舒淇10個職場穿搭公式　白襯衫+高腰打褶寬褲　穿出優雅知性美

從性感女神、國際影后，到以自編自導電影《女孩》成為華語影壇最受矚目女性導演之一的舒淇，每一次轉身，都展現了女性不同階段的力量。如今有了導演的新身分，她的穿搭不再只有紅毯上的華麗禮服，更有許多率性俐落的套裝，這樣的穿搭不只宛如一本OL（Office Lady）的造型參考書，更成為許多職場女性的典範。



無論是俐落西裝、減齡白襯衫、寬褲套裝，還是充滿巧思的細節剪裁，都在專業與時髦之間取得完美平衡。本篇，我們特別整理了她的10個「OL穿搭」的公式，要幫大家2026的上班造型增添不同的靈感！

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舒淇10個職場穿搭公式（IG@sqwhat；01製圖）

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1. 白襯衫+拼接黑色皮革裙

首先這套是舒淇年初以電影《女孩》在上海影評人獎拿下「年度電影人獎」時的這身穿著。簡單的白色襯衫加上黑色短裙，看似就是經典的OL「黑白配」，但其實暗藏滿滿細節。

尤其是下身的那條皮革裙，它不只在簡單的A字裙外堆疊車有拉鍊的布塊創造向內的修飾線條，更以鐵扣、雞眼、鉚釘等金屬元素讓質感皮裙瞬間多了一股酷帥、叛逆的性格；而為平衡這樣的風格，舒淇特別挑選有「羊腿袖」輪廓的白襯衫，這樣袖籠較低的設計除了能有效的遮掩大家害怕的蝴蝶袖、副乳，多餘的份量更能為造型創造比較澎的輪廓，讓整體有一股夢幻少女感。

2. 白色立領襯衫+高腰打褶長褲

延續「白色正裝」的造型，這套舒淇為輕奢女裝品牌Diamond Dazzle拍的大片則是我們認為「時髦懶人上班族」的模範。以立領白襯衫搭配高腰打褶寬褲的穿搭，捨棄傳統襯衫的銳利領型，改用柔和垂墜的立領設計，讓整體少了幹練距離感，多了幾分優雅知性；腰間再以一條細款黑色皮帶點出比例，不僅成為全身造型的視覺焦點，也讓簡約的奶油白色調更具層次，最後，搭配方頭皮鞋，散發低調卻充滿質感的都會氣息。

3. 西裝外套+白色T恤+牛仔褲

講起優雅、知性的OL穿搭，舒淇為Bottega Veneta拍攝的大片則完美示範如何把休閒的單品穿出專業感，又不失時髦態度。褐色墊肩西裝外套加上白色T恤，少了襯衫的拘謹，多了幾分率性；下身選擇淺藍色直筒牛仔褲，平衡西裝外套的正式感，再搭配低口短靴延伸腿部線條，最後利用一只淺黃色編織手拿包點亮整體色彩，在大地色與丹寧之間注入夏日清爽氣息，使辦公室穿搭多了一份文藝感，超級適合從事創意產業、設計相關的上班族。

4. 緞面西裝+打褶寬褲

沒錯，要為OL穿搭注入夏日的涼爽氣息「色彩」是一大關鍵。像舒淇於今年50歲生日時所穿的這套水藍色緞面套裝就是另一個酷暑職場穿搭的典範。跳脫黑、灰、米色等傳統OL配色，這套清爽色調一上身不光是視覺上有降溫的效果，柔和的水藍色相較深色西裝更少了距離感，緞面材質透過自然光澤提升氣色，也讓整體看起來更輕盈有活力，甚至還自帶減齡效果，讓舒淇仙氣滿滿。

5. 黑色西裝外套+米白色長洋裝

如果說上一套的OL穿搭讓舒淇很具仙氣，那這套則是讓那份靈動再升級。具有俐落線條與剪裁的黑色西裝外套展現專業感與幹練氣質，而搭配米白色長洋裝則中和了西裝外套的剛硬，增添女性化的柔美感，將朝氣凝鍊、營造氣韻，使人散發成熟的自信風采。我們特別喜歡她挑的這雙墨藍色尖頭包鞋，其不只跟米白色的長裙一樣很襯舒淇的膚色，它上面的綁帶蝴蝶結裝飾也為整個看似比較正式的穿搭增貼一點俏皮、少女感。

6. 微高領雪紡洋裝+西裝外套

當然，OL的穿搭除了仙氣、靈動的風格，也少不了比較冶豔、性感的造型。例如這套為出席Tom Ford大秀而搭配的服裝就將舒淇獨有的型格魅力展現淋漓。黑色的禮服，因為是以雪紡材質與彈性的針織拼接所以巧妙的創造完美的比例，此外，若隱若現的視覺效果更適度地修飾了肩寬和腰線，最後舒淇更在外面套上了一件絨面但領片是緞面材質的西裝外套，為嫵媚的這身造型增添剛強、自主的身段，完全就是女霸總上班的戰袍！

7. 墊肩合身西裝+緞面長裙

同樣是全身黑，這套出席香港電影節的套裝則把舒淇的典雅感完美烘托。合身的墊肩西裝、緞面的落地長裙再搭配一個動物胸針，讓舒淇的好身段一覽無遺的同時，又很莊重，超級適合需要參加重要場合或是大型典禮的人參考。

而除了下身的緞面長裙非常修身外，我們也很喜歡舒淇挑的這件西裝外套，微微墊肩廓型建立挺拔肩線，搭配縮腰的剪裁，凸顯頭、肩、腰的比例，到下擺位置又散開來，可以巧妙修飾臀圍，非常有女人味，更重要的是它的領型還是比較小的西裝領，只開到胸口，這不只能給人正式的感覺，還別具女孩的氣息。

8. 緞面背心+直筒皮褲

講到這裡不知道你有沒有發現舒淇的「OL穿搭」攻略除了俐落剪裁的單品，還有一個很關鍵的特色？沒錯，就是「緞面」布料，或是可以說是會閃著獨特光澤的單品，無論是緞面西裝、緞面長裙，還是緞面襯衫等等應有盡有，而這樣的材質不只能讓整體造型更顯高級，穿起來也因為柔軟的材質非常舒服，甚至還因為比較寬鬆的剪裁迎風而走時，讓人自帶氣場，像這套就是很好的代表，就算不是筆挺西裝、正統襯衫也給人一種幹勁十足的氛圍感。

9. 不對稱背心+格紋打褶寬褲

雖然又是「黑白穿搭」，但這套與上一套有「垂墜布料」和「不對稱設計」的異曲同工之妙。過去我們曾說過好的OL造型真的就是斷、捨、離的哲學，但更高級的做法則是知道什麼時候要多、何時該加！

舒淇在這件就聰明演繹這樣的穿搭智慧，不對稱的背心和簡單的直筒寬褲可能會略顯呆板，因此她特別挑選在肩膀有垂墜布塊的款式，這樣的剪裁不只很能遮蓋大家害怕的手臂線條，會隨著步伐擺動的布料還因為是縱向線條，可以有效的拉長整體造型的比例，是很高級的OL穿搭術。

10. 褐色西裝+短版背心

在一系列舒淇「OL穿搭」盤點的最後，我們想再推一個她的「西裝」造型。身為卡地亞的全球品牌大使，近日舒淇為珠寶展覽特別飛往南法出席盛會，活動上她的這身穿搭延續了招牌的「緞面」元素和寬鬆「褲裝」的選擇，再次演繹專屬她的正裝魅力，但不只如此，剛剛好的墊肩、完美的胸腰剪裁更以「褐色」作為基底也讓我們非常驚艷。

有別於上述的黑、白、灰，出席重要的活動若不想顯得太過隆重，這時「褐色」就是一個很好的選擇，其不只能讓人適切地融入正式的場合，更可以使穿著者在社交活動中能一眼就被辨認，甚至有記憶點，此外，這樣比較沉穩的色調還很能襯托質感，幫品味加乘，是社交女王展現眼光的不二之選。

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關於舒淇示範2026「OL穿搭」問與答

Q1：小個子或梨形身材適合舒淇這種寬褲、西裝外套的OL穿搭嗎？ A1：可以，但版型比例很重要。小個子建議選擇九分或剛好落地的高腰寬褲，搭配短版或合身西裝外套，提高腰線避免壓身高；梨形身材則可挑選有墊肩設計的西裝外套，平衡肩臀比例，並搭配直筒或打褶褲款修飾臀腿線條，整體更顯修長俐落。 Q2：夏天在穿西裝外套上班，如何兼顧正式感又不悶熱？ A2：建議選擇亞麻混紡、天絲、醋酸纖維或輕磅羊毛等透氣材質，並以無襯裡或半襯裡西裝為主，降低厚重感。內搭可改穿絲質背心、無袖上衣或薄款襯衫，進入冷氣房再披上西裝外套，不僅符合職場禮儀，也能因應夏季高溫與室內外溫差。 Q3：緞面西裝、白色襯衫等精緻單品該如何清潔保養？ A3：緞面材質建議依洗標送專業乾洗，收納時使用寬肩衣架避免留下摺痕；白襯衫則應與深色衣物分開清洗，並盡快處理領口、袖口汗漬。若是日常通勤頻繁穿著，可準備2至3件輪替，減少布料因反覆清洗而變形或泛黃，延長服裝壽命。 Q4：哪些OL穿搭細節最容易顯老？該如何避免？ A4：過於貼身的剪裁、厚重深色搭配、複雜印花，以及過多配件，都容易讓造型顯得老氣。建議以俐落剪裁為主，適度加入奶油白、水藍、燕麥色等柔和色系，再利用細皮帶、胸針或項鍊等一至兩件配件點綴即可。此外，保留適度留白感，比堆疊流行元素更能營造年輕且高級的職場印象。 Q5：40歲以上女性想穿出舒淇的OL風格，最值得投資哪些基本單品？ A5：建議優先從一件剪裁俐落的西裝外套、一件高品質白襯衫、一件高腰打褶寬褲與一雙尖頭或方頭包鞋開始建立衣櫥。這些單品不僅能互相混搭，也適合職場多數正式或商務休閒（Smart Casual）場合。選擇挺版、垂墜感佳的材質，比追求流行設計更耐穿，也更能修飾身形。

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