「最美整容範本」高允貞10個私服穿搭技巧　碎花、多巴胺造型百變

韓劇影集《努力克服自卑的我們》於2026年4月18日播出，由高胤禎／高允貞、具教煥、吳正世、姜末今、朴解浚、裴宗玉、崔元英、韓善伙等演員主演，這也讓現年30歲、身高163公分的高胤禎／高允貞關注度再度攀升。



曾參演過《愛情怎麼翻譯？》、《Moving異能》、《Sweet Home》、《還魂》的高胤禎／高允貞，憑藉生動的演技和氣質清冷的外型備受矚目，擁有精緻鼻子臉蛋和姣好身材的她，素有「最美整形範本」之稱。

事實上，高胤禎／高允貞不只外貌出眾，私下的穿搭也相當多元時尚，這回編輯整理出高胤禎／高允貞10種IG百變穿搭技巧解析，一起來看看吧！

高允貞示範10個穿搭技巧（01製圖；IG@goyounjung）

高允貞有「最美整容範本」之稱，解析她的10種穿搭技巧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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高胤禎／高允貞是誰？

現年30歲的高胤禎，過去常見譯名為高允貞，亦曾被誤譯為高允真，是一名韓國演員兼模特兒，她擁有精緻立體的五官比例，曾與韓韶禧、辛叡恩並列為2020年三大「最美整形範本」，又因側臉神似全智賢，自出道起便有「小全智賢」的稱號。

不僅外型亮眼，高胤禎／高允貞的實力同樣備受肯定，模特兒出身的她於2019年轉型踏入戲劇圈，從出道作《會讀心術的那小子》開始便展現亮眼表現，之後在《Moving異能》、《Sweet Home》、《還魂》、《機智住院醫生生活》等話題作品中皆有出色發揮，知名度也隨之穩步攀升，她更憑藉《Moving異能》奪下第三屆青龍系列大獎電視劇部門新人女演員獎，成功以實力站穩演員位置。

高胤禎／高允貞IG帳號是什麼？

高胤禎／高允貞的IG帳號是@goyounjung，目前累積超過900萬人追蹤，她平時經常在IG上分享工作作品、花絮，和自己的日常生活寫照。

高胤禎／高允貞身高體重身材如何？

高胤禎／高允貞擁有身高163公分、體重46公斤的纖細身材，搭配空靈清新的外貌輪廓，整體氣質清雅脫俗，也因此自出道以來便備受矚目。

高胤禎／高允貞星座是什麼？

1996年4月22日出生的高胤禎／高允貞，星座是金牛座。

高胤禎／高允貞代表作有哪些？

高胤禎／高允貞於2016年以韓國雜誌《大學明日》封面模特之姿正式亮相，自首爾女子大學畢業後，陸續成為多個品牌的廣告模特與精品大使，活躍至今。

2019年她出演電視劇《會讀心術的那小子》，正式以演員身分出道；2020年則擔任李承哲《我非常愛你》MV女主角，因與朴寶劍同框而引發廣泛討論，隨後她在《SweetHome》與《LawSchool》中展現亮眼表現，逐漸受到大眾關注，並累積了《還魂》、《Moving異能》、《死期將至》、《照明商店》及《機智住院醫生生活》等具代表性的影視作品。

高胤禎／高允貞穿搭技巧有哪些？

1. 碎花元素甜美浪漫

高胤禎／高允貞偶爾會以碎花洋裝亮相，展現清新又浪漫的少女氣質，其中不妨選擇方領剪裁，能恰到好處地勾勒鎖骨線條，再搭配項鍊飾品點綴胸前留白，讓整體造型更顯層次與精緻感，甜美氛圍滿溢，也特別適合約會時穿著。

2. 同色系造型簡約百搭

顏色搭配可說是時尚穿搭的靈魂，無論你是疊搭新手，或偏好簡約俐落的造型，同色系（Tone-on-tone）都是入門級的配色技巧，出錯率也相對較低。高胤禎／高允貞經常以不同款式的外套，搭配同色系的上衣與褲子，營造簡約又知性的造型，再用簡單的首飾作點綴，讓整體穿搭既有型又不單調。

3. 針織單品溫柔優雅

針織單品自帶溫柔優雅的氛圍，可學高胤禎／高允貞以針織開襟衫搭配短裙與半筒襪，散發甜美又優雅的學院風，也可以搭配牛仔褲、闊腿西裝褲與休閒運動鞋，展現率性中帶優雅的氣質。一件針織單品，就能輕鬆駕馭多種風格！

4. 印花襯衫街頭率性

不同於素面襯衫，印花襯衫多了幾分街頭氣息，可以像高胤禎／高允貞一樣，內搭微OversizeT恤，下身搭配闊腿西裝褲或牛仔褲，再踩上運動休閒鞋，就能輕鬆打造出美式街頭風的率性感造型！

5. 皮革單品個性帥氣

不只甜美、溫柔、知性或率性，高胤禎／高允貞更善於運用皮衣穿搭，打造帥氣的酷女孩形象，內搭可以選擇與皮衣同色系的滾邊白T，下身則配上同色系的西裝闊腿褲，簡約俐落的組合，就能展現霸氣又帥氣的時尚造型。

6. 牛仔裝束隨性時髦

All Denim全牛仔穿搭可說是經典不敗的造型，無論時尚如何更迭，依然緊貼流行潮流，如今牛仔單品已從基本款的牛仔外套、牛仔褲，延伸到牛仔背心、牛仔襯衫等多樣選擇。例如高胤禎／高允貞以不規則剪裁的平口牛仔背心搭配牛仔長褲，再踩上一雙白色帆布鞋，就能輕鬆展現隨性又時髦的全牛仔造型。

7. 毛呢單品知性精緻

近年秋冬毛呢外套相當流行，不過不少人會擔心穿起來顯老，其實只要挑選適合自己膚色、顏色不過於複雜的款式，就能避免老氣感。膚色白皙的高胤禎／高允貞，非常適合大地色系的毛呢外套，內搭黑色背心作基底，下身再配上與外套同色系的窄裙，並用同色系包包呼應整體造型，或是直接穿上黑白格紋毛呢外套加開衩裙套裝，腳踩及膝長靴，既和諧精緻，又散發知性氣息。

8. 多巴胺色系俏皮可愛

近來，不少韓星紛紛入坑時下最流行的「多巴胺穿搭」，所謂「多巴胺穿搭（Dopamine dressing）」，由美國時尚心理學家Dawnn Karen提出，她認為穿著繽紛鮮明的服裝，能有效刺激多巴胺分泌，讓心情愉悅，因此將這類大膽搶眼的搭配稱為「多巴胺穿搭」。對許多人而言，一次將多種顏色堆疊在身上可能不太習慣，這時可以像高胤禎／高允貞一樣，先挑選一個多巴胺色系作為主題，再以同色系打造穿搭，例如以天空藍針織毛衣搭配寶藍髮箍，同樣能營造俏皮可愛、充滿活力的多巴胺氛圍。

9. 西裝外套精明俐落

西裝外套可說是男女衣櫃中的必備單品，無論上班、開會、參加婚禮、約會或出遊，穿上它幾乎都不違和，還能帶來精明俐落的印象。若不想讓西裝造型顯得過於拘謹嚴肅，可以學高胤禎／高允貞以T恤搭配牛仔褲，外搭同色系西裝外套，並選擇Oversize版型、墊肩設計以及硬挺材質的款式，瞬間就能提升整體穿搭的時髦感！

10. 配件裝飾質感升級

配件雖非穿搭必需，但運用得宜，能為整體造型畫龍點睛，瞬間加分！穿搭新手可以學高胤禎／高允貞的做法，在上衣外簡單披上圍巾或披肩等單品，就能立刻堆疊出層次感，提升造型的精緻度與時尚感。

高胤禎／高允貞真的很會運用簡約的單品疊搭，打造出各種不一樣的風格，每天都讓人換然一新，而她私底下可甜可鹽的多變穿搭，是不是也讓你相當著迷呢？歡迎在留言區跟我們分享！

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