經典的全套丹寧穿搭，以硬挺的藍色牛仔套裝作為造型主軸，內搭一件極簡白色大U領小可愛（小背心），在率性與柔美之間取得完美平衡，大面積的丹寧材質搭配適度露膚設計，不僅化解整體造型的厚重感，也巧妙展現鎖骨與肩頸線條，讓視覺更顯輕盈，再加上她刻意將牛仔外套微微滑落肩頭，並以層次感十足的鑽飾項鍊點綴細節，隨性之中流露出慵懶自在的鬆弛氛圍，同時保有都會女性的率性魅力。

3. 一件白襯衫多種穿法，輕鬆打造Smart Casual風格

莫文蔚無論私下或在演唱會造型中，都經常以白色襯衫作為穿搭核心，透過不同搭配與變化，將看似簡單的單品延伸出多種風格可能，打造出各具特色卻同樣迷人的造型。其中一套造型，她以白襯衫內搭鑲有亮片的小可愛，並敞開釦子，搭配牛仔長褲與卷起的九分褲型，巧妙融合休閒街頭感與舞台華麗氛圍，讓整體造型更顯輕盈有層次。

另一套則將白襯衫下擺打結，露出平坦腹部，搭配牛仔短褲，營造出俐落清爽的青春氣息，展現自然活力。至於第三種變化，白襯衫以帶有流蘇設計的特殊款式登場，同樣採取下擺打結的方式，搭配同色系白色繫帶長靴，勾勒出帶有西部氛圍的率性風格，也為整體造型注入更強烈的個性張力。莫文蔚透過打結、解扣、疊穿與剪裁變化，在不同風格之間自由切換，呈現她一貫的隨性與高級感。

4. 恰到好處的露膚與配色，穿出減齡鬆弛感

莫文蔚曾以一件精緻的白色蕾絲束腹馬甲，搭配寬鬆且帶有鮮明圖案的粉色工裝褲，打造出活力與優雅並存的混搭造型，白與粉色調從馬甲延伸至褲身印花之間相互呼應，形塑出柔和且帶有少女氣息的視覺基調，也讓整體色彩更顯輕盈清新，最後再以腰間垂掛的黑色流蘇編織飾品、厚底運動鞋與精緻金屬項鍊作為細節點綴，在率性之中增添層次，完整詮釋慵懶卻不失質感的鬆弛感時尚。

5. All Black異材質混搭，穿出高級層次感

莫文蔚私下經常以AllBlack全黑造型亮相，但她擅長透過異材質混搭，讓整體穿搭呈現出豐富層次感，像這套造型中，她以帶有光澤與俐落輪廓的黑色皮衣外套作為視覺焦點，內搭柔軟舒適的黑色圖騰T恤，下身則選擇修身黑色休閒褲，並以帶有金屬細節的厚底皮革長靴作收尾，透過皮革的硬挺、棉質的柔軟與厚底靴的份量感交錯堆疊，成功打破全黑造型的單調印象。

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